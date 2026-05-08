Україна офіційно дозволяє РФ провести парад 9 травня, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.
Так, на сайті ОП з'явився указ про дозвіл на проведення параду до дня перемоги у Росії.
"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — йдеться в документі.
Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ прокоментував указ Зеленського:
"Нам не потрібен нічий дозвіл. Напевно, горе тому, хто намагається жартувати над Днем перемоги й робити такі дурні жарти. Це, напевно, скоріше, його велика біда".
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Политически конечно обставлено красиво, но... Ссыкливаядипломатия.
Цікаво, що в указі президента України скромно обійдено увагою те, що буде творитися за межами окресленого квадрату.
Зі. Ціни на 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 в Україні оновили свій максимум з часів Євро-2012.
СЛАВА УКРАЇНІ!
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.
Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!
Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.
Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!
Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.
Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.
Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.
Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
своїм указом Зеленський визнає, що вважає ЗС РФ (учасники параду) постраждалою стороною і дійсним об'єктом для гуманітарної місії України.
Юридично - це державна зрада вищої посадової особи України.
конкурс капітанів кевене.
як що так воювати, то війна ще років з десять.
як і хотів зе!гандон.
україна у великій біді........