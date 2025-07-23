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Новости Диктатура в рф
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Путин расширяет полномочия ФСБ и превращает РФ в военную диктатуру, - СВР

Путин расширяет полномочия ФСБ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа иностранных судов в российские порты. Сейчас допуск иностранных судов в порты России будет происходить только по согласованию с ФСБ.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, формальным основанием стала статья 8 федерального закона "О военном положении", которая позволяет вводить ряд ограничений со стороны президента.

"Усиление роли ФСБ в регулировании внешнеэкономических связей и изоляция портовой инфраструктуры от внешнего мира будет иметь как экономические, так и геополитические последствия. Для международных партнеров это подтверждение непредсказуемости и закрытости российского режима", - отметили в СВР.

Читайте: Секретные документы ФСБ свидетельствуют, что РФ считает Китай "врагом" и боится претензий на свою территорию, - NYT

Сообщается, что также законодательно расширены полномочия спецслужбы по контролю за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами. При этом формулировки закона остаются крайне расплывчатыми, что создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.

Кроме того, для контроля за инакомыслящими в России строят новую сеть тюрем и следственных изоляторов внутри системы ФСБ, а не федеральной службы исполнения наказаний. Специальные вагоны, полномочия на конвоирование зеков, а также право судить внутри тюрем свидетельствует о подготовке к масштабным репрессиям.

"Контроль над морскими путями, национализация собственности, ограничение доступа к информации, уголовные преследования, а также вмешательство в финансовую и налоговую политику - признаки превращения РФ в военную диктатуру. Кремль готовится к затяжному противостоянию с Западом и мобилизует ресурсы страны без объявления полномасштабного военного положения", - добавили в разведке.

Также читайте: В России мобильных операторов обяжут передавать ФСБ имена и адреса абонентов

Автор: 

россия (96657) СВР (154) ФСБ (1948)


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Топ комментарии
+7
Щось схоже зробив найвеличніший лідер ********** вчора в Україні.
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23.07.2025 14:15 Ответить
+6
З рашкою і так все зрозуміло ,якого біса Зе-шапіто веде Україну тим самим шляхом ?
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23.07.2025 14:19 Ответить
+5
Правильно писати зелепутін. А точніше *******. І тільки з маленької літери.
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23.07.2025 14:13 Ответить
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Правильно писати зелепутін. А точніше *******. І тільки з маленької літери.
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23.07.2025 14:13 Ответить
Така велич і з маленької літери. Кожна літера повинна бути великою.
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23.07.2025 14:37 Ответить
Щось схоже зробив найвеличніший лідер ********** вчора в Україні.
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23.07.2025 14:15 Ответить
З рашкою і так все зрозуміло ,якого біса Зе-шапіто веде Україну тим самим шляхом ?
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23.07.2025 14:19 Ответить
Всі вони однакові, у достойних немає грошей щоб балотуватися, а ті що приходять бажають царювати, бо на друге мозку вистачає тільки грабувати Україну
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23.07.2025 14:34 Ответить
Так зебобік у пукіна вчится і навпаки, яблуко від яблуні нелегко падає..
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23.07.2025 14:22 Ответить
Це своєчасно, ще побільше концтаборів і лозунг "те що ви не сидите, то не ваша заслуга, а наша недоробка ". А так нічого нового, ху... лостан є ху....лостан, мабуть після того як ***** здохнет, будуть чекати його другого пришествия
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23.07.2025 14:31 Ответить
ну в нас звісно 12414,а етадругоє
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23.07.2025 14:33 Ответить
Так вот где хунта зарылась!!!
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23.07.2025 14:34 Ответить
А ЗЕ що робить? НАБУ і САП незалежність
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23.07.2025 14:35 Ответить
Навіщо ви так на нього, він робить тільки те що каже дєрьмак, пока він улюблений номер згадує.
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23.07.2025 14:43 Ответить
ЗЕскот вже обскакав *****!
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23.07.2025 14:38 Ответить
Ти диви, оце так. СЗР, а покажіть фото/відео бусифікації рабів на паРаші, ну....хоча б ІПСО
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23.07.2025 15:04 Ответить
а ЗеЯник не відстає та наздораняє
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23.07.2025 15:10 Ответить
Путін розширює повноваження ФСБ і перетворює Україну.через своїх "зелених слуг" на диктатуру,
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23.07.2025 15:15 Ответить
А хто розширює повноваження генпрока і перетворює країну на диктатуру?
Дуже є різниця?
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23.07.2025 15:22 Ответить
 
 