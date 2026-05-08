УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ 9 травня у Росії
3 343 59

Ми діятимемо дзеркально. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО

Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи буде удар по РФ під час святкування 9 травня?

"Багато зараз нових погроз від Росії. Ми будемо діяти дзеркально. Сьогодні вони почали добу з штурмової активності, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави.

Також читайте: Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву 9 травня: Нащо витрачати дрони на "велику стіну"?

Тактика РФ

За словами Зеленського, 8 травня, коли більшість світу згадує та вшановує памʼять воїнів Другої світової війни - тих, хто розбив нацистів, - треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли в Другій світовій.

"Наш захист проти російського вторгнення - це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному", - додав він.

"Саме в таких лісах, на таких землях, як ці, - на Дніпровщині, на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, також на Чернігівщині - попередні покоління українців билися проти окупанта в Другій світовій. Зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя - захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з ХХ століття. Ми обовʼязково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність - без сумнівів", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) Удари по РФ (933)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Нічого ти робити не будешь. Буде те, як у минулі роки - ти забезпечишь другу Путіну комфорт на 9 травня. Буде виступать Бровді та сто пятьсот ботов, що недоцільно атакувати Москву фанерними дронами без нічого, бо це той, дорого та нееффективно. Навіщо лякати старого педофіла? Хай з комфортом вбиває наше населення та радіє.
показати весь коментар
08.05.2026 16:51 Відповісти
+19
зелене чмо обісралося.....тобі мало того що 5-7 було...
показати весь коментар
08.05.2026 16:56 Відповісти
+18
Де,коли,чим преграв? зеЛайно гундосило що воно з 6 числа перемирря назначило,і як в ті дні будуть обстріли то буде дзеркальна відповідь, кацапи ложили на зеЛайно те чим воно на роялі грало, показавши хто та що воно з себе представляє,6-7-8 числа були обстріли де загинули Українці. Тепер зеЛайно гундосе про наслідки завтра,які залежать від того що буде сьогодні.Після 9 кацапи знову почнуть обстріл міст України, без наслідків для себе,і з проведеним парадом. Так хто кого переграв?
показати весь коментар
08.05.2026 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
показати весь коментар
08.05.2026 16:49 Відповісти
Нічого ти робити не будешь. Буде те, як у минулі роки - ти забезпечишь другу Путіну комфорт на 9 травня. Буде виступать Бровді та сто пятьсот ботов, що недоцільно атакувати Москву фанерними дронами без нічого, бо це той, дорого та нееффективно. Навіщо лякати старого педофіла? Хай з комфортом вбиває наше населення та радіє.
показати весь коментар
08.05.2026 16:51 Відповісти
Ну ок дасть він команду завтра запустити дрони, при тій щільності ППО і авіації що задіяна навколо Москви вони не долетять. Балістики ми не маємо.

І що дальше впусту витратити двомісячний запас дронів і потім навіть по бочкам не змогти вдарити?

А у віповідь прилетять справжні ракети по цивільному населенню, тому що ху..ло тільки так і може мститись.
показати весь коментар
08.05.2026 17:13 Відповісти
Іди на... Як ти мерзота зелена вже заїбала.
показати весь коментар
08.05.2026 17:17 Відповісти
Слух... ****..бол я не за зелених, але розумію що немає чим вдарити взагалі, єдиний ефект буде хіба потім потужно заявити та і все. І не буде толку з того удару ніякого.

А ти щур може б повернувся в Україну і звідси свої непереможні пости кидав.
показати весь коментар
08.05.2026 17:21 Відповісти
Це Ви турбуєтеся про Голобородька чи про накопичення дронів? Якщо накопичення дронів, то для того їх ми виробляємо щоб бити по ворогу і 9 травня самий підходящий момент, бо ворог не послухався Голобородько, коли той з 0 годин 6 травня вводив припинення вогню, а кацапи гасили зі всього, що в них є.
Друге, а чому в нас немає балістики? У 2019 році, коли Голобородько прийняв Україну, то в нас були "Вільхи" і дуже ефективні. То куди вони поділися? Третє, якщо той "барига" за 5 років без грошей при пустій казні створив і балістику "Вільху" і крилату ракеті "Нептун" і ракету "Сапсан - Грім 2" і "Стугну", то чому за 7 років самий патріотичний і самий правильний мальчік при наповнені бюджету і щаленній на сотні мільярдів допомозі від партнерів він не створив балістику і навіть крилату ракету? І четверте - дуже було б не погано, що на кожен наший простий дрон кацапи випустили ракету С-300 чи с-400, боячись пропустити їх на москву. І ефект був би не поганий, щурі пітьми із боліт ховалися б по нірках.
показати весь коментар
08.05.2026 18:13 Відповісти
Я не турбуюсь про нього я говорю реальність вдарити по оркам немає чим і дурно просремо ту обмежену кількість дронів що маємо, а нічого не досягнемо, поки орки 4 роки війни купували в ЄС чпу станки і розбудовували заводи по виробництву ракет і беспілотників.
У нас потужно балаболили і набивали кишені. Ще того року мало бути по 100 ракет щомісяця але в результаті тільки 5 ярдів в крипті і Міндич в Ізраїлі. А ще один фігурант корупційного скандалу від України взагалі їздить на переговори із США.

