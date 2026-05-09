УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18635 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
9 920 124

Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує

Кремль різко відреагував на слова Зеленського про московський парад

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про парад у Москві, заявивши, що Росії не потрібні дозволи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Речник російського диктатора заявив,  що Росії не потрібні жодні дозволи для проведення заходів, пов’язаних із днем перемоги.

"Нам не потрібен нічий дозвіл. Горе тому, хто намагається над "днем перемоги" жартувати і такі дурні жарти робити. Це, напевно, швидше, його велика біда. А нам не потрібен нічий дозвіл, щоб пишатися нашим "днем перемоги"", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
  • 7 травня у Росії заявили, що припинять бойові дії з 8 до 10 травня у "зв’язку з перемир’ям" з нагоди 9 травня. Однак якщо Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, буде "абсолютна відповідь".

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

  • Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир’я з РФ та обмін полоненими й подякував Трампу за дипломатичну участь.

  • Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президенти Казахстану й Узбекистану будуть на військовому параді у Москві

Автор: 

День Перемоги (456) Зеленський Володимир (27767) парад (432) Пєсков Дмитро (1856)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33

показати весь коментар
09.05.2026 07:45 Відповісти
+29
Судячи з морди Пєскова, та його "вислову" - це все, на що зараз, здатен Кремль... Як кажуть кацапи, "Корчит хорошую мину, при плахой игре...".
показати весь коментар
09.05.2026 07:29 Відповісти
+23
Повторюється "Зимова війна" 1939 року... Мріяли про Фінську РСР - отримали по морді... Мріяли про "Киев за три дня" - отримали по морді... Таке враження, що "отримування по морді" - це вже звичка, для кацапів. А якщо глянуть "углиб віків" - то це вже "віковічне"... Лівонська війна, Азовський, Прутський походи, Кримська війна ... І так далі...
показати весь коментар
09.05.2026 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да, и в 74 году он стал лидером проката, народ шёл с с надеждой на эротические сцены.
показати весь коментар
09.05.2026 09:52 Відповісти
в 74 я був в животі матусі !
показати весь коментар
09.05.2026 09:54 Відповісти
А я уже в школу пошёл, в первый класс.
показати весь коментар
09.05.2026 10:55 Відповісти
Пан ж мій ровесник
показати весь коментар
09.05.2026 11:46 Відповісти
Даст Бог и ЗСУ ещё поживём, хлеб, сало пожуём.
показати весь коментар
09.05.2026 11:52 Відповісти
Горе тому, хто намагається над "днем перемоги" жартувати і такі дурні жарти робити. Це, напевно, швидше, його велика біда. ЯКЩО ПОРІВНЯТИ РІВЕНЬ ЖИТТЯ "ПОБЄЖДЬОННИХ НАЦИСТІВ" .КОТРІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ВІЙНІ З РІВНЕМ ЖИТТЯ "СОВКОВИХ ДЄДИ ВОЄВАЛІ" .ТО І ТУТ ДУЖЕ ДОБРЕ ВИДНО РАШИСТСЬКУ БІДУ ,НАД УЧАСНИКАМИ ВІЙНИ І НАЙБІЛЬШИЙ АФЕРИСТИЧНИЙ ЖАРТ І НАСМІШКИ .ТА НЕПОВАГУ РАШИСТІВ ДО ЦИХ ЛЮДЕЙ...
показати весь коментар
09.05.2026 09:23 Відповісти
Наш вава грозился за 6-7 мая, на 9-е, устроить вове-муйлуше жесточайшую отомсть. То и шо же случилось? пошли дешевые отмазки-шутки. А второй дурак оправдывается перед глупостью. Если бы шут гороховый поздравил кацапов с 9-е Мая и сказал, шо Украина своим фронтами позволила кремлю одолеть гитлеровцев, бо так оно и было, ведь в Украине мы видим , какие кацапы никудышние вояки.... то ваву можно бы было еще и зауважать.. А так, гундосик трындит-оправдывается, шобы не молчать. Каароч, тупой и еще тупее - я насчет пяаськова.
