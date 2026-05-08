Президенти Казахстану й Узбекистану будуть на військовому параді у Москві
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вирушать на військовий парад до російської столиці 9 травня.
Про це повідомило Радіо Аззатик, передає Укрінформ.
Візит Токаєва до Москви
Про те, що Токаєв "візьме участь в урочистих заходах у Москві", повідомив його речник Айбек Смадіяров.
"Кремль висловив задоволення у зв'язку з цим рішенням казахського лідера, назвавши його майбутній робочий візит до Москви "дружнім кроком"", - написав Смадіяров у телеграмі.
Також прессекретар додав, що в рамках візиту запланована окрема зустріч Токаєва з російським колегою Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорять двосторонню співпрацю напередодні візиту президента Росії до Казахстану.
Візит Мірзійоєва до Москви
Пресслужба Мірзійоєва 8 травня повідомила, що він відбув до Москви. "Програмою перебування передбачена участь глави нашої держави в урочистих заходах з нагоди 81-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні", - заявила пресслужба.
Що передувало?
Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть:
- Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
- Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
- Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
- Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
- Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
- Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
- Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
- Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
- Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Представляти Китай будуть лише співробітники китайського посольства в Росії.
Астана публічно не визнає анексію українських територій Росією.
Попри економічну залежність, Казахстан заявляв про наміри дотримуватися західних санкцій, щоб уникнути вторинних обмежень.
Росія залишається одним із найбільших торгових партнерів Казахстанy (товарообіг понад 27 млрд доларів).
Країна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності України та не визнає легітимність окупованих територій.
Xоча Узбекистан залишається ключовим партнером Росії в Центральній Азії, він активно дистанціюється від геополітичних авантюр Кремля та демонструє готовність жорстко відстоювати власні національні інтереси.
вони нейтральні
пабєдітєлі націонал-соціалізма..
в отдєльно взятой сранє..