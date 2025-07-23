Путин расширяет полномочия ФСБ и превращает РФ в военную диктатуру, - СВР
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа иностранных судов в российские порты. Сейчас допуск иностранных судов в порты России будет происходить только по согласованию с ФСБ.
Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, формальным основанием стала статья 8 федерального закона "О военном положении", которая позволяет вводить ряд ограничений со стороны президента.
"Усиление роли ФСБ в регулировании внешнеэкономических связей и изоляция портовой инфраструктуры от внешнего мира будет иметь как экономические, так и геополитические последствия. Для международных партнеров это подтверждение непредсказуемости и закрытости российского режима", - отметили в СВР.
Сообщается, что также законодательно расширены полномочия спецслужбы по контролю за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами. При этом формулировки закона остаются крайне расплывчатыми, что создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.
Кроме того, для контроля за инакомыслящими в России строят новую сеть тюрем и следственных изоляторов внутри системы ФСБ, а не федеральной службы исполнения наказаний. Специальные вагоны, полномочия на конвоирование зеков, а также право судить внутри тюрем свидетельствует о подготовке к масштабным репрессиям.
"Контроль над морскими путями, национализация собственности, ограничение доступа к информации, уголовные преследования, а также вмешательство в финансовую и налоговую политику - признаки превращения РФ в военную диктатуру. Кремль готовится к затяжному противостоянию с Западом и мобилизует ресурсы страны без объявления полномасштабного военного положения", - добавили в разведке.
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