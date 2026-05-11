России могут понадобиться десятилетия для полного захвата Донбасса, - The New York Times

Несмотря на заявления Кремля об успехах, реальные темпы наступления РФ резко снизились, а война в условиях массового использования дронов стала серьезным вызовом для оккупантов.

"Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить президента США Дональда Трампа, что армия РФ якобы находится в шаге от победы в Украине, одновременно требуя передачи всего Донбасса под контроль Москвы, чтобы предотвратить "неизбежное поражение" Киева. Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном: наступательные темпы оккупантов существенно снизились, а на отдельных направлениях российские силы даже потеряли ранее захваченные позиции", - пишет издание.

Замедление хода войны

При нынешней динамике продвижения России понадобятся десятилетия, чтобы полностью оккупировать Донбасс - ключевую стратегическую цель Кремля. Аналитики Black Bird Group отмечают, что результаты последних месяцев стали для российской армии самыми слабыми с 2023 года.

Одной из главных причин замедления стал новый характер войны, где массовое применение беспилотников практически сделало невозможными крупные механизированные прорывы. Из-за постоянного контроля со стороны украинских дронов российские войска все чаще вынуждены использовать тактику малых пехотных групп или передвигаться на мотоциклах. Это приводит к формированию так называемых "серых зон", где линия контроля размыта, а раненые военные часто остаются без эвакуации.

Дополнительно ситуацию для РФ осложняют технологические проблемы, в частности ограниченный доступ к современным средствам связи и логистические трудности, которые негативно влияют на координацию подразделений.

Общественное давление на Кремль

В то же время внутри самой России усиливается общественное и политическое давление на Кремль из-за колоссальных потерь, экономического истощения и трудностей с мобилизационным ресурсом. Несмотря на отдельные сигналы о готовности к прекращению боевых действий, Москва продолжает выдвигать жесткие ультиматумы, включая требования полного выхода украинских сил с части оккупированных территорий.

Украина, в свою очередь, делает ставку на технологическое превосходство, в частности на развитие ударных дронов и поражение стратегических целей в тылу противника. Киев стремится максимально повысить цену войны для России, одновременно готовясь к возможному новому этапу масштабного наступления, которое может активизироваться уже в ближайшее время.

