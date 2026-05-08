Україна офіційно дозволяє РФ провести парад 9 травня, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.

Що відомо?

Так, на сайті ОП з'явився указ про дозвіл на проведення параду до дня перемоги у Росії.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — йдеться в документі.

Реакція Росії

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ прокоментував указ Зеленського:

"Нам не потрібен нічий дозвіл. Напевно, горе тому, хто намагається жартувати над Днем перемоги й робити такі дурні жарти. Це, напевно, скоріше, його велика біда".

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

+46
Клоунада наше все. А за закон вже проголосували? Чи можна писати закони на коліні за годину. Це не тролінг путіна це якесь позорище.
08.05.2026 21:47 Відповісти
+31
Це клоунада звісно, але тролінг вашого карло- пу зачьотний
08.05.2026 21:51 Відповісти
+29
Той хто призедент без строку давності - узурпатор.
08.05.2026 22:05 Відповісти
а що такого доброго для України зробив оркостан, що так потужно заслужив на такий геніальний указ? якщо нічого, то чому йому такі поблажки? якщо за 1000 наших полонених бійців? ну тоді так і напишіть - згодні, за своїх віддаємо ваших 1000 орків, щоб наш борщ не жерли, і маршируйте там до хоч до усрачки!
08.05.2026 23:14 Відповісти
Понти продовжуються! Сонцесяйний великодушно щось зволили дозволити пуйлу! Мабуть пуйло дуже довго кланявся і лобизав зелені черевики.
08.05.2026 23:14 Відповісти
Я говорил, что оно зассыт отдать приказ на атаку.
Политически конечно обставлено красиво, но... Ссыкливаядипломатия.
08.05.2026 23:19 Відповісти
Я не удивлён, единственное что может эта власть это ляпать языком
08.05.2026 23:21 Відповісти
Ми б все одно завтра не стріляли по мацьквє. Навіщо витрачати ракети і дрони на локацію, де найжирніше у світі ПРО/ППО ??? Усі летючі апарати було б збито. А цей Указ Президента України про дозвіл проведення пішої ходи орків у межах невеличкого квадрата з бруківкою - геніальне рішення. Указ пробив усю оборону кацапів одним вбивчим жартом. Цей трюк увійде в Історію на десятиліття !!! Авторові ідеї слід надати премію і державну нагороду. Путлєра репутаційно розмастили, як гавелдик посеред Великої зали Кремльффскава дварца сьєздофф.
08.05.2026 23:21 Відповісти
Якби ти сраку собаці так гарно вилизав це б виглядало менш огидно.
08.05.2026 23:30 Відповісти
за собачу сраку йому не заплатять, а це лайно тільки за гроші працює
08.05.2026 23:40 Відповісти
Підтримую
09.05.2026 06:11 Відповісти
Це скажене виття усіх без винятку підарських тролів на ЦН --- як та солодка медова музика!!!


Цікаво, що в указі президента України скромно обійдено увагою те, що буде творитися за межами окресленого квадрату.

Зі. Ціни на 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 🍿 в Україні оновили свій максимум з часів Євро-2012.

