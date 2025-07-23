Путін розширює повноваження ФСБ і перетворює РФ на військову диктатуру, - СЗР

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про обмеження доступу іноземних суден до російських портів. Нині допуск іноземних суден у порти росії відбуватиметься лише за погодженням із ФСБ.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, формальною підставною стала стаття 8 федерального закону "Про воєнний стан", яка дозволяє запроваджувати низку обмежень з боку президента.

"Посилення ролі ФСБ у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків та ізоляція портової інфраструктури від зовнішнього світу матиме як економічні, так і геополітичні наслідки. Для міжнародних партнерів це підтвердження непередбачуваності та закритості російського режиму", - наголосили в СЗР.

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Повідомляється, що також законодавчо розширено повноваження спецслужби з контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями. При цьому формулювання закону залишаються вкрай розпливчастими, що створює передумови для нової хвилі переслідувань у науковому середовищі.

Крім того, для контролю за інакомислячими в Росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів всередині системи ФСБ, а не федеральної служби виконання покарань. Спеціальні вагони, повноваження на конвоювання зеків, а також право судити всередині в'язниць свідчить про підготовку до масштабних репресій.

"Контроль над морськими шляхами, націоналізація власності, обмеження доступу до інформації, кримінальні переслідування, а також втручання у фінансову та податкову політику – ознаки перетворення РФ на військову диктатуру. кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни без оголошення повномасштабного воєнного стану", - додали в розвідці.

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