Президенти Казахстану й Узбекистану будуть на військовому параді у Москві

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вирушать на військовий парад до російської столиці 9 травня.

Про це повідомило Радіо Аззатик, передає Укрінформ.

Візит Токаєва до Москви

Про те, що Токаєв "візьме участь в урочистих заходах у Москві", повідомив його речник Айбек Смадіяров.

"Кремль висловив задоволення у зв'язку з цим рішенням казахського лідера, назвавши його майбутній робочий візит до Москви "дружнім кроком"", - написав Смадіяров у телеграмі.

Також прессекретар додав, що в рамках візиту запланована окрема зустріч Токаєва з російським колегою Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорять двосторонню співпрацю напередодні візиту президента Росії до Казахстану.

Візит Мірзійоєва до Москви

Пресслужба Мірзійоєва 8 травня повідомила, що він відбув до Москви. "Програмою перебування передбачена участь глави нашої держави в урочистих заходах з нагоди 81-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні", - заявила пресслужба.

Що передувало?

Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть: