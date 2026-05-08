Украина официально разрешает РФ провести парад 9 мая, — указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В частности, на сайте ОП появился указ о разрешении на проведение парада ко Дню Победы в России.

"На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы будем действовать зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, — Зеленский. ВИДЕО

Реакция России

Впоследствии спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ прокомментировал указ Зеленского:

"Нам не нужно ничье разрешение. Наверное, горе тому, кто пытается шутить над Днем победы и делать такие глупые шутки. Это, наверное, скорее его большая беда".

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ и обмен пленными и поблагодарил Трампа за дипломатическое участие