А тепер можна багато чого ****...болити і розповідати що ми там всім покажем, але всі розуміють що з того удару не буде ніякого толку. У орків ешелонована ППО і більше 100 літаків авіації, це по 4 ракети на підвісі і 400 ракет повітря повітря, дронам це буде складно пройти, та не зробить ніякого ефекту.
показати весь коментар
08.05.2026 18:22 Відповісти
Не до кінця погоджуюся. Якщо кацапи випустять по ракеті на кожен наш дрон - то це величезна і добра справа. Ми витрачаємо тисячі доларів на дрон, а вони мільйон на ракету. Але тут саме головне навіть не це, навіщо було брехати, що якщо кацапи будуть бити по Україні з 6 травня, то ми вдаримо дзеркально 9 травня? Мало надурили наріду за 7 років?
показати весь коментар
08.05.2026 18:32 Відповісти
Та йому пох... однією брехнею більше одніє менше...

По ракетах, середньої дальності колишні совкові ракети не дорогі і у них ще їх як гівна... тому там міліоном і не пахне...

До того орківські гелікоптери також можуть пускати ракети Р73 що не є дорогими.

Україна до війни виробляла ракети але потім якось все кудись пропало.
показати весь коментар
08.05.2026 18:38 Відповісти
Послання між рядків: як би там не було - я краще сховаюся і пересиджу у лісі!
показати весь коментар
08.05.2026 16:51 Відповісти
Оманський як і Краснов одні з найкращих агентів КДБ/ФСБ. Шкурі Оманського Буратіно нічого не загрожує.
показати весь коментар
08.05.2026 18:09 Відповісти
Так, в лісі, або десь в бункері куди не будуть бити кацапи, про що домовиться єлдак. А можливо в ніч на 10 травня негайно відправиться за кордон для зустрічі з Папою, чи королем Великої Британії, або для підписання 101 договору про мир вже із Люксембургом чи Ватіканом.
показати весь коментар
08.05.2026 18:16 Відповісти
щось буде!
показати весь коментар
08.05.2026 16:52 Відповісти
В який воно ото ліс забігло? Від тцк ховається?
показати весь коментар
08.05.2026 16:53 Відповісти
Шашличний нелегітимний до шашликів готовиться
показати весь коментар
08.05.2026 17:07 Відповісти
Бить иль не бить - вот в чем вопрос. Что благороднее: сносить удары неистовой судьбы - иль против моря невзгод вооружиться, в бой вступить. И все покончить ...
показати весь коментар
08.05.2026 16:54 Відповісти
Що, страшно?
показати весь коментар
08.05.2026 16:58 Відповісти
зелене чмо обісралося.....тобі мало того що 5-7 було...
показати весь коментар
08.05.2026 16:56 Відповісти
Повністю підтримую. зе і так дуже добре переграв кацапів. Вони нервують, а значить, будуть постійно помилятися.
показати весь коментар
08.05.2026 17:03 Відповісти
Де,коли,чим преграв? зеЛайно гундосило що воно з 6 числа перемирря назначило,і як в ті дні будуть обстріли то буде дзеркальна відповідь, кацапи ложили на зеЛайно те чим воно на роялі грало, показавши хто та що воно з себе представляє,6-7-8 числа були обстріли де загинули Українці. Тепер зеЛайно гундосе про наслідки завтра,які залежать від того що буде сьогодні.Після 9 кацапи знову почнуть обстріл міст України, без наслідків для себе,і з проведеним парадом. Так хто кого переграв?
показати весь коментар
08.05.2026 17:11 Відповісти
Пане Президент, єдина порада - не дуже часто випускайте сильні заяви стосовно параду, прибережіть трохи й на наступну серію міндічгейту.
показати весь коментар
08.05.2026 17:12 Відповісти
Десь в лісі шашлички смаже і робить вигляд що перебуває на передовій. Що за дебільна мода знімати селфі, як малолітній тіктокер? Я таку парашу нехочу дивитися.
показати весь коментар
08.05.2026 17:13 Відповісти
Щоб ти з того лісу не вийшов!
Опудало хрипате.
показати весь коментар
08.05.2026 17:14 Відповісти
А від того, що ми чули 6-го, вже не залежить? Проїхали? Кіздабол, гнилий торчок.
показати весь коментар
08.05.2026 17:14 Відповісти
А якщо кацапи вдарять по Козину разом з твоєю "династією " ,теж будеш "дзеркально діяти ",І до чого тут Європа ,вони з кацапами самі домовляться і нічого тобі сунути свого носа у їхні взаємини .
показати весь коментар
08.05.2026 17:14 Відповісти
Де балістика, дятел??? Чому ми вчергове чекаємо на кацапську балістику, а наша в бік московії не летить???
показати весь коментар
08.05.2026 17:18 Відповісти
бо нема ніякої балістики, зате будинки у міндічей і решти ЗЕ гопкомпанії виродків за кордоном є
показати весь коментар
08.05.2026 18:16 Відповісти
Тож сьогоднi кацап нiчого бомбити не буде, тому завтра Україна теж нiяких дiй не предприме i ***** спокiйно проведе свiй сцяний парад, як i планував.
показати весь коментар
08.05.2026 17:19 Відповісти
Потужний плідер!
Замаринував шашлик.
Засвітився біля військових.
Поїхав з Єрмачком "на травневі" до лісу.

