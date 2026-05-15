Война против Украины может обернуться поражением Путина, - The Guardian

Масштабные потери, санкции и экономическая нестабильность в России могут серьезно ослабить позиции российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете Раджан Менон в статье для The Guardian.

По мнению автора публикации, начиная полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, Путин, вероятно, рассчитывал на быстрое покорение Украины и политическую победу. Однако вместо короткой кампании Россия втянулась в изнурительную многолетнюю войну, которая превратилась в масштабный кризис для самой РФ.

На фоне позиционного застоя на фронте Россия понесла колоссальные потери: по оценкам, около 1,3 миллиона российских военных были убиты или ранены. Одновременно война все сильнее бьет по внутренней экономике — из-за санкций, инфляции, бюджетной перегрузки и ухудшения благосостояния населения.

Для рядовых россиян последствия войны становятся все более ощутимыми: рост цен, ограничения, мобилизационное давление и усталость общества постепенно подрывают стабильность, на которой держалась власть Кремля.

Война все глубже проникает в российский тыл

Если раньше для большинства россиян война оставалась чем-то далеким — событиями "где-то за границей", — то теперь ее последствия все чаще ощущаются непосредственно внутри самой РФ. Украинские дроны и ракеты регулярно наносят удары по военным и стратегическим объектам вдали от границы, иногда на расстоянии более 1600 километров.

Одновременно война серьезно ударила по российской экономике. Из-за огромного спроса армии и оборонной промышленности на работников страна столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Хотя официальный уровень безработицы в марте составлял всего 2,2%, это привело к замедлению экономического развития, усилило инфляцию и создало значительное давление на малый бизнес.

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, почти две трети малых предприятий в первом квартале 2026 года остались без прибыли. Темпы экономического роста резко упали: если в 2024 году они составляли 4,9%, то в 2025-м сократились до 1%. Первый квартал 2026 года уже показал дальнейшее падение — ВВП сократился на 0,3% в годовом исчислении.

Минимальные успехи на фронте и растущее беспокойство Путина

Ситуация на поле боя также свидетельствует о серьезных трудностях для России. Несмотря на огромные потери, продвижение оккупационных войск остается минимальным. В значительной степени это объясняется эффективным использованием Украиной беспилотников, которые существенно изменили современное поле боя.

В прошлом году Россия смогла захватить лишь 0,8% территории Украины, заплатив за это более 400 тысячами потерь, из которых около 200 тысяч — погибшие. В 2026 году темпы наступления еще больше замедлились, а в апреле российские силы впервые с осени 2023 года потеряли больше территории, чем смогли захватить.

На этом фоне в Кремле все заметнее признаки беспокойства. Безопасность Путина значительно усилили, его передвижения по России стали более ограниченными, а резиденцию в Сочи реконструировали с существенно усиленными мерами охраны. Кроме того, власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, блокируя или ограничивая доступ к ключевым платформам, в частности Telegram.

Эксперты считают, что хотя политическое будущее Путина еще окончательно не определено, его война все больше демонстрирует признаки стратегического провала, а внешняя демонстрация силы может все больше напоминать попытку скрыть внутреннюю слабость.

