Мы будем действовать зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Будет ли нанесен удар по РФ во время празднования 9 мая?

"Сейчас много новых угроз со стороны России. Мы будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки со штурмовой активности, применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", — подчеркнул глава государства.

Тактика РФ

По словам Зеленского, 8 мая, когда большая часть мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны — тех, кто разгромил нацистов, — нужно осознавать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те самые безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой.

"Наша защита от российского вторжения — это защита не только одной Украины, это не только защита нашей независимости. Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному", — добавил он.

"Именно в таких лесах, на таких землях, как эти, — на Днепровщине, на востоке нашей страны, на Донбассе, Харьковщине, Сумщине, а также на Черниговщине — предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой. Сейчас здесь наши украинские герои защищают жизнь народа и право народа на жизнь — защищают от этого российского оккупанта, который так похож на того, из ХХ века. Мы обязательно защитим жизнь Украины, защитим нашу независимость — без сомнений", — подчеркнул Зеленский.