Процесс заключения мирного соглашения между Украиной и РФ является длительным и сложным, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией может занять длительное время, сообщают российские СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Достижение мирного соглашения займет много времени", — сказал Песков.



По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".



Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".

Что предшествовало?

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков отреагировал на заявление Зеленского о параде в Москве: Горе тем, кто шутит