Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує
Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про парад у Москві, заявивши, що Росії не потрібні дозволи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Речник російського диктатора заявив, що Росії не потрібні жодні дозволи для проведення заходів, пов’язаних із днем перемоги.
"Нам не потрібен нічий дозвіл. Горе тому, хто намагається над "днем перемоги" жартувати і такі дурні жарти робити. Це, напевно, швидше, його велика біда. А нам не потрібен нічий дозвіл, щоб пишатися нашим "днем перемоги"", - сказав Пєсков.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
- 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".
Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь.
Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
Джерело: https://censor.net/ua/n4002250
Ще за часів Русі , такі накази видавали київські правителі на дозвіл, щось там святкувати на окраїнах та задворках ВЕЛИКОЇ ІМПЕРІЇ РУСЬ.
Так що ми повертаємося до нашої тисячолітньої традиції, керувати окраїнами.
А Московії не привикати, ними то Київ керував, то татари. Їм рабам, все одно чиї накази виконувати.
Учора манька захарова,цілий пресАлкаше
«со слєзамі на глазах»навіть Європу просила втрутитися.
Як на мене от путя якійсь взагалі стрьомний..хз який клон..