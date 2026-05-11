Сокращенный парад в Москве стал признаком ослабления контроля Путина, - The Times

Ограниченный формат парада 9 мая в Москве продемонстрировал утрату Кремлем прежней уверенности и рост уязвимости режима Владимира Путина.

Решение Путина радикально сократить масштаб мероприятия и отказаться от привычного строя тяжелой бронетехники стало публичным унижением. Это подчеркивает, что война против Украины все сильнее перемещается с поля боя в плоскость борьбы за авторитет и контроль над настроениями внутри страны. Для Путина "День Победы" всегда был ключевым политическим событием, в частности:

возможностью продемонстрировать новое оружие;

принять иностранных лидеров в качестве доказательства отсутствия изоляции;

в очередной раз облечься в мантию победителя в Великой Отечественной войне, пытаясь убедить народ, что нынешнее вторжение в Украину идет по плану.

Полупустая Красная площадь - удар по пропаганде

Однако в этом году речь диктатора, в которой он вновь обвинял НАТО и призывал россиян к самопожертвованию ради "победы над нацистами", выглядела менее правдоподобной на фоне полупустой Красной площади. Решение минимизировать парад из-за страха перед украинскими атаками нанесло серьезный удар по ауре всевластия Путина.

Несмотря на кольца ПВО "Панцирь-С" на московских крышах и системы РЭБ, Кремль признал, что ни одна защита не является идеальной. Как отмечают дипломаты, единственным сценарием, хуже отсутствия танков на параде, могли стать только горящие танки прямо во время торжеств. Это стало еще одним подтверждением того, что война окончательно вошла в дома россиян из-за регулярного закрытия аэропортов и отключения мобильного интернета из соображений безопасности.

Помимо военного аспекта, на ситуацию давит экономическая стагнация, рост цен и дефицит импорта, что делает последствия войны для рядовых граждан все более ощутимыми. Попытки Кремля преподнести сокращение парада как уловку для сплочения народа против "угрозы со стороны Киева" выглядят слабо на фоне того, что Путин все чаще вынужден принимать на себя роль просителя, в частности в контексте мирных инициатив Дональда Трампа.

Для автократа потеря имиджа полного контроля представляет собой критическую опасность, поскольку любая трещина в его уверенности стимулирует элиту к размышлениям о внутренних заговорах. Учитывая патовый характер боевых действий на земле, именно подрыв авторитета Путина внутри России может стать решающим фактором в завершении конфликта.