Запише відосик незламності і піде бухати.
За спиною гаранта йде дим і палає багаття.
Нехай кріпаки думають що Вова на передовій.
😂😂😂
показати весь коментар
08.05.2026 17:26 Відповісти
Кумедний Ви наш)))))
показати весь коментар
08.05.2026 17:27 Відповісти
Не буде ніякого нальоту на мацкву.
показати весь коментар
08.05.2026 17:31 Відповісти
Плєєр зачотний, а одєт как обсос.
показати весь коментар
08.05.2026 17:37 Відповісти
Шмаркля знову засцяв...тфу...лядь..
показати весь коментар
08.05.2026 17:49 Відповісти
Чому тільки Шмаркля, це обличчя всього обіstяного лахторату 73%. Вони ж всі президенти і всі обіsrалися. А як лякали, як гундосили, що якщо кацап буде стріляти після 6 травня - то порвуть. Але чому поспішати, подивимося, як поведуть себе всі президенти 73% завтра. Можливо я помилився і вони покажуть, що їх Лідор і Вождь просто так слів на вітер не кидає.
показати весь коментар
08.05.2026 18:22 Відповісти
2 дні без бомбардувань це дуже добре для українців. Але 73% знову хочуть цирку з кіньми.
показати весь коментар
08.05.2026 17:53 Відповісти
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/v4002202

Із зеленого смердючого опариша такий глава держави, як з лайна куля
показати весь коментар
08.05.2026 17:53 Відповісти
Оманський оголосив перемир'я 6 травня і забув. Слова Оманського Буратіно просто вітер. Зате наказ з Патрушева для Оманського закон. Парад 9 травня важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього, тушка Прутіна буде ціла а геноцид Українського народу продовжено.
показати весь коментар
08.05.2026 18:04 Відповісти
невизначеність може бути лише одна - чи атакувати красну площу ************ чи просто розлякати парад смерті ***** "повітряною тривогою"..
щодо бойових атак на військові об'єти, виробництва, логістику, НПЗ, склади.. - ніяких сумнівів бути не може - атаки у звичайному режимі..
показати весь коментар
08.05.2026 17:56 Відповісти
Брехлива чмоня. Насправді Оманський робить все можливе щоб фюзеляж військового злочинця Прутіна не був пошкоджений. Оманський не сміє ослухатись наказу зверху. Парад Прутіна важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Всі повинні знати на території бувшого СРСР альфасамець і де його території.
П.С. На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показати весь коментар
08.05.2026 17:59 Відповісти
Парад тебе турбує, а те що ми нафту орківську через свою територію транспортуємо, не турбує?

