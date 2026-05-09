Путин все больше теряет контроль над политической системой РФ, - The Economist

В России усиливаются признаки кризиса власти: меняется риторика элит, растёт экономическое давление и теряется единство вокруг войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Западные аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин окончательно завел Россию в стратегический и политический тупик. Ключевым сигналом кризиса стала не только экономическая или политическая стагнация, но и изменение риторики российских элит в отношении войны и власти.

Изменение риторики российской элиты

Если раньше российский бизнес и чиновники говорили о войне как о совместном проекте, то теперь все чаще дистанцируются от нее. Формула "мы", символизировавшая единство элит вокруг решений Кремля, исчезает.

Вместо этого решения Путина все чаще описываются как "странные", а сам он воспринимается как отдельный политический центр, оторванный от будущего государства.

Признаки системного кризиса в России

По оценкам The Economist, кризис в России имеет несколько ключевых измерений:

Цена войны: последствия конфликта становятся все более ощутимыми для населения — инфляция, рост налогов и нагрузка на инфраструктуру, в то время как стратегическая цель войны остается непонятной.

Дефицит правил: происходит масштабное перераспределение собственности, сопровождающееся конфискациями активов. Бизнес-элиты стремятся к стабильности, но сталкиваются с превосходством "права силы".

Геополитическое ослабление: Россия утратила часть международного влияния, в частности в энергетической сфере, а ее позиции в глобальных институтах ослабли.

Кризис идентичности: отсутствие понятной внутренней модели развития после утраты традиционного противостояния с Западом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть Путина может решить одну проблему, но создать еще десяток других, — Newsweek

Разрыв общественного договора

Аналитики отмечают, что старый общественный контракт — "комфорт в обмен на политическую пассивность" — больше не работает. Вместо этого от граждан и элит требуется лояльность без гарантий стабильности или развития.

Идеологическая модель Кремля, по оценкам экспертов, не предлагает понятного сценария завершения конфликта или "победы". Это, по мнению аналитиков, создает состояние длительной нестабильности.

В итоге ситуацию сравнивают с цугцвангом: любые дальнейшие шаги российского руководства — от усиления репрессий до новых военных действий — лишь усугубляют системный кризис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин расширяет полномочия ФСБ и превращает РФ в военную диктатуру, - СВР