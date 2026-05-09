РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости Диктатура в рф
4 169 26

Путин все больше теряет контроль над политической системой РФ, - The Economist

путін

В России усиливаются признаки кризиса власти: меняется риторика элит, растёт экономическое давление и теряется единство вокруг войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Западные аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин окончательно завел Россию в стратегический и политический тупик. Ключевым сигналом кризиса стала не только экономическая или политическая стагнация, но и изменение риторики российских элит в отношении войны и власти.

Изменение риторики российской элиты

Если раньше российский бизнес и чиновники говорили о войне как о совместном проекте, то теперь все чаще дистанцируются от нее. Формула "мы", символизировавшая единство элит вокруг решений Кремля, исчезает.

Вместо этого решения Путина все чаще описываются как "странные", а сам он воспринимается как отдельный политический центр, оторванный от будущего государства.

Признаки системного кризиса в России

По оценкам The Economist, кризис в России имеет несколько ключевых измерений:

  • Цена войны: последствия конфликта становятся все более ощутимыми для населения — инфляция, рост налогов и нагрузка на инфраструктуру, в то время как стратегическая цель войны остается непонятной.
  • Дефицит правил: происходит масштабное перераспределение собственности, сопровождающееся конфискациями активов. Бизнес-элиты стремятся к стабильности, но сталкиваются с превосходством "права силы".
  • Геополитическое ослабление: Россия утратила часть международного влияния, в частности в энергетической сфере, а ее позиции в глобальных институтах ослабли.
  • Кризис идентичности: отсутствие понятной внутренней модели развития после утраты традиционного противостояния с Западом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть Путина может решить одну проблему, но создать еще десяток других, — Newsweek

Разрыв общественного договора

Аналитики отмечают, что старый общественный контракт — "комфорт в обмен на политическую пассивность" — больше не работает. Вместо этого от граждан и элит требуется лояльность без гарантий стабильности или развития.

Идеологическая модель Кремля, по оценкам экспертов, не предлагает понятного сценария завершения конфликта или "победы". Это, по мнению аналитиков, создает состояние длительной нестабильности.

В итоге ситуацию сравнивают с цугцвангом: любые дальнейшие шаги российского руководства — от усиления репрессий до новых военных действий — лишь усугубляют системный кризис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин расширяет полномочия ФСБ и превращает РФ в военную диктатуру, - СВР

Автор: 

