УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13545 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
7 925 36

Чи готовий російський диктатор Путін завершити війну: аналіз The Guardian

У РФ зростає невизначеність щодо війни проти України

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливе завершення війни проти України викликали публічні уточнення з боку Кремля. Водночас міжнародні аналітики зазначають, що ситуація для Росії залишається складною як на фронті, так і всередині країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суперечливі заяви Кремля щодо війни

9 травня Путін заявив, що, на його думку, війна проти України нібито рухається до завершення, хоча залишається "серйозною справою". Він також висловив готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, але лише після погодження умов потенційної мирної угоди.

Після цих слів представники Кремля почали робити більш обережні заяви. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що процес можливого врегулювання є складним і не може бути швидким.

Помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що переговори з Україною можуть бути відновлені, однак конкретних термінів наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 боєзіткнень зафіксовано на фронті, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, - Генштаб

Відсутність прогресу на фронті

За даними The Guardian, російська армія не демонструє суттєвих успіхів на полі бою. Просування сповільнилося, а бойові дії дедалі більше переходять у виснажливу фазу.

Обидві сторони, за оцінками видання, зазнають значних втрат і продовжують атаки на інфраструктуру одна одної. 

Читайте: Зеленський сам має ініціювати дзвінок Путіну для переговорів про війну, - Фіцо

Внутрішній тиск і довготривала війна

Аналітики також відзначають, що війна посилює внутрішні проблеми в Росії. Конфлікт, який триває понад два роки, призвів до великих людських втрат і значного економічного навантаження.

Крім того, міжнародна ізоляція РФ посилилася, а відносини з Європою опинилися на найнижчому рівні з часів Холодної війни. У Кремлі, за оцінками журналістів, зростає занепокоєння через відсутність чітких перспектив завершення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни. 

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що з-поміж усіх європейських політиків надав би перевагу спілкуванню зі Шредером

Автор: 

путін володимир (25357) війна в Україні (8288)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Іран під санкціями за 8 років зробив балістичних ракет більше ніж зенітних протиракет у США, що його напевно і врятувало. Зеленський за 5 років 200 млрд. подачок разом з своїми подільниками з кооперативу, зібрав з "гівна і палок" крилату, яка раз на місяць навіть кудись влучає, і це насправді круто дивлячись на розумові здібності даного персонажа.
показати весь коментар
10.05.2026 21:26 Відповісти
+12
***** і обкурений ішак у цьому питанні близнюки -браття.
показати весь коментар
10.05.2026 21:06 Відповісти
+10
кому лінь читати: поки пуйло не здохне, буде воювати ; поки нпз цілі, воно буде воювати .

все інше - декорації.
показати весь коментар
10.05.2026 21:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорювати нічого - точно попереду буде літня кампанія , а там - хто зна ...
показати весь коментар
10.05.2026 21:03 Відповісти
Ще не достатньо, як колись ленін конав в Горах, а червона банда владу ділила.
показати весь коментар
10.05.2026 21:03 Відповісти
...в Горках
показати весь коментар
10.05.2026 21:04 Відповісти
І в результаті до влади прийшов сталін.
показати весь коментар
10.05.2026 21:07 Відповісти
А якби бронштайн ( лейба троцкій) ?
Той у своїх планах був відвертим відморозком, планував весь світ залити кров'ю у революціях і червоних терорах...
Портрет совєцкой власті..
показати весь коментар
11.05.2026 01:03 Відповісти
Чергове бараняче бекання...
показати весь коментар
10.05.2026 21:05 Відповісти
***** і обкурений ішак у цьому питанні близнюки -браття.
показати весь коментар
10.05.2026 21:06 Відповісти
Вови-недомірки. "Посісі" на расєє.
показати весь коментар
10.05.2026 21:23 Відповісти
кому лінь читати: поки пуйло не здохне, буде воювати ; поки нпз цілі, воно буде воювати .

все інше - декорації.
показати весь коментар
10.05.2026 21:12 Відповісти
Коли здохне це ***** - появится ***** наступне.
Це доведено тисячолітньою історією ще з відкриття існування касапських племен.
Ви й самі можете в цьому переконатись, якщо вчили щось наподобі "История кпсс" в вузі ще до 1991 року. Кожен їхній цар навіть з 1917-го року намагався колонізувати навколішні території з проживаючим там населенням.
показати весь коментар
10.05.2026 23:05 Відповісти
Як мінімум зміняться цілі, армію путіну не можна розпускати, бо це стадо буде займатись бандитизмом в середині росії, тому у будь якому випадку війна буде продовжуватись, доки не відбудеться держпереворот у рф. Але розмах чи маштаби будуть однозначно менші, бо резервів вже майже нема. Тим паче с серпня-вересня починаються політичні ігри, що теж потребує значних фінансових ресурсів.
показати весь коментар
10.05.2026 21:25 Відповісти
резервів у них валом
показати весь коментар
11.05.2026 01:49 Відповісти
Іран під санкціями за 8 років зробив балістичних ракет більше ніж зенітних протиракет у США, що його напевно і врятувало. Зеленський за 5 років 200 млрд. подачок разом з своїми подільниками з кооперативу, зібрав з "гівна і палок" крилату, яка раз на місяць навіть кудись влучає, і це насправді круто дивлячись на розумові здібності даного персонажа.
показати весь коментар
10.05.2026 21:26 Відповісти
путлер призупиниться тільки після завоювання всієї Донецької області. Так що рік-півтора ніяких мирних угод очікувати не потрібно.
показати весь коментар
10.05.2026 21:43 Відповісти
Отож
Вся надія на "невідомих туарегів" які винесуть НПЗ. Або війсбкові заводи.
Або зроблять такий хаос на москві, що система втратить централізоване управління і " бєрітє сувєржнітєта сколько сможетє унєсті "
показати весь коментар
11.05.2026 01:06 Відповісти
Рік-півтора вони Покровськ з Мирноградом тільки штурмували. Роки три-пять щє.
показати весь коментар
11.05.2026 08:02 Відповісти
нині для ***** і його касапів існує тільки один вид завершення війни: наша (скоріше так: Зеліна) повна капітуляція у відповідності з ультиматумом ***** ще з 17 грудня 2021го року і в подальших його модифікаціях. На менше вони зараз не погоджуються. Як тільки наші вступляться з неокупованої частини Донбасу - одразу будуть ультиматуми вступистися з усієї території Запорізької та Херсонської областей; згодом - з усієї іншої території України.
показати весь коментар
10.05.2026 21:46 Відповісти
Ні. Після завоювання Донбасу путлер чекатиме виборів. Потім чекатиме, коли ми розчаруємося в черговому президенті. Кілька років миру у нас будуть.
показати весь коментар
10.05.2026 21:51 Відповісти
Жити лише завтрашнім днем звичайно, краще, ніж сьогоднішнім; але в політиці треба прогнозувати перспективу років на 10 або 15., мінімум (можливо, і цього недостатньо). Якщо прогнозувати лише на рік-два - обов'язково трапится те, що трапилось з нами, коли повірили Зелі, що за рік-два після виборів 2019-го року "ех, заживемо!"...

