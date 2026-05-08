Ми діятимемо дзеркально. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО

Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи буде удар по РФ під час святкування 9 травня?

"Багато зараз нових погроз від Росії. Ми будемо діяти дзеркально. Сьогодні вони почали добу з штурмової активності, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави.

Також читайте: Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву 9 травня: Нащо витрачати дрони на "велику стіну"?

Тактика РФ

За словами Зеленського, 8 травня, коли більшість світу згадує та вшановує памʼять воїнів Другої світової війни - тих, хто розбив нацистів, - треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли в Другій світовій.

"Наш захист проти російського вторгнення - це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному", - додав він.

"Саме в таких лісах, на таких землях, як ці, - на Дніпровщині, на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, також на Чернігівщині - попередні покоління українців билися проти окупанта в Другій світовій. Зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя - захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з ХХ століття. Ми обовʼязково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність - без сумнівів", - наголосив Зеленський.