УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12513 відвідувачів онлайн
Новини Диктатура в РФ
3 079 16

Скорочений парад у Москві став ознакою ослаблення контролю Путіна, - The Times

Лукашенко про парад у Москві: "Часи змінилися, хто є хто стало зрозуміло"

Обмежений формат параду 9 травня в Москві продемонстрував втрату Кремлем колишньої впевненості та зростання вразливості режиму Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни. Для Путіна "День Перемоги" завжди був ключовою політичною подією, зокрема:

  • можливістю продемонструвати нову зброю;
  • прийняти іноземних лідерів як доказ відсутності ізоляції;
  • вкотре загорнутися в мантію переможця у Великій Вітчизняній війні, намагаючись переконати народ, що нинішнє вторгнення в Україну йде за планом.

Напівпорожня Червона площа  - удар по пропаганді

Проте цьогорічна промова диктатора, у якій він знову звинувачував НАТО та закликав росіян до самопожертви заради "перемоги над нацистами", виглядала менш правдоподібною на тлі напівпорожньої Червоної площі. Рішення мінімізувати парад через страх перед українськими атаками завдало серйозного удару по аурі всевладдя Путіна.

Попри кільця ППО "Панцир-С" на московських дахах та системи РЕБ, Кремль визнав, що жоден захист не є ідеальним. Як зауважують дипломати, єдиним сценарієм, гіршим за відсутність танків на параді, могли стати лише палаючі танки прямо під час урочистостей. Це стало ще одним підтвердженням того, що війна остаточно прийшла в домівки росіян через регулярне закриття аеропортів та відключення мобільного інтернету з міркувань безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чи готовий російський диктатор Путін завершити війну: аналіз The Guardian

Окрім військового аспекту, на ситуацію тисне економічна стагнація, зростання цін та дефіцит імпорту, що робить наслідки війни для пересічних громадян дедалі відчутнішими. Спроби Кремля виставити скорочення параду як хитрість для згуртування народу проти "загрози з боку Києва" виглядають слабко на тлі того, що Путін дедалі частіше змушений приймати роль прохача, зокрема в контексті мирних ініціатив Дональда Трампа.

Для автократа втрата іміджу повного контролю є критичною небезпекою, оскільки будь-яка тріщина в його впевненості стимулює еліти до роздумів про внутрішні змови. З огляду на патовий характер бойових дій на землі, саме руйнація авторитету Путіна всередині Росії може стати вирішальним фактором у завершенні конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін дедалі більше втрачає контроль над політичною системою РФ, - The Economist

Автор: 

День Перемоги (456) кремль (566) парад (432) путін володимир (25361)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Якщо Путін, з "крємльовськими", доживе до наступного параду, через рік - то на ньому не тільки не буде техніки, але й автомати у солдат будуть бутафорськими, як і у корейців, позавчора...
показати весь коментар
11.05.2026 07:08 Відповісти
+4
х@йло - це і є шо попало, і аж ніяк не людина...😡
показати весь коментар
11.05.2026 09:08 Відповісти
+3
показати весь коментар
11.05.2026 08:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Путін, з "крємльовськими", доживе до наступного параду, через рік - то на ньому не тільки не буде техніки, але й автомати у солдат будуть бутафорськими, як і у корейців, позавчора...
показати весь коментар
11.05.2026 07:08 Відповісти
Удар по параду міг звалити Путіна, но оманський ішак порешал та врятував куйла.
показати весь коментар
11.05.2026 07:21 Відповісти
вчи мову. Не тоже, а теж... Пекельні борошна?😡
показати весь коментар
11.05.2026 09:38 Відповісти
Не не можна настільки втрачати звʼязок з реальністю!
показати весь коментар
11.05.2026 09:38 Відповісти
х@йло пишеться з маленької літери...😡😡😡
показати весь коментар
11.05.2026 07:24 Відповісти
х@йло - це і є шо попало, і аж ніяк не людина...😡
показати весь коментар
11.05.2026 09:08 Відповісти
Я мав на увазі, що путін (він же х@йло) пишеться з маленької літери... Тепер дійшло? І орфографія тут ні до чого.
показати весь коментар
11.05.2026 09:36 Відповісти
Про контекст щось чули?
показати весь коментар
11.05.2026 09:42 Відповісти
Боже, який же ви розумний, аж страшно!
показати весь коментар
11.05.2026 09:39 Відповісти
якщо ви хочете сказати щось про зелю, то да, з маленької
Бо з великої то лише для сусіда.
показати весь коментар
11.05.2026 08:28 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 08:47 Відповісти
До кінця цього року Путіна усунуть від влади....
показати весь коментар
11.05.2026 10:18 Відповісти
Ха ха. Какой парад? С двойником *****?
Клоуны.
показати весь коментар
11.05.2026 11:18 Відповісти
 
 