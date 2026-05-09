Песков отреагировал на заявление Зеленского о параде в Москве: Горе тем, кто шутит

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о параде в Москве, заявив, что России не нужны разрешения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что России не нужны никакие разрешения для проведения мероприятий, связанных с Днем Победы.

"Нам не нужно ничье разрешение. Горе тому, кто пытается над "Днем Победы" шутить и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим "Днем Победы", — сказал Песков.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

  • Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ и обмен пленными и поблагодарил Трампа за дипломатическое участие.

  • Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Судячи з морди Пєскова, та його "вислову" - це все, на що зараз, здатен Кремль... Як кажуть кацапи, "Корчит хорошую мину, при плахой игре...".
Повторюється "Зимова війна" 1939 року... Мріяли про Фінську РСР - отримали по морді... Мріяли про "Киев за три дня" - отримали по морді... Таке враження, що "отримування по морді" - це вже звичка, для кацапів. А якщо глянуть "углиб віків" - то це вже "віковічне"... Лівонська війна, Азовський, Прутський походи, Кримська війна ... І так далі...
Узбагойтесь, паралельно з обмiном, самi ж кацапи зробили за нас дiло, пiд час параду зробили дроновий замах.
Это ты зря. Все эти одноразовые перемирия - чисто информвойна, и Зеля тут очень удачно выступил!
Здесь же в чем фишка? Не в том, в чем мои хотелки - а в том, шо нефиг зебубику было обещать золотые горы, а потом - в кусты, прикрываясь обменом пленных. ЗЫ... обмен же согласовывался задолго до 6 мая. Получается главзеб, зная , что будет обмен, пытался сорвать обмен военнопленными?
Шановна публіка, а чому ви дивуєтеся з цього наказу.
Ще за часів Русі , такі накази видавали київські правителі на дозвіл, щось там святкувати на окраїнах та задворках ВЕЛИКОЇ ІМПЕРІЇ РУСЬ.
Так що ми повертаємося до нашої тисячолітньої традиції, керувати окраїнами.
А Московії не привикати, ними то Київ керував, то татари. Їм рабам, все одно чиї накази виконувати.
А в даному випадку виконувати ще й наказ нарiка... глибоко копаете
Не бреши ,піськов.
Учора манька захарова,цілий пресАлкаше
«со слєзамі на глазах»навіть Європу просила втрутитися.
Самое интересное - я парад ентот лично смотрел. И вот, технику в трансляции показывали в записи, а трансляция-прямая. Вопрос - а чё делали на площади те пять минут, пока шли видосики? Тупо стояли и ждали?
Вы - о покушении на пукасика?
Краще розкажи де труп своєї жони прикопав, убівец.
