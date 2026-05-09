Процесс заключения мирного соглашения между Украиной и РФ является длительным и сложным, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией может занять длительное время, сообщают российские СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Достижение мирного соглашения займет много времени", — сказал Песков.
По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".
Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".
Что предшествовало?
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
І схоже цей процес не скоро пришвидшиться, бо цим займаються дефективні менеджери Зеленського.
Виплати під контролем міжнародних спостерігачів з кран ЄС+Канади +США, репарацій за свої злочини в Україні з 2014 року, націоналізація УСІХ своїх часток майна в Україні, включно з отими частками у мертвечуків-портнових-ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, на кшалт насєлєнія: кравця-павленка-єрмака-гетьманцева-татарова-глиняної-милованова-могилевіча-єнакієвського-та інших осіб ….!!
Звісно! В ішака і ***** спільні цілі - якомога довше втриматись при владі та уникнути сухої верби. Обкурене чмо веде сепаристські, неофіційні перемовини з єдиною метою - продовження бойових дій. Продовження війни для ішака - гарантія існування при владі та уникнення покарання. Доки суспільство не збагне істинних намірів обкуреного мудака, доти й будемо так "воювати".
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.