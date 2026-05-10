Чи готовий російський диктатор Путін завершити війну: аналіз The Guardian
Заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливе завершення війни проти України викликали публічні уточнення з боку Кремля. Водночас міжнародні аналітики зазначають, що ситуація для Росії залишається складною як на фронті, так і всередині країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Суперечливі заяви Кремля щодо війни
9 травня Путін заявив, що, на його думку, війна проти України нібито рухається до завершення, хоча залишається "серйозною справою". Він також висловив готовність до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, але лише після погодження умов потенційної мирної угоди.
Після цих слів представники Кремля почали робити більш обережні заяви. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що процес можливого врегулювання є складним і не може бути швидким.
Помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що переговори з Україною можуть бути відновлені, однак конкретних термінів наразі немає.
Відсутність прогресу на фронті
За даними The Guardian, російська армія не демонструє суттєвих успіхів на полі бою. Просування сповільнилося, а бойові дії дедалі більше переходять у виснажливу фазу.
Обидві сторони, за оцінками видання, зазнають значних втрат і продовжують атаки на інфраструктуру одна одної.
Внутрішній тиск і довготривала війна
Аналітики також відзначають, що війна посилює внутрішні проблеми в Росії. Конфлікт, який триває понад два роки, призвів до великих людських втрат і значного економічного навантаження.
Крім того, міжнародна ізоляція РФ посилилася, а відносини з Європою опинилися на найнижчому рівні з часів Холодної війни. У Кремлі, за оцінками журналістів, зростає занепокоєння через відсутність чітких перспектив завершення війни.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.
"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку", - заявив Зеленський.
