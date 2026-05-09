УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Переговори України та РФ
2 570 19

Процес укладання мирної угоди між Україною та РФ є довготривалим і складним, - Пєсков

Росія заявила про тривалий шлях до мирної угоди з Україною

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що процес виходу на мирну угоду між Україною та Росією може зайняти тривалий час, повідомляють російські ЗМІ.

Про  це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков.

За його словами, США хочуть пришвидшити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "занадто складним".

Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".

Що передувало?

  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

  • Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує

Автор: 

перемовини (3762) Пєсков Дмитро (1856)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Поки балістика не почне постійно прилітати по рф на 1000км, цей процес завжди буде "довготривалим і складним".
І схоже цей процес не скоро пришвидшиться, бо цим займаються дефективні менеджери Зеленського.
показати весь коментар
09.05.2026 14:42 Відповісти
+3
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15434 Петро Порошенко:
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.
показати весь коментар
09.05.2026 19:12 Відповісти
+2
Да. пожалуй ******** покинет этот мир гораздо раньше чем **** подпишет мирные соглашения..
показати весь коментар
09.05.2026 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки балістика не почне постійно прилітати по рф на 1000км, цей процес завжди буде "довготривалим і складним".
І схоже цей процес не скоро пришвидшиться, бо цим займаються дефективні менеджери Зеленського.
показати весь коментар
09.05.2026 14:42 Відповісти
На 1000 то далеко,достатньо 500 - 800 головне моква і підєр щоб були під атаками !
показати весь коментар
09.05.2026 14:52 Відповісти
Якби ви жили б в Украiнi, то знали б, що по нас з 2022 прилiтае постiйно балiстика. I щось не пришвидшуеться. То чого повинно пришвидчитись, якщо на РФ буде летiти?
показати весь коментар
09.05.2026 15:37 Відповісти
А ви про яку балістику пишете - внутрішню чи зовнішню?
показати весь коментар
09.05.2026 15:41 Відповісти
Ма ю надію, що піськов, пуйло та патрушев одномоментно незабаром здохнуть..3П..
показати весь коментар
09.05.2026 14:42 Відповісти
Ніякої складності у московитів-убивць не має!!
Виплати під контролем міжнародних спостерігачів з кран ЄС+Канади +США, репарацій за свої злочини в Україні з 2014 року, націоналізація УСІХ своїх часток майна в Україні, включно з отими частками у мертвечуків-портнових-ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, на кшалт насєлєнія: кравця-павленка-єрмака-гетьманцева-татарова-глиняної-милованова-могилевіча-єнакієвського-та інших осіб ….!!
показати весь коментар
09.05.2026 14:46 Відповісти
Да. пожалуй ******** покинет этот мир гораздо раньше чем **** подпишет мирные соглашения..
показати весь коментар
09.05.2026 15:05 Відповісти
Як тільки з'явиться надзвук в Україні то перемовини будуть швидкі
показати весь коментар
09.05.2026 15:07 Відповісти
Ви там із Dic Dolovo вже визначтесь що краще - БАЛІСТИКА чи НАДЗВУК. Бо зараз понабігають ще й іксперди по ядрьоній бімбі і тоді взагалі нічого не буде зрозуміло що ж робити.
показати весь коментар
09.05.2026 16:34 Відповісти
Так балістика і може бути надзвуковою так і до.
показати весь коментар
09.05.2026 16:37 Відповісти
Взагалі то балістика - це така наука, а надзвук - це швидкість яка перевищує швидкість звуку на певній висоті. Я розумію, що ви могли це використати як жаргон. Але я не розумію, чому люди використовують жаргон із областей знань, в яких абсолютно не розбираються. І таки да, всі балістичні ракети, починаючи з тактичних є надзвуковими, а то ще й гіперзвуковими. Навіть ракети БМ-21 Град є надзвуковими. А яка "балістика" є дозвуковою я не знаю. Може феєрверк, що не спрацював і гепнувся на землю по балістичній траєкторії.
показати весь коментар
09.05.2026 17:15 Відповісти
Все що зверху напевно коментарі "розового племені зеКраїни мрій",які відірвані від сьогодення війни
показати весь коментар
09.05.2026 15:35 Відповісти
немає ніякої мирної угоди, завали вже
показати весь коментар
09.05.2026 15:43 Відповісти
"Білий шум". Адже як завжди виконує піська.
показати весь коментар
09.05.2026 15:44 Відповісти
Сьогодні Оманський ще на рік продовжив геноцидну війну гарантувавши що Парад Прутіна відбудеться як і 4 роки до цього і його тушка залишиться цілою. Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати головнокомандувача російської окупаційної армії та закінчити геноцидну війну Українського народу. Парад важливий для авторитету Прутіна щоб показати хто альфасамець і території бувшого СРСР належать йому. Поки Україна не почне бомбити Москву не кажучи вже про Парад Прутіна війна не закінчиться перемогою та виживанням України та Українського народу.
показати весь коментар
09.05.2026 16:13 Відповісти
Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей". САМА СКЛАДНА ДЕТАЛЬ ,МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ НАД РАШИСТАМИ.НАЩАДКАМИ ФАШИСТІВ
показати весь коментар
09.05.2026 16:58 Відповісти
"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/n4002326

Звісно! В ішака і ***** спільні цілі - якомога довше втриматись при владі та уникнути сухої верби. Обкурене чмо веде сепаристські, неофіційні перемовини з єдиною метою - продовження бойових дій. Продовження війни для ішака - гарантія існування при владі та уникнення покарання. Доки суспільство не збагне істинних намірів обкуреного мудака, доти й будемо так "воювати".
показати весь коментар
09.05.2026 17:04 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15434 Петро Порошенко:
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.
показати весь коментар
09.05.2026 19:12 Відповісти
Тобто офіс вже торгує умовами.
показати весь коментар
09.05.2026 20:44 Відповісти
 
 