кризис (2973) путин владимир (32450) россия (97465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Та прямо..... такі "знатоки" аби щось писати..... втрачає....втрачає та ніяк не втратить..... вже Економіст перетворилась на "жовту пресу" .
показать весь комментарий
09.05.2026 08:46 Ответить
+7
Єдиним правильним виходом з війни для ********** є суд над ******, повна деокупація і початок виплати близько 2 трильйонів доларів в якості репарацій з індексацією протягом виплат. За 40-50 років виплатять, але збережуть країну. Якщо продовжать війну то ********* розвалиться і нинішня "еліта" буде пограбована і знищена в громадянських війнах. Воєнних злочинців світ на руках носити не буде, так що знайти "безпечне місце" тим хто фінансував злочинну війну на планеті буде великою проблемою. Паразитичний московський улус сам по собі без колоній повний нуль.
показать весь комментарий
09.05.2026 08:56 Ответить
+4
Абсурд,фсб всех держит за горло,никто не смеет вякать,иногда разрешают красиво выпустить пар и все.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та прямо..... такі "знатоки" аби щось писати..... втрачає....втрачає та ніяк не втратить..... вже Економіст перетворилась на "жовту пресу" .
показать весь комментарий
09.05.2026 08:46 Ответить
а как дышал,а как дышал...
показать весь комментарий
09.05.2026 08:47 Ответить
доставайте табакерку, беріть владу в свої руки, нам проще буде з вами домовитись
показать весь комментарий
09.05.2026 08:53 Ответить
Єдиним правильним виходом з війни для ********** є суд над ******, повна деокупація і початок виплати близько 2 трильйонів доларів в якості репарацій з індексацією протягом виплат. За 40-50 років виплатять, але збережуть країну. Якщо продовжать війну то ********* розвалиться і нинішня "еліта" буде пограбована і знищена в громадянських війнах. Воєнних злочинців світ на руках носити не буде, так що знайти "безпечне місце" тим хто фінансував злочинну війну на планеті буде великою проблемою. Паразитичний московський улус сам по собі без колоній повний нуль.
показать весь комментарий
09.05.2026 08:56 Ответить
Звучить утопічно звраз(
показать весь комментарий
09.05.2026 09:22 Ответить
Кацапи живуть одним днем. Тому їх діяльність спонтанна, дурна і хаотична. Наслідки геополітичної дурості наступають завжди. Можна "соломки підстелити", а можна "удавом по скловаті" повзати...
показать весь комментарий
09.05.2026 09:34 Ответить
Невже "путін-***** ла-ла-ла-ла!!" стане хітом на Раісі..
показать весь комментарий
09.05.2026 09:00 Ответить
Та пофіг що там на болотах. Це вже було світовим хітом. Настільки відомим що слово "*****" увійшло в усі словники планети. І це друге слово яким "вялікая рассєя" збагатила світовий словниковий запас. Першим було "спутнік". Отак воно - "вялікая рассєя" і всьго 2 слова в словники світу за 300 років...
показать весь комментарий
09.05.2026 09:39 Ответить
...а ВОДКА?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:34 Ответить
Польська.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:41 Ответить
Спорный вопрос, кто у кого...
показать весь комментарий
09.05.2026 12:08 Ответить
Ця історія тривала роками в міжнародних судах. Доведено що польська водка зявилась набагато раніше за "водочную монополію" Івана Грозного, але СРСР вклало мільйони на хабарі і фальсифікацію доказів намагаючись вкрасти бренд у поляків. Вони і борщ оголосили "національним брендом росії", а ще манти, пельмені і цілий ряд національних страв окупованих народів, але всю свою історію жерли брюкву як свині. Ще Кюхельбекер глузував з Пушкіна "А еслі хочєшь ти отвєдать дурного масла, яйц гнілих, то отправляся ти обєдать, друг Пушкін, у своіх родних"...
показать весь комментарий
09.05.2026 12:23 Ответить
Это я в курсе, а еще балалайТа (башкир.), самовар ( иран.) сарафани (корей.) гармонь (нем.) и много чего.
Манты - это казахское, а бурятское (присвоиное) - ПОЗЫ.
показать весь комментарий
09.05.2026 13:18 Ответить
присвоенное )))
показать весь комментарий
09.05.2026 13:20 Ответить
Мене особливо прколювали назви кацапських сирів - "пошехонскій" та "россійський" по поцупленому рецепту "ементаль". Я служив тій Пошехонії. Вони в 80-ті посилали непьщого мужика "ковбасним поїздом" в москву з двома чемоданами за вареною ковбасою, потім шинкували і складали пошиковане в морозилку. Ви уявлете що отримували після розморозки? Жах! І вони цею жижу смажили. Смаку сиру більшість населення ніколи не знала і ніяких сороварень у них ніколи не було...
показать весь комментарий
09.05.2026 14:32 Ответить
Абсурд,фсб всех держит за горло,никто не смеет вякать,иногда разрешают красиво выпустить пар и все.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:01 Ответить
Колись було НКВД і те не утримало владу, а фсб це жалюгідна подоба
показать весь комментарий
09.05.2026 09:03 Ответить
ФСБ тримае все під контролем коли діло стосується боротьби з вигаданими загрозами, типу лгбт, мітингами, інтернетом, екстремізмом в Сімс. В усьому іншому вони просто нічого не тямлять.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:41 Ответить
А як ви сподівалися, спробуйте самі займатися політикою сидячи на валізи в бункері
показать весь комментарий
09.05.2026 09:01 Ответить
ще 2-3 тижні, чи місяці.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:09 Ответить
Канешна, канешна...... Расія развалюіцця. Просто треба ввести санкції і "колос на гліняних ногах" рухне.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:18 Ответить
Щось цього не видно.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:19 Ответить
Так втрачає,що аж рудий покидьок допомагає втихомирити Україну на час параду((
показать весь комментарий
09.05.2026 09:21 Ответить
А в это время, по кабинету в бункере, нервно расхаживает маломерок, известный в мире под псевдо "х-ло" бормоча себе под нос мотив. Эта песенка донимала его третьи сутки, он никак не мог от нее избавиться - "Вот пуля пролетела...и ага".
показать весь комментарий
09.05.2026 10:10 Ответить
2-3 дні (чи тижні). да, Люся?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:29 Ответить
Все эти эксперты с 2014 года такое пишут. Просто уже мало кто запоминает что они писали ещё пару лет назад.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:58 Ответить
 
 