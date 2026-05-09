2 326 19

Процесс заключения мирного соглашения между Украиной и РФ является длительным и сложным, - Песков

Россия заявила о долгом пути к мирному соглашению с Украиной

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией может занять длительное время, сообщают российские СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Достижение мирного соглашения займет много времени", — сказал Песков.

По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".

Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".

Что предшествовало?

  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

  • Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

переговоры (5761) Песков Дмитрий (2087)
Топ комментарии
+17
Поки балістика не почне постійно прилітати по рф на 1000км, цей процес завжди буде "довготривалим і складним".
І схоже цей процес не скоро пришвидшиться, бо цим займаються дефективні менеджери Зеленського.
09.05.2026 14:42 Ответить
+2
Да. пожалуй ******** покинет этот мир гораздо раньше чем **** подпишет мирные соглашения..
09.05.2026 15:05 Ответить
+2
Якби ви жили б в Украiнi, то знали б, що по нас з 2022 прилiтае постiйно балiстика. I щось не пришвидшуеться. То чого повинно пришвидчитись, якщо на РФ буде летiти?
09.05.2026 15:37 Ответить
09.05.2026 14:42 Ответить
На 1000 то далеко,достатньо 500 - 800 головне моква і підєр щоб були під атаками !
09.05.2026 14:52 Ответить
А ви про яку балістику пишете - внутрішню чи зовнішню?
Ма ю надію, що піськов, пуйло та патрушев одномоментно незабаром здохнуть..3П..
09.05.2026 14:42 Ответить
Ніякої складності у московитів-убивць не має!!
Виплати під контролем міжнародних спостерігачів з кран ЄС+Канади +США, репарацій за свої злочини в Україні з 2014 року, націоналізація УСІХ своїх часток майна в Україні, включно з отими частками у мертвечуків-портнових-ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, на кшалт насєлєнія: кравця-павленка-єрмака-гетьманцева-татарова-глиняної-милованова-могилевіча-єнакієвського-та інших осіб ….!!
09.05.2026 14:46 Ответить
Як тільки з'явиться надзвук в Україні то перемовини будуть швидкі
Ви там із Dic Dolovo вже визначтесь що краще - БАЛІСТИКА чи НАДЗВУК. Бо зараз понабігають ще й іксперди по ядрьоній бімбі і тоді взагалі нічого не буде зрозуміло що ж робити.
Так балістика і може бути надзвуковою так і до.
Взагалі то балістика - це така наука, а надзвук - це швидкість яка перевищує швидкість звуку на певній висоті. Я розумію, що ви могли це використати як жаргон. Але я не розумію, чому люди використовують жаргон із областей знань, в яких абсолютно не розбираються. І таки да, всі балістичні ракети, починаючи з тактичних є надзвуковими, а то ще й гіперзвуковими. Навіть ракети БМ-21 Град є надзвуковими. А яка "балістика" є дозвуковою я не знаю. Може феєрверк, що не спрацював і гепнувся на землю по балістичній траєкторії.
09.05.2026 17:15 Ответить
Все що зверху напевно коментарі "розового племені зеКраїни мрій",які відірвані від сьогодення війни
09.05.2026 15:35 Ответить
немає ніякої мирної угоди, завали вже
09.05.2026 15:43 Ответить
"Білий шум". Адже як завжди виконує піська.
09.05.2026 15:44 Ответить
Сьогодні Оманський ще на рік продовжив геноцидну війну гарантувавши що Парад Прутіна відбудеться як і 4 роки до цього і його тушка залишиться цілою. Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати головнокомандувача російської окупаційної армії та закінчити геноцидну війну Українського народу. Парад важливий для авторитету Прутіна щоб показати хто альфасамець і території бувшого СРСР належать йому. Поки Україна не почне бомбити Москву не кажучи вже про Парад Прутіна війна не закінчиться перемогою та виживанням України та Українського народу.
09.05.2026 16:13 Ответить
Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей". САМА СКЛАДНА ДЕТАЛЬ ,МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ НАД РАШИСТАМИ.НАЩАДКАМИ ФАШИСТІВ
09.05.2026 16:58 Ответить
"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/n4002326

Звісно! В ішака і ***** спільні цілі - якомога довше втриматись при владі та уникнути сухої верби. Обкурене чмо веде сепаристські, неофіційні перемовини з єдиною метою - продовження бойових дій. Продовження війни для ішака - гарантія існування при владі та уникнення покарання. Доки суспільство не збагне істинних намірів обкуреного мудака, доти й будемо так "воювати".
09.05.2026 17:04 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15434 Петро Порошенко:
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.
09.05.2026 19:12 Ответить
Тобто офіс вже торгує умовами.
09.05.2026 20:44 Ответить
 
 