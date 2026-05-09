Процес укладання мирної угоди між Україною та РФ є довготривалим і складним, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що процес виходу на мирну угоду між Україною та Росією може зайняти тривалий час, повідомляють російські ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков.
За його словами, США хочуть пришвидшити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "занадто складним".
Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".
Що передувало?
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
І схоже цей процес не скоро пришвидшиться, бо цим займаються дефективні менеджери Зеленського.
Виплати під контролем міжнародних спостерігачів з кран ЄС+Канади +США, репарацій за свої злочини в Україні з 2014 року, націоналізація УСІХ своїх часток майна в Україні, включно з отими частками у мертвечуків-портнових-ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, на кшалт насєлєнія: кравця-павленка-єрмака-гетьманцева-татарова-глиняної-милованова-могилевіча-єнакієвського-та інших осіб ….!!
Звісно! В ішака і ***** спільні цілі - якомога довше втриматись при владі та уникнути сухої верби. Обкурене чмо веде сепаристські, неофіційні перемовини з єдиною метою - продовження бойових дій. Продовження війни для ішака - гарантія існування при владі та уникнення покарання. Доки суспільство не збагне істинних намірів обкуреного мудака, доти й будемо так "воювати".
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.