Мета ***** і його касапів - повернути весь лаптєстан до кордонів до 19/08.1991року, (принаймі, європейську частину). Так що вони будуть вимагати від нас всіх вступитися, і не тільки ЗСУ, але й НАТО паралельно з підписанням (або шантажуючи непідписанням) будь-яких т.зв. "мирних угод"... Як, і в яких дозах, і яких виразах (ну, і їхня аргументація) - це вже особливого значення не мають.
показати весь коментар
10.05.2026 22:03 Відповісти
Ні. Не будуть вони цього вимагати. Ваш сценарій нереальний. Їм потрібна буде незалежна Україна для "спуску пари" з окупованих територій. Це по-друге. А по-перше, сил у них немає для завоювання всієї України або навіть половини її.
показати весь коментар
10.05.2026 22:09 Відповісти
маячня, з якою безперспективно сперечатись.
Хоча, про аналогічну маячню ми попереджалив 2019му...

«21 квітня. Вирішальний вибір»
Ви ж не повірили
показати весь коментар
10.05.2026 23:00 Відповісти
Ага, закончится. Щас еще будет прощупывать европку пол года, а потом еще год тянуть резину до талого. Про "концы" как и про тяжёлую ситуацию в рф мы слушаем из всех кастрюл каждый божий год, а воз все там же
показати весь коментар
10.05.2026 21:47 Відповісти
Картина «Зеленський підписує Указ про дозвіл на проведення параду на москві»
показати весь коментар
10.05.2026 21:52 Відповісти
Коли Зєлєнскій починає говорити про "потрібно закінчувати війну" я згадую Оман, "Сойдьомся гдє-то посрєдінє" і "я нікому нічєго нє должєн кромє своіх родітєлєй", а потім сержанта Журавля, Маріуполь і Бучу. А коли чую від цього виродка, після призначень Єрмака, Рєзнік(ов)а, Шефірів, Міндічєй, Умєрова, Арахамії і т.п. і його "зєльоних дєпутатів"-інородців, слово "мир", то хочеться посадити його на кіл, як робили наші предки з такими виродками, та ще й підкинути хмизу щоб його одночасно смажити, бо свині краще перетравлюють злегка підсмажену падаль...
показати весь коментар
10.05.2026 21:56 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2026 22:01 Відповісти
А хто це
показати весь коментар
11.05.2026 01:08 Відповісти
Це британський боксер Тайсон Ф'юрі - чинний чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC, відомий як "Gypsy King". Його легко впізнати за кучерявим світлим волоссям, бородою та численними татуюваннями, а також за експресивною м анерою виступати на публіці
Але тут він у ролі раші.
показати весь коментар
11.05.2026 08:18 Відповісти
Готові завершити війну не диктатор *****, а ЗСУ проведуть масштабну операцію зі звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів, все решта до уваги не повинно братися!
показати весь коментар
10.05.2026 22:18 Відповісти
Так, так, проведемо.

Назви-ка свiй пiдроздiл, оператор-звiльнятор, я дещо перевiрю.
показати весь коментар
10.05.2026 23:15 Відповісти
Не розумію про що ти там говориш і що будеш перевіряти.
показати весь коментар
10.05.2026 23:27 Відповісти
Тобi не треба розумiти, тобi треба свiй пiдроздiл назвати.
показати весь коментар
10.05.2026 23:43 Відповісти
Аналітики також відзначають, що війна посилює внутрішні проблеми в Росії. Конфлікт, який триває понад два роки , призвів до великих людських втрат і значного економічного навантаження
Джерело: https://censor.net/ua/n4002444
показати весь коментар
10.05.2026 23:38 Відповісти
"Конфлікт, який триває понад два роки" - це вони про що?
показати весь коментар
11.05.2026 01:06 Відповісти
Путін неготовий припинити війну. Хвороба Путіна невиліковується. Війну здатні припинити лише стінки гробу Путіна, казав Невзоров.
показати весь коментар
11.05.2026 05:58 Відповісти
 
 