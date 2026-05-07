Європа підтримала Україну більше, ніж США, - Блінкен

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив під час публічного виступу на організованому Економічним клубом Нью-Йорка заході, коментуючи підтримку України з боку Заходу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою", - наголосив він.

Допомога Україні підтримувала й американський ОПК

Колишній глава американської дипломатії також підкреслив, що значна частина коштів, які США спрямували на підтримку України, фактично залишалася всередині американської економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не заклав військову допомогу для України в бюджет США на 2027 рік

"І значна частина грошей, які ми витратили на Україну, насправді була витрачена тут, у Сполучених Штатах - або на купівлю для них систем озброєнь, або на поповнення запасів систем, які ми їм передали", - пояснив Блінкен.

Україна стала драйвером військових інновацій

Окремо Блінкен високо оцінив розвиток українського оборонного сектору та здатність України швидко адаптуватися до сучасних умов війни.

За його словами, Україна фактично перехопила ініціативу у сфері військових технологій і вже задає тенденції навіть для країн НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США схвалив продаж Україні авіабомб JDAM-ER на $373 млн

"Це надзвичайно", - зазначив він, коментуючи темпи розвитку українських дронових технологій та нових рішень на полі бою.

Блінкен також наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України стала каталізатором змін для західних армій, які тепер змушені оперативно адаптовувати свої оборонні стратегії та підходи до нових реалій сучасної війни.