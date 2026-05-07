Європа підтримала Україну більше, ніж США, - Блінкен

Блінкен: Значна частина допомоги Україні залишалася в економіці США

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив під час публічного виступу на організованому Економічним клубом Нью-Йорка заході, коментуючи підтримку України з боку Заходу.

"На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою", - наголосив він.

Допомога Україні підтримувала й американський ОПК

Колишній глава американської дипломатії також підкреслив, що значна частина коштів, які США спрямували на підтримку України, фактично залишалася всередині американської економіки.

"І значна частина грошей, які ми витратили на Україну, насправді була витрачена тут, у Сполучених Штатах - або на купівлю для них систем озброєнь, або на поповнення запасів систем, які ми їм передали", - пояснив Блінкен.

Україна стала драйвером військових інновацій

Окремо Блінкен високо оцінив розвиток українського оборонного сектору та здатність України швидко адаптуватися до сучасних умов війни.

За його словами, Україна фактично перехопила ініціативу у сфері військових технологій і вже задає тенденції навіть для країн НАТО.

"Це надзвичайно", - зазначив він, коментуючи темпи розвитку українських дронових технологій та нових рішень на полі бою.

Блінкен також наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України стала каталізатором змін для західних армій, які тепер змушені оперативно адаптовувати свої оборонні стратегії та підходи до нових реалій сучасної війни.

І лише рудий чубчик буде гинути свою лінію.
07.05.2026 07:35 Відповісти
Це вІн з Америки выщаэ?
07.05.2026 07:41 Відповісти
Ті й ті підтримали недостатньо - тільки шоб Україна не впала
07.05.2026 07:47 Відповісти
Головне щоб ми підтримували себе достатньо,а не крали на яйцях,тонули в тіси,слали двушечки,та обирали аби поржать. А потім ще пред'являли що слабо нас підтримують
07.05.2026 08:42 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам за дієву підтримку України в часи московської війни!!
Смерть, московитам ****** та кабміндічам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
07.05.2026 07:50 Відповісти
Розкажи це тупому рудому довбой@бу який постійно верещить про якісь 350 млрд. Взагалі не розумію цих демократів. Трампло їх постійно ******** та лайном поливає а вони сидять-язики в дупи позапихали. Хоч би в суд за наклеп подали чи що?
07.05.2026 08:05 Відповісти
Не можна нікого звинувачувати. Якщо зовсім чесно, Захід ніколи за всю історію і пальцем не поворухнув щоб комусь допомогти. Зазвичай це вони пригнічували нещасні народи по всьому світу. Але агресія проти України для них стала подією тисячоліття. Допомога була і є безпрецендентною.
07.05.2026 08:24 Відповісти
 
 