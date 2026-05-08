Мы будем действовать зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Будет ли нанесен удар по РФ во время празднования 9 мая?

"Сейчас много новых угроз со стороны России. Мы будем действовать зеркально. Сегодня они начали сутки со штурмовой активности, применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", — подчеркнул глава государства.

Тактика РФ

По словам Зеленского, 8 мая, когда большая часть мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны — тех, кто разгромил нацистов, — нужно осознавать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те самые безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой.

"Наша защита от российского вторжения — это защита не только одной Украины, это не только защита нашей независимости. Россия угрожает почти всем своим соседям, всей Европе, а не кому-то одному", — добавил он.

"Именно в таких лесах, на таких землях, как эти, — на Днепровщине, на востоке нашей страны, на Донбассе, Харьковщине, Сумщине, а также на Черниговщине — предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой. Сейчас здесь наши украинские герои защищают жизнь народа и право народа на жизнь — защищают от этого российского оккупанта, который так похож на того, из ХХ века. Мы обязательно защитим жизнь Украины, защитим нашу независимость — без сомнений", — подчеркнул Зеленский.

+25
Нічого ти робити не будешь. Буде те, як у минулі роки - ти забезпечишь другу Путіну комфорт на 9 травня. Буде виступать Бровді та сто пятьсот ботов, що недоцільно атакувати Москву фанерними дронами без нічого, бо це той, дорого та нееффективно. Навіщо лякати старого педофіла? Хай з комфортом вбиває наше населення та радіє.
08.05.2026 16:51 Ответить
+19
зелене чмо обісралося.....тобі мало того що 5-7 було...
08.05.2026 16:56 Ответить
+18
Де,коли,чим преграв? зеЛайно гундосило що воно з 6 числа перемирря назначило,і як в ті дні будуть обстріли то буде дзеркальна відповідь, кацапи ложили на зеЛайно те чим воно на роялі грало, показавши хто та що воно з себе представляє,6-7-8 числа були обстріли де загинули Українці. Тепер зеЛайно гундосе про наслідки завтра,які залежать від того що буде сьогодні.Після 9 кацапи знову почнуть обстріл міст України, без наслідків для себе,і з проведеним парадом. Так хто кого переграв?
08.05.2026 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
08.05.2026 16:49 Ответить
08.05.2026 16:51 Ответить
Ну ок дасть він команду завтра запустити дрони, при тій щільності ППО і авіації що задіяна навколо Москви вони не долетять. Балістики ми не маємо.

І що дальше впусту витратити двомісячний запас дронів і потім навіть по бочкам не змогти вдарити?

А у віповідь прилетять справжні ракети по цивільному населенню, тому що ху..ло тільки так і може мститись.
08.05.2026 17:13 Ответить
Іди на... Як ти мерзота зелена вже заїбала.
08.05.2026 17:17 Ответить
Слух... ****..бол я не за зелених, але розумію що немає чим вдарити взагалі, єдиний ефект буде хіба потім потужно заявити та і все. І не буде толку з того удару ніякого.

