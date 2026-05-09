Путин все больше теряет контроль над политической системой РФ, - The Economist
В России усиливаются признаки кризиса власти: меняется риторика элит, растёт экономическое давление и теряется единство вокруг войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Западные аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин окончательно завел Россию в стратегический и политический тупик. Ключевым сигналом кризиса стала не только экономическая или политическая стагнация, но и изменение риторики российских элит в отношении войны и власти.
Изменение риторики российской элиты
Если раньше российский бизнес и чиновники говорили о войне как о совместном проекте, то теперь все чаще дистанцируются от нее. Формула "мы", символизировавшая единство элит вокруг решений Кремля, исчезает.
Вместо этого решения Путина все чаще описываются как "странные", а сам он воспринимается как отдельный политический центр, оторванный от будущего государства.
Признаки системного кризиса в России
По оценкам The Economist, кризис в России имеет несколько ключевых измерений:
- Цена войны: последствия конфликта становятся все более ощутимыми для населения — инфляция, рост налогов и нагрузка на инфраструктуру, в то время как стратегическая цель войны остается непонятной.
- Дефицит правил: происходит масштабное перераспределение собственности, сопровождающееся конфискациями активов. Бизнес-элиты стремятся к стабильности, но сталкиваются с превосходством "права силы".
- Геополитическое ослабление: Россия утратила часть международного влияния, в частности в энергетической сфере, а ее позиции в глобальных институтах ослабли.
- Кризис идентичности: отсутствие понятной внутренней модели развития после утраты традиционного противостояния с Западом.
Разрыв общественного договора
Аналитики отмечают, что старый общественный контракт — "комфорт в обмен на политическую пассивность" — больше не работает. Вместо этого от граждан и элит требуется лояльность без гарантий стабильности или развития.
Идеологическая модель Кремля, по оценкам экспертов, не предлагает понятного сценария завершения конфликта или "победы". Это, по мнению аналитиков, создает состояние длительной нестабильности.
В итоге ситуацию сравнивают с цугцвангом: любые дальнейшие шаги российского руководства — от усиления репрессий до новых военных действий — лишь усугубляют системный кризис.
