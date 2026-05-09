Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про парад у Москві, заявивши, що Росії не потрібні дозволи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Речник російського диктатора заявив, що Росії не потрібні жодні дозволи для проведення заходів, пов’язаних із днем перемоги.

"Нам не потрібен нічий дозвіл. Горе тому, хто намагається над "днем перемоги" жартувати і такі дурні жарти робити. Це, напевно, швидше, його велика біда. А нам не потрібен нічий дозвіл, щоб пишатися нашим "днем перемоги"", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

Припинення вогню

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президенти Казахстану й Узбекистану будуть на військовому параді у Москві