А ти щур може б повернувся в Україну і звідси свої непереможні пости кидав.
08.05.2026 17:21 Ответить
Це Ви турбуєтеся про Голобородька чи про накопичення дронів? Якщо накопичення дронів, то для того їх ми виробляємо щоб бити по ворогу і 9 травня самий підходящий момент, бо ворог не послухався Голобородько, коли той з 0 годин 6 травня вводив припинення вогню, а кацапи гасили зі всього, що в них є.
Друге, а чому в нас немає балістики? У 2019 році, коли Голобородько прийняв Україну, то в нас були "Вільхи" і дуже ефективні. То куди вони поділися? Третє, якщо той "барига" за 5 років без грошей при пустій казні створив і балістику "Вільху" і крилату ракеті "Нептун" і ракету "Сапсан - Грім 2" і "Стугну", то чому за 7 років самий патріотичний і самий правильний мальчік при наповнені бюджету і щаленній на сотні мільярдів допомозі від партнерів він не створив балістику і навіть крилату ракету? І четверте - дуже було б не погано, що на кожен наший простий дрон кацапи випустили ракету С-300 чи с-400, боячись пропустити їх на москву. І ефект був би не поганий, щурі пітьми із боліт ховалися б по нірках.
08.05.2026 18:13 Ответить
Я не турбуюсь про нього я говорю реальність вдарити по оркам немає чим і дурно просремо ту обмежену кількість дронів що маємо, а нічого не досягнемо, поки орки 4 роки війни купували в ЄС чпу станки і розбудовували заводи по виробництву ракет і беспілотників.
У нас потужно балаболили і набивали кишені. Ще того року мало бути по 100 ракет щомісяця але в результаті тільки 5 ярдів в крипті і Міндич в Ізраїлі. А ще один фігурант корупційного скандалу від України взагалі їздить на переговори із США.

А тепер можна багато чого ****...болити і розповідати що ми там всім покажем, але всі розуміють що з того удару не буде ніякого толку. У орків ешелонована ППО і більше 100 літаків авіації, це по 4 ракети на підвісі і 400 ракет повітря повітря, дронам це буде складно пройти, та не зробить ніякого ефекту.
08.05.2026 18:22 Ответить
Не до кінця погоджуюся. Якщо кацапи випустять по ракеті на кожен наш дрон - то це величезна і добра справа. Ми витрачаємо тисячі доларів на дрон, а вони мільйон на ракету. Але тут саме головне навіть не це, навіщо було брехати, що якщо кацапи будуть бити по Україні з 6 травня, то ми вдаримо дзеркально 9 травня? Мало надурили наріду за 7 років?
08.05.2026 18:32 Ответить
Та йому пох... однією брехнею більше одніє менше...

По ракетах, середньої дальності колишні совкові ракети не дорогі і у них ще їх як гівна... тому там міліоном і не пахне...

До того орківські гелікоптери також можуть пускати ракети Р73 що не є дорогими.

Україна до війни виробляла ракети але потім якось все кудись пропало.
08.05.2026 18:38 Ответить
Послання між рядків: як би там не було - я краще сховаюся і пересиджу у лісі!
08.05.2026 16:51 Ответить
Оманський як і Краснов одні з найкращих агентів КДБ/ФСБ. Шкурі Оманського Буратіно нічого не загрожує.
08.05.2026 18:09 Ответить
Так, в лісі, або десь в бункері куди не будуть бити кацапи, про що домовиться єлдак. А можливо в ніч на 10 травня негайно відправиться за кордон для зустрічі з Папою, чи королем Великої Британії, або для підписання 101 договору про мир вже із Люксембургом чи Ватіканом.
08.05.2026 18:16 Ответить
щось буде!
08.05.2026 16:52 Ответить
В який воно ото ліс забігло? Від тцк ховається?
08.05.2026 16:53 Ответить
Шашличний нелегітимний до шашликів готовиться
08.05.2026 17:07 Ответить
Бить иль не бить - вот в чем вопрос. Что благороднее: сносить удары неистовой судьбы - иль против моря невзгод вооружиться, в бой вступить. И все покончить ...
08.05.2026 16:54 Ответить
Що, страшно?
08.05.2026 16:58 Ответить
08.05.2026 16:56 Ответить
Повністю підтримую. зе і так дуже добре переграв кацапів. Вони нервують, а значить, будуть постійно помилятися.
08.05.2026 17:03 Ответить
08.05.2026 17:11 Ответить
Пане Президент, єдина порада - не дуже часто випускайте сильні заяви стосовно параду, прибережіть трохи й на наступну серію міндічгейту.
08.05.2026 17:12 Ответить
Десь в лісі шашлички смаже і робить вигляд що перебуває на передовій. Що за дебільна мода знімати селфі, як малолітній тіктокер? Я таку парашу нехочу дивитися.
08.05.2026 17:13 Ответить
Щоб ти з того лісу не вийшов!
Опудало хрипате.
08.05.2026 17:14 Ответить
А від того, що ми чули 6-го, вже не залежить? Проїхали? Кіздабол, гнилий торчок.
08.05.2026 17:14 Ответить
А якщо кацапи вдарять по Козину разом з твоєю "династією " ,теж будеш "дзеркально діяти ",І до чого тут Європа ,вони з кацапами самі домовляться і нічого тобі сунути свого носа у їхні взаємини .
08.05.2026 17:14 Ответить
Де балістика, дятел??? Чому ми вчергове чекаємо на кацапську балістику, а наша в бік московії не летить???
08.05.2026 17:18 Ответить
бо нема ніякої балістики, зате будинки у міндічей і решти ЗЕ гопкомпанії виродків за кордоном є
08.05.2026 18:16 Ответить
Тож сьогоднi кацап нiчого бомбити не буде, тому завтра Україна теж нiяких дiй не предприме i ***** спокiйно проведе свiй сцяний парад, як i планував.
08.05.2026 17:19 Ответить
Потужний плідер!
Замаринував шашлик.
Засвітився біля військових.
Поїхав з Єрмачком "на травневі" до лісу.

