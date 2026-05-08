Мы будем действовать зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, - Зеленский. ВИДЕО
Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Будет ли нанесен удар по РФ во время празднования 9 мая?
"Сейчас много новых угроз со стороны России. Мы будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки со штурмовой активности, применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", — подчеркнул глава государства.
Тактика РФ
По словам Зеленского, 8 мая, когда большая часть мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны — тех, кто разгромил нацистов, — нужно осознавать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те самые безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой.
"Наша защита от российского вторжения — это защита не только одной Украины, это не только защита нашей независимости. Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному", — добавил он.
"Именно в таких лесах, на таких землях, как эти, — на Днепровщине, на востоке нашей страны, на Донбассе, Харьковщине, Сумщине, а также на Черниговщине — предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой. Сейчас здесь наши украинские герои защищают жизнь народа и право народа на жизнь — защищают от этого российского оккупанта, который так похож на того, из ХХ века. Мы обязательно защитим жизнь Украины, защитим нашу независимость — без сомнений", — подчеркнул Зеленский.
І що дальше впусту витратити двомісячний запас дронів і потім навіть по бочкам не змогти вдарити?
А у віповідь прилетять справжні ракети по цивільному населенню, тому що ху..ло тільки так і може мститись.
А ти щур може б повернувся в Україну і звідси свої непереможні пости кидав.
Друге, а чому в нас немає балістики? У 2019 році, коли Голобородько прийняв Україну, то в нас були "Вільхи" і дуже ефективні. То куди вони поділися? Третє, якщо той "барига" за 5 років без грошей при пустій казні створив і балістику "Вільху" і крилату ракеті "Нептун" і ракету "Сапсан - Грім 2" і "Стугну", то чому за 7 років самий патріотичний і самий правильний мальчік при наповнені бюджету і щаленній на сотні мільярдів допомозі від партнерів він не створив балістику і навіть крилату ракету? І четверте - дуже було б не погано, що на кожен наший простий дрон кацапи випустили ракету С-300 чи с-400, боячись пропустити їх на москву. І ефект був би не поганий, щурі пітьми із боліт ховалися б по нірках.
У нас потужно балаболили і набивали кишені. Ще того року мало бути по 100 ракет щомісяця але в результаті тільки 5 ярдів в крипті і Міндич в Ізраїлі. А ще один фігурант корупційного скандалу від України взагалі їздить на переговори із США.
А тепер можна багато чого ****...болити і розповідати що ми там всім покажем, але всі розуміють що з того удару не буде ніякого толку. У орків ешелонована ППО і більше 100 літаків авіації, це по 4 ракети на підвісі і 400 ракет повітря повітря, дронам це буде складно пройти, та не зробить ніякого ефекту.
По ракетах, середньої дальності колишні совкові ракети не дорогі і у них ще їх як гівна... тому там міліоном і не пахне...
До того орківські гелікоптери також можуть пускати ракети Р73 що не є дорогими.
Україна до війни виробляла ракети але потім якось все кудись пропало.
щодо бойових атак на військові об'єти, виробництва, логістику, НПЗ, склади.. - ніяких сумнівів бути не може - атаки у звичайному режимі..
А що стосується ремонту доріг, щоб скоріше довести до лікарні поранених..., то Голобородько лукавить, наймасшабніше "велике крадівництво" другий місяць підряд проходить тільки в Миколаївській області, дуже далеко від фронту. Тисячі одиниць новенької техніки по всій лобласті, зрізають старий асфальт, розшитрюють дороги, калічать дерева, замість того, щоб вирізати частину - ковшами екскаваторів збивають великі гілки і пошкоджують стовбури... Від цього наповнюються кишені мільярдами тих, хто ніколи не поїде на фронт, а поїде витрачати ці гроші до ЄС, а не допомога військовим. Можливо краще забезпечити їх на ті мільярди дронами, ракетами, КАБами щоб потім не спасати, коли їм немає чим захищатися???
До сьогодні нічого не чули?... Вже нічого не дивує. Все очікувано і прогнозовано. Головне було гучне заявити, пригрозити і тупнути ніжкою. Квартальні сценаристи працюють не покладаючи рук.