А що чорних завозимо яка буде роботу забирати в молоді, причому більшість тих чорних підтримують орків.
показати весь коментар
08.05.2026 18:10 Відповісти
Все перечислене тобою мене турбує. Але найбільше мене турбує ліквідація головнокомандувача російської окупаційної армії та закінчення геноцидної війни. І Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно, щоб не було можливості замінити на нового юніта, військового злочинця Прутіна і закінчити війну.
П.С. На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показати весь коментар
08.05.2026 18:19 Відповісти
Та і взагалі щодо замахів це перша війна де сторони домовились не трогати еліту, та не влаштовувати замахи.
показати весь коментар
08.05.2026 18:28 Відповісти
Поки еліти в змові і домовилися не чіпати представників еліти, знищення населення у промислових масштабах на жаль буде продовжено.
П.С. Можливо тому що квартальна "еліта" танцювала стриптиз на вечірках у Прутіна та Патрушева. Оманський не дасть збрехати.
показати весь коментар
08.05.2026 18:51 Відповісти
Та навіть якби не танцювала, вони прийшли заробляти гроші, а замахи на орківську еліту, не дасть їм насолоджуватись життям.
показати весь коментар
08.05.2026 18:59 Відповісти
Я так і думав, що Голобородько буде шукати відмазку, щоб не бити по параду, по москві і знайшов. Для лохів пройде "буде дзеркальна відповідь, як сьогодні поведе сеьбе ворог"...а нічого, що коли Голобородько обявляв припинення вогню в односторонньому порядку, який розпочався з 00:00 в ніч проти 6 травня 2026 року? Скільки ракет і дроні прилетіло? Скільки загинуло українців?
А що стосується ремонту доріг, щоб скоріше довести до лікарні поранених..., то Голобородько лукавить, наймасшабніше "велике крадівництво" другий місяць підряд проходить тільки в Миколаївській області, дуже далеко від фронту. Тисячі одиниць новенької техніки по всій лобласті, зрізають старий асфальт, розшитрюють дороги, калічать дерева, замість того, щоб вирізати частину - ковшами екскаваторів збивають великі гілки і пошкоджують стовбури... Від цього наповнюються кишені мільярдами тих, хто ніколи не поїде на фронт, а поїде витрачати ці гроші до ЄС, а не допомога військовим. Можливо краще забезпечити їх на ті мільярди дронами, ракетами, КАБами щоб потім не спасати, коли їм немає чим захищатися???
показати весь коментар
08.05.2026 18:05 Відповісти
Балабол...
показати весь коментар
08.05.2026 18:11 Відповісти
Крім як завдати дзеркального удару відосиком з потужними погрозами, ти ні на що не здатне.
показати весь коментар
08.05.2026 18:12 Відповісти
"Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - наголосив глава держави.
До сьогодні нічого не чули?... Вже нічого не дивує. Все очікувано і прогнозовано. Головне було гучне заявити, пригрозити і тупнути ніжкою. Квартальні сценаристи працюють не покладаючи рук.
показати весь коментар
08.05.2026 18:13 Відповісти
Ішак а що сьогодні ти запускав по кацапах? як і минулі року нічого, на поводу в ***** чмо
показати весь коментар
08.05.2026 18:14 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 18:22 Відповісти
Це так водив пуйла той "барига". А тут на картинці хвора уява зелених лохів, які так собі уявляють і бажають. А по факту терорист накинув ошийник на всю Україну через такого Лідора і Вождя, який відкрив йому двері у 2022 році і зробив все, щоб в нас не було ні балістики, ні достатньої кількості навіть тих крилатих ракет "Нептун", які були створені при "баризі".
показати весь коментар
08.05.2026 18:36 Відповісти
Я це знаю, але Зєля став українським патріотом. Для мене це стало чудом.
показати весь коментар
08.05.2026 21:42 Відповісти
Чепушило не услышал 5-6 мая.Мародер лживый.
показати весь коментар
08.05.2026 18:39 Відповісти
Що ти хочеш почути?(((Дибіл,вони тебе на ху.бачили((По параду таки треба вдарити,бо ФСБ й так щось готує,щоб звинуватити Україну,тому якось не лице бути звинуваченими,і ніфіга не робити.
показати весь коментар
08.05.2026 18:49 Відповісти
Сикливий "герой" в кількох памперсах.
показати весь коментар
08.05.2026 21:38 Відповісти
 
 