Запише відосик незламності і піде бухати.
За спиною гаранта йде дим і палає багаття.
Нехай кріпаки думають що Вова на передовій.
😂😂😂
08.05.2026 17:26 Ответить
Кумедний Ви наш)))))
08.05.2026 17:27 Ответить
Не буде ніякого нальоту на мацкву.
08.05.2026 17:31 Ответить
Плєєр зачотний, а одєт как обсос.
08.05.2026 17:37 Ответить
Шмаркля знову засцяв...тфу...лядь..
08.05.2026 17:49 Ответить
Чому тільки Шмаркля, це обличчя всього обіstяного лахторату 73%. Вони ж всі президенти і всі обіsrалися. А як лякали, як гундосили, що якщо кацап буде стріляти після 6 травня - то порвуть. Але чому поспішати, подивимося, як поведуть себе всі президенти 73% завтра. Можливо я помилився і вони покажуть, що їх Лідор і Вождь просто так слів на вітер не кидає.
08.05.2026 18:22 Ответить
2 дні без бомбардувань це дуже добре для українців. Але 73% знову хочуть цирку з кіньми.
08.05.2026 17:53 Ответить
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави.

Із зеленого смердючого опариша такий глава держави, як з лайна куля
08.05.2026 17:53 Ответить
Оманський оголосив перемир'я 6 травня і забув. Слова Оманського Буратіно просто вітер. Зате наказ з Патрушева для Оманського закон. Парад 9 травня важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього, тушка Прутіна буде ціла а геноцид Українського народу продовжено.
08.05.2026 18:04 Ответить
невизначеність може бути лише одна - чи атакувати красну площу ************ чи просто розлякати парад смерті ***** "повітряною тривогою"..
щодо бойових атак на військові об'єти, виробництва, логістику, НПЗ, склади.. - ніяких сумнівів бути не може - атаки у звичайному режимі..
08.05.2026 17:56 Ответить
Брехлива чмоня. Насправді Оманський робить все можливе щоб фюзеляж військового злочинця Прутіна не був пошкоджений. Оманський не сміє ослухатись наказу зверху. Парад Прутіна важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Всі повинні знати на території бувшого СРСР альфасамець і де його території.
П.С. На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
08.05.2026 17:59 Ответить
Парад тебе турбує, а те що ми нафту орківську через свою територію транспортуємо, не турбує?

