УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12547 відвідувачів онлайн
Новини Диктатура в РФ
1 261 16

Путін розширює повноваження ФСБ і перетворює РФ на військову диктатуру, - СЗР

Путін розширює повноваження ФСБ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про обмеження доступу іноземних суден до російських портів. Нині допуск іноземних суден у порти росії відбуватиметься лише за погодженням із ФСБ.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, формальною підставною стала стаття 8 федерального закону "Про воєнний стан", яка дозволяє запроваджувати низку обмежень з боку президента.

"Посилення ролі ФСБ у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків та ізоляція портової інфраструктури від зовнішнього світу матиме як економічні, так і геополітичні наслідки. Для міжнародних партнерів це підтвердження непередбачуваності та закритості російського режиму", - наголосили в СЗР.

Читайте: Секретні документи ФСБ свідчать, що РФ вважає Китай "ворогом" і боїться претензій на свою територію, - NYT

Повідомляється, що також законодавчо розширено повноваження спецслужби з контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями. При цьому формулювання закону залишаються вкрай розпливчастими, що створює передумови для нової хвилі переслідувань у науковому середовищі.

Крім того, для контролю за інакомислячими в Росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів всередині системи ФСБ, а не федеральної служби виконання покарань. Спеціальні вагони, повноваження на конвоювання зеків, а також право судити всередині в'язниць свідчить про підготовку до масштабних репресій.

"Контроль над морськими шляхами, націоналізація власності, обмеження доступу до інформації, кримінальні переслідування, а також втручання у фінансову та податкову політику – ознаки перетворення РФ на військову диктатуру. кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни без оголошення повномасштабного воєнного стану", - додали в розвідці.

Також читайте: У Росії мобільних операторів зобов’яжуть передавати ФСБ імена та адреси абонентів

Автор: 

росія (66816) СЗР Служба зовнішньої розвідки (140) ФСБ (1464)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Щось схоже зробив найвеличніший лідер ********** вчора в Україні.
показати весь коментар
23.07.2025 14:15 Відповісти
+6
З рашкою і так все зрозуміло ,якого біса Зе-шапіто веде Україну тим самим шляхом ?
показати весь коментар
23.07.2025 14:19 Відповісти
+5
Правильно писати зелепутін. А точніше *******. І тільки з маленької літери.
показати весь коментар
23.07.2025 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно писати зелепутін. А точніше *******. І тільки з маленької літери.
показати весь коментар
23.07.2025 14:13 Відповісти
Така велич і з маленької літери. Кожна літера повинна бути великою.
показати весь коментар
23.07.2025 14:37 Відповісти
Щось схоже зробив найвеличніший лідер ********** вчора в Україні.
показати весь коментар
23.07.2025 14:15 Відповісти
З рашкою і так все зрозуміло ,якого біса Зе-шапіто веде Україну тим самим шляхом ?
показати весь коментар
23.07.2025 14:19 Відповісти
Всі вони однакові, у достойних немає грошей щоб балотуватися, а ті що приходять бажають царювати, бо на друге мозку вистачає тільки грабувати Україну
показати весь коментар
23.07.2025 14:34 Відповісти
Так зебобік у пукіна вчится і навпаки, яблуко від яблуні нелегко падає..
показати весь коментар
23.07.2025 14:22 Відповісти
Це своєчасно, ще побільше концтаборів і лозунг "те що ви не сидите, то не ваша заслуга, а наша недоробка ". А так нічого нового, ху... лостан є ху....лостан, мабуть після того як ***** здохнет, будуть чекати його другого пришествия
показати весь коментар
23.07.2025 14:31 Відповісти
ну в нас звісно 12414,а етадругоє
показати весь коментар
23.07.2025 14:33 Відповісти
Так вот где хунта зарылась!!!
показати весь коментар
23.07.2025 14:34 Відповісти
А ЗЕ що робить? НАБУ і САП незалежність
показати весь коментар
23.07.2025 14:35 Відповісти
Навіщо ви так на нього, він робить тільки те що каже дєрьмак, пока він улюблений номер згадує.
показати весь коментар
23.07.2025 14:43 Відповісти
ЗЕскот вже обскакав *****!
показати весь коментар
23.07.2025 14:38 Відповісти
Ти диви, оце так. СЗР, а покажіть фото/відео бусифікації рабів на паРаші, ну....хоча б ІПСО
показати весь коментар
23.07.2025 15:04 Відповісти
а ЗеЯник не відстає та наздораняє
показати весь коментар
23.07.2025 15:10 Відповісти
Путін розширює повноваження ФСБ і перетворює Україну.через своїх "зелених слуг" на диктатуру,
показати весь коментар
23.07.2025 15:15 Відповісти
А хто розширює повноваження генпрока і перетворює країну на диктатуру?
Дуже є різниця?
показати весь коментар
23.07.2025 15:22 Відповісти
 
 