показати весь коментар
09.05.2026 09:24 Відповісти
ваш вова в 22 році грозився провести парад на Хрещатику , а наш Вова вже в 26 році дає дозвіл на парад в московії , відміняє паради по всій орді і забирає з полону 1000 наших громадян .
показати весь коментар
09.05.2026 09:52 Відповісти
На що натяк, главзеб хазяiн свого слова, хоче дае, хоче забирае взад, стосовно своiх погроз муйлу, за вбивство украiнцiв 6-8 числа?
показати весь коментар
09.05.2026 10:17 Відповісти
ще раз ...... 1000 полоненних повертаються додому . Питання : Що важливіше , червона площа чи наші хлопці ?
показати весь коментар
09.05.2026 10:23 Відповісти
Узбагойтесь, паралельно з обмiном, самi ж кацапи зробили за нас дiло, пiд час параду зробили дроновий замах.
показати весь коментар
09.05.2026 13:02 Відповісти
Это ты зря. Все эти одноразовые перемирия - чисто информвойна, и Зеля тут очень удачно выступил!
показати весь коментар
09.05.2026 11:10 Відповісти
Здесь же в чем фишка? Не в том, в чем мои хотелки - а в том, шо нефиг зебубику было обещать золотые горы, а потом - в кусты, прикрываясь обменом пленных. ЗЫ... обмен же согласовывался задолго до 6 мая. Получается главзеб, зная , что будет обмен, пытался сорвать обмен военнопленными?
показати весь коментар
09.05.2026 13:07 Відповісти
Твоей логики я не понимаю.... Если всё упиралось в обмен пленными, то понятно что налёта не будет. Масква обыграла эту ситуацию, мол запугали Украину орешником и Украина засцала атаковать. А Зеля своим указом перевернул ситуация и теперь Масква в дураках.
показати весь коментар
10.05.2026 11:57 Відповісти
А в итоге, пыня заявил, що никаких заявок, на обмен военопленными, Украина не подавала. А стосовно "горiшника" , так подають рiзнi канали iнфу, шо "горiшник" рвонув у пусковiй шахтi... Чи був запуск того "горiшника", чи не був, незалежно вiд того, що Украiна, не стрельнула по головному цвинтару цапабаду... не зрозумiло...
показати весь коментар
10.05.2026 20:16 Відповісти
Так вроде история про взрыв орешника давно минувших дней... А то что Зеля пыню слегка обосрал - приятно черт побъери!
показати весь коментар
12.05.2026 11:32 Відповісти
"Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир'я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Про це він сказав росЗМІ. передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4002250
показати весь коментар
12.05.2026 11:55 Відповісти
Шановна публіка, а чому ви дивуєтеся з цього наказу.
Ще за часів Русі , такі накази видавали київські правителі на дозвіл, щось там святкувати на окраїнах та задворках ВЕЛИКОЇ ІМПЕРІЇ РУСЬ.
Так що ми повертаємося до нашої тисячолітньої традиції, керувати окраїнами.
А Московії не привикати, ними то Київ керував, то татари. Їм рабам, все одно чиї накази виконувати.
показати весь коментар
09.05.2026 09:58 Відповісти
А в даному випадку виконувати ще й наказ нарiка... глибоко копаете
показати весь коментар
09.05.2026 10:21 Відповісти
Не бреши ,піськов.
Учора манька захарова,цілий пресАлкаше
«со слєзамі на глазах»навіть Європу просила втрутитися.
показати весь коментар
09.05.2026 11:00 Відповісти
Самое интересное - я парад ентот лично смотрел. И вот, технику в трансляции показывали в записи, а трансляция-прямая. Вопрос - а чё делали на площади те пять минут, пока шли видосики? Тупо стояли и ждали?
показати весь коментар
09.05.2026 11:14 Відповісти
Вы - о покушении на пукасика?
показати весь коментар
09.05.2026 12:59 Відповісти
Техніку по моніторах показували.

Як на мене от путя якійсь взагалі стрьомний..хз який клон..
показати весь коментар
10.05.2026 04:17 Відповісти
Краще розкажи де труп своєї жони прикопав, убівец.
показати весь коментар
09.05.2026 23:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 