А що чорних завозимо яка буде роботу забирати в молоді, причому більшість тих чорних підтримують орків.
08.05.2026 18:10 Ответить
Все перечислене тобою мене турбує. Але найбільше мене турбує ліквідація головнокомандувача російської окупаційної армії та закінчення геноцидної війни. І Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно, щоб не було можливості замінити на нового юніта, військового злочинця Прутіна і закінчити війну.
П.С. На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
08.05.2026 18:19 Ответить
Та і взагалі щодо замахів це перша війна де сторони домовились не трогати еліту, та не влаштовувати замахи.
08.05.2026 18:28 Ответить
Поки еліти в змові і домовилися не чіпати представників еліти, знищення населення у промислових масштабах на жаль буде продовжено.
П.С. Можливо тому що квартальна "еліта" танцювала стриптиз на вечірках у Прутіна та Патрушева. Оманський не дасть збрехати.
08.05.2026 18:51 Ответить
Та навіть якби не танцювала, вони прийшли заробляти гроші, а замахи на орківську еліту, не дасть їм насолоджуватись життям.
08.05.2026 18:59 Ответить
Я так і думав, що Голобородько буде шукати відмазку, щоб не бити по параду, по москві і знайшов. Для лохів пройде "буде дзеркальна відповідь, як сьогодні поведе сеьбе ворог"...а нічого, що коли Голобородько обявляв припинення вогню в односторонньому порядку, який розпочався з 00:00 в ніч проти 6 травня 2026 року? Скільки ракет і дроні прилетіло? Скільки загинуло українців?
А що стосується ремонту доріг, щоб скоріше довести до лікарні поранених..., то Голобородько лукавить, наймасшабніше "велике крадівництво" другий місяць підряд проходить тільки в Миколаївській області, дуже далеко від фронту. Тисячі одиниць новенької техніки по всій лобласті, зрізають старий асфальт, розшитрюють дороги, калічать дерева, замість того, щоб вирізати частину - ковшами екскаваторів збивають великі гілки і пошкоджують стовбури... Від цього наповнюються кишені мільярдами тих, хто ніколи не поїде на фронт, а поїде витрачати ці гроші до ЄС, а не допомога військовим. Можливо краще забезпечити їх на ті мільярди дронами, ракетами, КАБами щоб потім не спасати, коли їм немає чим захищатися???
08.05.2026 18:05 Ответить
Балабол...
08.05.2026 18:11 Ответить
Крім як завдати дзеркального удару відосиком з потужними погрозами, ти ні на що не здатне.
08.05.2026 18:12 Ответить
"Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави.
До сьогодні нічого не чули?... Вже нічого не дивує. Все очікувано і прогнозовано. Головне було гучне заявити, пригрозити і тупнути ніжкою. Квартальні сценаристи працюють не покладаючи рук.
08.05.2026 18:13 Ответить
Ішак а що сьогодні ти запускав по кацапах? як і минулі року нічого, на поводу в ***** чмо
08.05.2026 18:14 Ответить
08.05.2026 18:22 Ответить
Це так водив пуйла той "барига". А тут на картинці хвора уява зелених лохів, які так собі уявляють і бажають. А по факту терорист накинув ошийник на всю Україну через такого Лідора і Вождя, який відкрив йому двері у 2022 році і зробив все, щоб в нас не було ні балістики, ні достатньої кількості навіть тих крилатих ракет "Нептун", які були створені при "баризі".
08.05.2026 18:36 Ответить
Я це знаю, але Зєля став українським патріотом. Для мене це стало чудом.
08.05.2026 21:42 Ответить
Чепушило не услышал 5-6 мая.Мародер лживый.
08.05.2026 18:39 Ответить
Що ти хочеш почути?(((Дибіл,вони тебе на ху.бачили((По параду таки треба вдарити,бо ФСБ й так щось готує,щоб звинуватити Україну,тому якось не лице бути звинуваченими,і ніфіга не робити.
08.05.2026 18:49 Ответить
Сикливий "герой" в кількох памперсах.
08.05.2026 21:38 Ответить
 
 