СЛАВА УКРАЇНІ!
08.05.2026 23:24 Відповісти
Воно паради свинособакм проводити дозволяє. Паталогічний клоун в кріслі презЕдента. Воно мабуть дійсно вважає що видало смішну репризу.
08.05.2026 23:26 Відповісти
рол-рол піськова ?
09.05.2026 08:04 Відповісти
Не тільки парад провести, а ще й 10 та 11 передислокувати всі стягнуті до москви ППО! Хер тепер використаєш момент їх відсутності на важливих обʼєктах. Стратєх *уєв!
08.05.2026 23:28 Відповісти
А как дысал, как дысал..
08.05.2026 23:30 Відповісти
Писяграй висцався ***** у пику, та повертає до дому тисячу полонених солдат. Але у бiльшостi коментарiв тут знов зрада. Iнодi здається тут 90 вiдсоткiв коментаторiв сидять на Лахтi.
08.05.2026 23:30 Відповісти
Азовців повернуть?Ні?Іди накуй тупий уйопок
08.05.2026 23:39 Відповісти
А чому ні? Раніше повертали...🤔
09.05.2026 05:06 Відповісти
І яке відношення до обміну полоненими має указ зеленого скомороха, новину про який тут обговорюють?
09.05.2026 00:26 Відповісти
всю ботоферму підняли в ружйо. адміни видаляйте зелених ботів, їх дуже багато
08.05.2026 23:33 Відповісти
Видалити можна, але з ким холіварити тобі потім?
09.05.2026 05:03 Відповісти
Мінські угоди, які зупинили кацапську навалу це було ******. Бидлячий гумор замість миру - це потужно і прекрасно!
08.05.2026 23:35 Відповісти
да, макнули нас в лайно конкретно
08.05.2026 23:42 Відповісти
Ви, кацапські тролі, з параши і не вилазили, пірнувши в сортирне очко у 2014-му.
08.05.2026 23:50 Відповісти
Те,що ти дебіл,сумніву не було ніколи
08.05.2026 23:53 Відповісти
Просрочений узурпатор показав справжню вагу своїм указам
08.05.2026 23:46 Відповісти
Абрамович приказал.
08.05.2026 23:53 Відповісти
Велич Зеленського не піддається обчисленню! Вона просто безмежна!
08.05.2026 23:53 Відповісти
цікаво, а путін буде просити трампа, щоб трамп просив зєлєнского, щоб той дозволив росіянам відсвяткувати 12 іюня дєнь расії?
08.05.2026 23:54 Відповісти
Дебілам потужний пук видали за перемогу .Чому твій ЗЕ був проігнорований 6-7 травня?
08.05.2026 23:57 Відповісти
ну, по перше він такий же мій, як і твій. Так влаштована демократія, тому і мені, і тобі прийдеться ще довго з цим жити. А по друге, проігнорований 6-7 травня тому що путіну Європа не купляє американьскі РАС-3, та і на тисячу своїх полонених громадян путіну абсолютно *****, для нього публчіний псіхоз пабєдобєсія дорожче за мільйон людських життів.
09.05.2026 01:26 Відповісти
Ох и дорого заплатим и скоро, послезавтра.
09.05.2026 05:55 Відповісти
Розгадана таємніця скульптури Родена "Мислитель". Це людина прочитавши указ Зеленського про дозвіл параду у Москві
09.05.2026 00:06 Відповісти
Аналогічно розгадали таємницю картини Мунка "Крик"
09.05.2026 08:32 Відповісти
Осел
09.05.2026 00:18 Відповісти
Беріть ложку побільше і жрите дерьио.,как то так?!
09.05.2026 00:27 Відповісти
Стихотворение Дмитрия Быкова
https://youtu.be/0Se-hFJfx2E Досить непогано заспівав Юрій Рашкін.

Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****!
Нам надо провести парад Победы.
Нельзя ли в это время не стрелять?

Мы знаем, это выглядит нелепо.
У нациков не просят доброты.
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты.

Конечно, мы бы справились и сами.
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад.
Но черт возьми! Победа-то над вами!
В каком-то смысле это ваш парад!

Смеяться стыдно. Хватит святотатства.
Давайте уж признаем не темня:
Когда б не стали вы сопротивляться,
Мы вас бы победили за три дня.

Ну не за три. Допустим, за четыре.
У нас крутой верховный командир,
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!

Уже и так парад мы сократили.
Наш Мавзолей не превращайте в тир!
Когда б мы сразу Киев захватили,
То сколько уцелело бы квартир!

Мы гуманисты. Нас учить не надо.
Вас выкормили наши же соски.
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски, по-людски?

Ведь праздник у людей! Надели цацки...
Гуляния на улицах Москвы...
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней, чем вы.

Когда зимой мы честно вас бомбили,
Чтоб месседж наконец дошел до Зе, --
Мы вас гораздо искренней любили,
Чем вы, взрывая наши НПЗ.

Но украинец, видно, тот же чурка.
Напрасно мы стреляем десять лет --
Как можете понять вы наши чувства?
У вас такой и чувствовалки нет.

