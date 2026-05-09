Процес укладання мирної угоди між Україною та РФ є довготривалим і складним, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що процес виходу на мирну угоду між Україною та Росією може зайняти тривалий час, повідомляють російські ЗМІ.

"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков.



За його словами, США хочуть пришвидшити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "занадто складним".



Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".

Що передувало?

7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

