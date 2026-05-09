Песков отреагировал на заявление Зеленского о параде в Москве: Горе тем, кто шутит

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о параде в Москве, заявив, что России не нужны разрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что России не нужны никакие разрешения для проведения мероприятий, связанных с Днем Победы.

"Нам не нужно ничье разрешение. Горе тому, кто пытается над "Днем Победы" шутить и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим "Днем Победы", — сказал Песков.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.