Довольно зла. Не уподобьтесь Боням.
Поймите драму нашей стороны.
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял.
Не зря его фуражке мы верны.
09.05.2026 01:31 Відповісти
ВОТ ОНИ И ПРОЯВИЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РФ !(
09.05.2026 02:29 Відповісти
Бикованіє з своїми тупими указами дорого обходиться Україні,но безмозглому стаду подобається-"ЗЕ крутой".Подібне я бачив після початку повномаштабки і провалу кацапів з взяттям Києва "за 3 дня".Куча дебілів на тачках з наліпками "ЗЕ-даві їх" каталося по при прифронтових містечках до поки не почалися обстріли,а потім мобілізація.Цих дебілів як вітром здуло разом з тачками.
09.05.2026 04:56 Відповісти
Ну прям с Барского плеча холопам дозволил дидов на палках покатать
09.05.2026 05:00 Відповісти
НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН УБИТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ХОТЯ БЫ ОДНОГО КОРРУПЦИОНЕРА !!! ВОТ ГЛАВНЫЙ ЗАКОН !)
09.05.2026 05:02 Відповісти
09.05.2026 05:03 Відповісти
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЯВНО УБИВАТЬ, МОЖНО ОТРАВИТЬ И Т.П. !)
09.05.2026 05:05 Відповісти
По-перше Президент України офіційно визнає, що військові рішення ним, як ВГК ЗС України приймаються по "численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною " фактично фіксуючи втрату Україною ознак державного суверенітету. Юридично - це замах на конституційний лад України.

своїм указом Зеленський визнає, що вважає ЗС РФ (учасники параду) постраждалою стороною і дійсним об'єктом для гуманітарної місії України.
Юридично - це державна зрада вищої посадової особи України.

Про атаку на парад …
https://2019timeze.medium.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-02c6f99379d8
09.05.2026 05:05 Відповісти
Як видумаєте щось.....
09.05.2026 06:16 Відповісти
Диктатор с нольовим рейтингом і своїми міндічами с дерьмаками уже не знає що втюхати лохторату бо шашлики для нього і шобли наближаються
09.05.2026 05:11 Відповісти
Чому з нульовим?
09.05.2026 06:15 Відповісти
Головне - зеленому племені дегенератів заходить, а більше нічого і не потрібно
09.05.2026 08:23 Відповісти
Вже знову смішить. Пора на стару роботу повертатись. Міг би і поїхати в Москву, ніхто б не стріляв.
09.05.2026 06:08 Відповісти
Нічого дивного не сталося..я казав що шмаркля засцить...так воно і трапилось...тьфу...лядь...
09.05.2026 06:08 Відповісти
Підтримую Президента!
09.05.2026 06:14 Відповісти
циничне клоунятко
09.05.2026 06:30 Відповісти
Зе ніяк не второпає, що він не на сцені Квартала-95. В інший час в іншому місці цей жарт міг би здаватися смішним. Але, враховуючи мстивість та злопам'ятність путина він точно відплатить за цей жарт. Не Зе, а комусь з нас, вкотре вбивши, наприклад, мирних людей
09.05.2026 06:35 Відповісти
Все,переходимо з указу на універсал. У указу подмочена репутація
09.05.2026 06:49 Відповісти
Почему бы и нет. Тонкая ирония на пятый год войны. А ведь "словом можно и убить" , как сказал когда-то (кажись) Эпикур. Если вспомнить далёкий 2022 год, когда надутый, лопающийся от спеси, мерзкий кремлёвский недоСТАЛИН Путин, пафосно заявлял, что он, что-то там денациализирует, демилитаризирует, а теперь сдулся и уже невооруженным глазом видно его судорожные поиски выхода из ситуации, поиски приемлемого компромисса - поэтому исходя из вышесказанного - данное разрешение о проведении парада на Красной площади, выглядит весьма "убедительно"))))
09.05.2026 06:53 Відповісти
Якийсь ********* цирк на фоні кривавої війни та цинічної корупції... Таки не всі страждають у наш час, комусь таки, ****, весело....
09.05.2026 07:43 Відповісти
нуууу...
тепер зрозуміло?
конкурс капітанів кевене.
як що так воювати, то війна ще років з десять.
як і хотів зе!гандон.

україна у великій біді........
09.05.2026 07:46 Відповісти
З однієї сторони, з кацапами так і треба, а з іншої - ми знаємо, навіщо він це зробив. Щоб показати потужність. 95 квартал так просто з себе не вичавити... Гиги, зебуїни (якщо вони ще існують) довольно шкіряться
09.05.2026 07:52 Відповісти
Так це Україна дозволяє, чи Зє-йло?
09.05.2026 08:25 Відповісти
