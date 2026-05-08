Украина официально разрешает РФ провести парад 9 мая, — указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.

Что известно?

В частности, на сайте ОП появился указ о разрешении на проведение парада ко Дню Победы в России.

"На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в документе.

Реакция России

Впоследствии спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ прокомментировал указ Зеленского:

"Нам не нужно ничье разрешение. Наверное, горе тому, кто пытается шутить над Днем победы и делать такие глупые шутки. Это, наверное, скорее его большая беда".

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Топ комментарии
+39
Клоунада наше все. А за закон вже проголосували? Чи можна писати закони на коліні за годину. Це не тролінг путіна це якесь позорище.
08.05.2026 21:47 Ответить
+27
Це клоунада звісно, але тролінг вашого карло- пу зачьотний
08.05.2026 21:51 Ответить
+24
Супер! Прямо в стилі 95-го кварталу. Для повноти картини, ще б на піаніні збацати.
08.05.2026 21:49 Ответить
Я не удивлён, единственное что может эта власть это ляпать языком
08.05.2026 23:21 Ответить
Ми б все одно завтра не стріляли по мацьквє. Навіщо витрачати ракети і дрони на локацію, де найжирніше у світі ПРО/ППО ??? Усі летючі апарати було б збито. А цей Указ Президента України про дозвіл проведення пішої ходи орків у межах невеличкого квадрата з бруківкою - геніальне рішення. Указ пробив усю оборону кацапів одним вбивчим жартом. Цей трюк увійде в Історію на десятиліття !!! Авторові ідеї слід надати премію і державну нагороду. Путлєра репутаційно розмастили, як гавелдик посеред Великої зали Кремльффскава дварца сьєздофф.
08.05.2026 23:21 Ответить
Якби ти сраку собаці так гарно вилизав це б виглядало менш огидно.
08.05.2026 23:30 Ответить
за собачу сраку йому не заплатять, а це лайно тільки за гроші працює
08.05.2026 23:40 Ответить
Це скажене виття усіх без винятку підарських тролів на ЦН --- як та солодка медова музика!!!


Цікаво, що в указі президента України скромно обійдено увагою те, що буде творитися за межами окресленого квадрату.

Зі. Ціни на 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 в Україні оновили свій максимум з часів Євро-2012.

СЛАВА УКРАЇНІ!
08.05.2026 23:24 Ответить
Воно паради свинособакм проводити дозволяє. Паталогічний клоун в кріслі презЕдента. Воно мабуть дійсно вважає що видало смішну репризу.
08.05.2026 23:26 Ответить
Не тільки парад провести, а ще й 10 та 11 передислокувати всі стягнуті до москви ППО! Хер тепер використаєш момент їх відсутності на важливих обʼєктах. Стратєх *уєв!
08.05.2026 23:28 Ответить
А как дысал, как дысал..
08.05.2026 23:30 Ответить
Писяграй висцався ***** у пику, та повертає до дому тисячу полонених солдат. Але у бiльшостi коментарiв тут знов зрада. Iнодi здається тут 90 вiдсоткiв коментаторiв сидять на Лахтi.
08.05.2026 23:30 Ответить
Азовців повернуть?Ні?Іди накуй тупий уйопок
08.05.2026 23:39 Ответить
А чому ні? Раніше повертали...🤔
09.05.2026 05:06 Ответить
І яке відношення до обміну полоненими має указ зеленого скомороха, новину про який тут обговорюють?
09.05.2026 00:26 Ответить
всю ботоферму підняли в ружйо. адміни видаляйте зелених ботів, їх дуже багато
08.05.2026 23:33 Ответить
Видалити можна, але з ким холіварити тобі потім?
09.05.2026 05:03 Ответить
Мінські угоди, які зупинили кацапську навалу це було ******. Бидлячий гумор замість миру - це потужно і прекрасно!
08.05.2026 23:35 Ответить
да, макнули нас в лайно конкретно
08.05.2026 23:42 Ответить
Ви, кацапські тролі, з параши і не вилазили, пірнувши в сортирне очко у 2014-му.
08.05.2026 23:50 Ответить
Те,що ти дебіл,сумніву не було ніколи
08.05.2026 23:53 Ответить
Просрочений узурпатор показав справжню вагу своїм указам
08.05.2026 23:46 Ответить
Абрамович приказал.
08.05.2026 23:53 Ответить
Велич Зеленського не піддається обчисленню! Вона просто безмежна!
08.05.2026 23:53 Ответить
цікаво, а путін буде просити трампа, щоб трамп просив зєлєнского, щоб той дозволив росіянам відсвяткувати 12 іюня дєнь расії?
08.05.2026 23:54 Ответить
Дебілам потужний пук видали за перемогу .Чому твій ЗЕ був проігнорований 6-7 травня?
08.05.2026 23:57 Ответить
ну, по перше він такий же мій, як і твій. Так влаштована демократія, тому і мені, і тобі прийдеться ще довго з цим жити. А по друге, проігнорований 6-7 травня тому що путіну Європа не купляє американьскі РАС-3, та і на тисячу своїх полонених громадян путіну абсолютно *****, для нього публчіний псіхоз пабєдобєсія дорожче за мільйон людських життів.
09.05.2026 01:26 Ответить
Розгадана таємніця скульптури Родена "Мислитель". Це людина прочитавши указ Зеленського про дозвіл параду у Москві
09.05.2026 00:06 Ответить
Осел
09.05.2026 00:18 Ответить
Беріть ложку побільше і жрите дерьио.,как то так?!
09.05.2026 00:27 Ответить
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
09.05.2026 01:31 Ответить
ВОТ ОНИ И ПРОЯВИЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РФ !(
09.05.2026 02:29 Ответить
Бикованіє з своїми тупими указами дорого обходиться Україні,но безмозглому стаду подобається-"ЗЕ крутой".Подібне я бачив після початку повномаштабки і провалу кацапів з взяттям Києва "за 3 дня".Куча дебілів на тачках з наліпками "ЗЕ-даві їх" каталося по при прифронтових містечках до поки не почалися обстріли,а потім мобілізація.Цих дебілів як вітром здуло разом з тачками.
09.05.2026 04:56 Ответить
Ну прям с Барского плеча холопам дозволил дидов на палках покатать
09.05.2026 05:00 Ответить
НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН УБИТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ХОТЯ БЫ ОДНОГО КОРРУПЦИОНЕРА !!! ВОТ ГЛАВНЫЙ ЗАКОН !)
09.05.2026 05:02 Ответить
09.05.2026 05:03 Ответить
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЯВНО УБИВАТЬ, МОЖНО ОТРАВИТЬ И Т.П. !)
09.05.2026 05:05 Ответить
По-перше Президент України офіційно визнає, що військові рішення ним, як ВГК ЗС України приймаються по "численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною " фактично фіксуючи втрату Україною ознак державного суверенітету. Юридично - це замах на конституційний лад України.

своїм указом Зеленський визнає, що вважає ЗС РФ (учасники параду) постраждалою стороною і дійсним об'єктом для гуманітарної місії України.
Юридично - це державна зрада вищої посадової особи України.

Про атаку на парад …
https://2019timeze.medium.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-02c6f99379d8
09.05.2026 05:05 Ответить
