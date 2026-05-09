Путін дедалі більше втрачає контроль над політичною системою РФ, - The Economist

У Росії посилюються ознаки кризи влади: змінюється риторика еліт, зростає економічний тиск та втрачається єдність навколо війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Economist.

Західні аналітики вважають, що російський диктатор Володимир Путін остаточно завів Росію у стратегічний і політичний глухий кут. Ключовим сигналом кризи стала не лише економічна чи політична стагнація, а й зміна мови російських еліт щодо війни та влади.

Зміна риторики російської еліти

Якщо раніше російський бізнес і чиновники говорили про війну як про спільний проєкт, то тепер дедалі частіше дистанціюються від неї. Формула "ми", яка символізувала єдність еліт навколо рішень Кремля, зникає.

Натомість рішення Путіна дедалі частіше описуються як "дивні", а сам він сприймається як окремий політичний центр, відокремлений від майбутнього держави.

Ознаки системної кризи в Росії

За оцінками The Economist, криза в Росії має кілька ключових вимірів:

  • Ціна війни: наслідки конфлікту стають дедалі відчутнішими для населення - інфляція, зростання податків і навантаження на інфраструктуру, тоді як стратегічна мета війни залишається незрозумілою.
  • Дефіцит правил: відбувається масштабний перерозподіл власності, який супроводжується конфіскаціями активів. Бізнес-еліти прагнуть стабільності, але стикаються з перевагою "права сили".
  • Геополітичне послаблення: Росія втратила частину міжнародного впливу, зокрема в енергетичній сфері, а її позиції в глобальних інституціях ослабли.
  • Криза ідентичності: відсутність зрозумілої внутрішньої моделі розвитку після втрати традиційного протиставлення із Заходом.

Злам суспільного договору

Аналітики зазначають, що старий суспільний контракт - "комфорт в обмін на політичну пасивність" - більше не працює. Натомість від громадян і еліт вимагається лояльність без гарантій стабільності чи розвитку.

Ідеологічна модель Кремля, за оцінками експертів, не пропонує зрозумілого сценарію завершення конфлікту або "перемоги". Це, на думку аналітиків, створює стан довготривалої нестабільності.

У підсумку ситуацію порівнюють із цугцвангом: будь-які подальші кроки російського керівництва - від посилення репресій до нових військових дій — лише поглиблюють системну кризу.

Топ коментарі
+11
Та прямо..... такі "знатоки" аби щось писати..... втрачає....втрачає та ніяк не втратить..... вже Економіст перетворилась на "жовту пресу" .
09.05.2026 08:46 Відповісти
+7
Єдиним правильним виходом з війни для ********** є суд над ******, повна деокупація і початок виплати близько 2 трильйонів доларів в якості репарацій з індексацією протягом виплат. За 40-50 років виплатять, але збережуть країну. Якщо продовжать війну то ********* розвалиться і нинішня "еліта" буде пограбована і знищена в громадянських війнах. Воєнних злочинців світ на руках носити не буде, так що знайти "безпечне місце" тим хто фінансував злочинну війну на планеті буде великою проблемою. Паразитичний московський улус сам по собі без колоній повний нуль.
+4
Абсурд,фсб всех держит за горло,никто не смеет вякать,иногда разрешают красиво выпустить пар и все.
а как дышал,а как дышал...
09.05.2026 08:47 Відповісти
доставайте табакерку, беріть владу в свої руки, нам проще буде з вами домовитись
09.05.2026 08:53 Відповісти
Звучить утопічно звраз(
09.05.2026 09:22 Відповісти
Кацапи живуть одним днем. Тому їх діяльність спонтанна, дурна і хаотична. Наслідки геополітичної дурості наступають завжди. Можна "соломки підстелити", а можна "удавом по скловаті" повзати...
09.05.2026 09:34 Відповісти
Невже "путін-***** ла-ла-ла-ла!!" стане хітом на Раісі..
09.05.2026 09:00 Відповісти
Та пофіг що там на болотах. Це вже було світовим хітом. Настільки відомим що слово "*****" увійшло в усі словники планети. І це друге слово яким "вялікая рассєя" збагатила світовий словниковий запас. Першим було "спутнік". Отак воно - "вялікая рассєя" і всьго 2 слова в словники світу за 300 років...
09.05.2026 09:39 Відповісти
...а ВОДКА?
09.05.2026 10:34 Відповісти
Польська.
09.05.2026 10:41 Відповісти
Спорный вопрос, кто у кого...
09.05.2026 12:08 Відповісти
Ця історія тривала роками в міжнародних судах. Доведено що польська водка зявилась набагато раніше за "водочную монополію" Івана Грозного, але СРСР вклало мільйони на хабарі і фальсифікацію доказів намагаючись вкрасти бренд у поляків. Вони і борщ оголосили "національним брендом росії", а ще манти, пельмені і цілий ряд національних страв окупованих народів, але всю свою історію жерли брюкву як свині. Ще Кюхельбекер глузував з Пушкіна "А еслі хочєшь ти отвєдать дурного масла, яйц гнілих, то отправляся ти обєдать, друг Пушкін, у своіх родних"...
09.05.2026 12:23 Відповісти
Это я в курсе, а еще балалайТа (башкир.), самовар ( иран.) сарафани (корей.) гармонь (нем.) и много чего.
Манты - это казахское, а бурятское (присвоиное) - ПОЗЫ.
09.05.2026 13:18 Відповісти
присвоенное )))
09.05.2026 13:20 Відповісти
Мене особливо прколювали назви кацапських сирів - "пошехонскій" та "россійський" по поцупленому рецепту "ементаль". Я служив тій Пошехонії. Вони в 80-ті посилали непьщого мужика "ковбасним поїздом" в москву з двома чемоданами за вареною ковбасою, потім шинкували і складали пошиковане в морозилку. Ви уявлете що отримували після розморозки? Жах! І вони цею жижу смажили. Смаку сиру більшість населення ніколи не знала і ніяких сороварень у них ніколи не було...
09.05.2026 14:32 Відповісти
Колись було НКВД і те не утримало владу, а фсб це жалюгідна подоба
09.05.2026 09:03 Відповісти
ФСБ тримае все під контролем коли діло стосується боротьби з вигаданими загрозами, типу лгбт, мітингами, інтернетом, екстремізмом в Сімс. В усьому іншому вони просто нічого не тямлять.
09.05.2026 09:41 Відповісти
А як ви сподівалися, спробуйте самі займатися політикою сидячи на валізи в бункері
09.05.2026 09:01 Відповісти
ще 2-3 тижні, чи місяці.
09.05.2026 09:09 Відповісти
Канешна, канешна...... Расія развалюіцця. Просто треба ввести санкції і "колос на гліняних ногах" рухне.
09.05.2026 09:18 Відповісти
Щось цього не видно.
09.05.2026 09:19 Відповісти
Так втрачає,що аж рудий покидьок допомагає втихомирити Україну на час параду((
09.05.2026 09:21 Відповісти
А в это время, по кабинету в бункере, нервно расхаживает маломерок, известный в мире под псевдо "х-ло" бормоча себе под нос мотив. Эта песенка донимала его третьи сутки, он никак не мог от нее избавиться - "Вот пуля пролетела...и ага".
09.05.2026 10:10 Відповісти
2-3 дні (чи тижні). да, Люся?
09.05.2026 10:29 Відповісти
Все эти эксперты с 2014 года такое пишут. Просто уже мало кто запоминает что они писали ещё пару лет назад.
09.05.2026 14:58 Відповісти
 
 