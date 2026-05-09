Песков отреагировал на заявление Зеленского о параде в Москве: Горе тем, кто шутит
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о параде в Москве, заявив, что России не нужны разрешения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что России не нужны никакие разрешения для проведения мероприятий, связанных с Днем Победы.
"Нам не нужно ничье разрешение. Горе тому, кто пытается над "Днем Победы" шутить и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим "Днем Победы", — сказал Песков.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ и обмен пленными и поблагодарил Трампа за дипломатическое участие.
Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Ще за часів Русі , такі накази видавали київські правителі на дозвіл, щось там святкувати на окраїнах та задворках ВЕЛИКОЇ ІМПЕРІЇ РУСЬ.
Так що ми повертаємося до нашої тисячолітньої традиції, керувати окраїнами.
А Московії не привикати, ними то Київ керував, то татари. Їм рабам, все одно чиї накази виконувати.
Учора манька захарова,цілий пресАлкаше
«со слєзамі на глазах»навіть Європу просила втрутитися.