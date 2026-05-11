России могут понадобиться десятилетия для полного захвата Донбасса, - The New York Times
Несмотря на заявления Кремля об успехах, реальные темпы наступления РФ резко снизились, а война в условиях массового использования дронов стала серьезным вызовом для оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
"Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить президента США Дональда Трампа, что армия РФ якобы находится в шаге от победы в Украине, одновременно требуя передачи всего Донбасса под контроль Москвы, чтобы предотвратить "неизбежное поражение" Киева. Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном: наступательные темпы оккупантов существенно снизились, а на отдельных направлениях российские силы даже потеряли ранее захваченные позиции", - пишет издание.
Замедление хода войны
При нынешней динамике продвижения России понадобятся десятилетия, чтобы полностью оккупировать Донбасс - ключевую стратегическую цель Кремля. Аналитики Black Bird Group отмечают, что результаты последних месяцев стали для российской армии самыми слабыми с 2023 года.
Одной из главных причин замедления стал новый характер войны, где массовое применение беспилотников практически сделало невозможными крупные механизированные прорывы. Из-за постоянного контроля со стороны украинских дронов российские войска все чаще вынуждены использовать тактику малых пехотных групп или передвигаться на мотоциклах. Это приводит к формированию так называемых "серых зон", где линия контроля размыта, а раненые военные часто остаются без эвакуации.
Дополнительно ситуацию для РФ осложняют технологические проблемы, в частности ограниченный доступ к современным средствам связи и логистические трудности, которые негативно влияют на координацию подразделений.
Общественное давление на Кремль
В то же время внутри самой России усиливается общественное и политическое давление на Кремль из-за колоссальных потерь, экономического истощения и трудностей с мобилизационным ресурсом. Несмотря на отдельные сигналы о готовности к прекращению боевых действий, Москва продолжает выдвигать жесткие ультиматумы, включая требования полного выхода украинских сил с части оккупированных территорий.
Украина, в свою очередь, делает ставку на технологическое превосходство, в частности на развитие ударных дронов и поражение стратегических целей в тылу противника. Киев стремится максимально повысить цену войны для России, одновременно готовясь к возможному новому этапу масштабного наступления, которое может активизироваться уже в ближайшее время.
