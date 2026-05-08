УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини 9 травня у Росії
2 206 25

Президенти Казахстану й Узбекистану будуть на військовому параді у Москві

токаєв і мірзійоєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вирушать на військовий парад до російської столиці 9 травня.

Про це повідомило Радіо Аззатик, передає Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Візит Токаєва до Москви

Про те, що Токаєв "візьме участь в урочистих заходах у Москві", повідомив його речник Айбек Смадіяров.

"Кремль висловив задоволення у зв'язку з цим рішенням казахського лідера, назвавши його майбутній робочий візит до Москви "дружнім кроком"", - написав Смадіяров у телеграмі.

Також дивіться: Ми діятимемо дзеркально. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО

Також прессекретар додав, що в рамках візиту запланована окрема зустріч Токаєва з російським колегою Володимиром Путіним, у ході якої сторони обговорять двосторонню співпрацю напередодні візиту президента Росії до Казахстану.

Візит Мірзійоєва до Москви

Пресслужба Мірзійоєва 8 травня повідомила, що він відбув до Москви. "Програмою перебування передбачена участь глави нашої держави в урочистих заходах з нагоди 81-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні", - заявила пресслужба.

Також читайте: Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

Що передувало?

Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть:

  • Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
  • Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
  • Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
  • Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
  • Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
  • Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
  • Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
  • Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
  • Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.

Автор: 

Казахстан (896) парад (420) Узбекистан (134) Токаєв Касим-Жомарт (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Хто це?
показати весь коментар
08.05.2026 21:32 Відповісти
+4
Могли б не напружуватись, щоб писати Жомарт і Шовкат, а написати просто і змістовно - шавки!
показати весь коментар
08.05.2026 21:39 Відповісти
+3
Петухи фашистські. Ну дякуйте виродку Умерову який для Ху'йла добився безпеки для шабашу побєдобєсія.. Тепер всі пацюки приїдуть на поклон до Ху'йла. А українці в цей час будуть сидіти в підвалах ТЦК під тортурами
показати весь коментар
08.05.2026 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опаджя, а от " гарантії" підтягують під слова Трампа
показати весь коментар
08.05.2026 21:31 Відповісти
Хто це?
показати весь коментар
08.05.2026 21:32 Відповісти
Казали, що ось цей чувак.
показати весь коментар
08.05.2026 21:36 Відповісти
Ну Зеля втіхаря все порешал с парадом заранее, просто з екрана робив загадочний вигляд та намєкі про атакі Москви, оно такое храброє, коли знає, що ніхрена не буде, а Путін буде ржать над нами.
показати весь коментар
08.05.2026 21:34 Відповісти
Похер, знают на что идут. Заранее предупредили же. Если что - все у Володьки который там уже 100 лет лежит - укроются.
показати весь коментар
08.05.2026 21:34 Відповісти
Так це вони і є, отими гарантами для життя ******???
показати весь коментар
08.05.2026 21:35 Відповісти
памперси хлу будуть міняти..
показати весь коментар
09.05.2026 00:07 Відповісти
На відміну від минулого року, коли Сі Цзіньпін був почесним гостем, у 2026 році Пекін вирішив не направляти спеціальну делегацію.
Представляти Китай будуть лише співробітники китайського посольства в Росії.
показати весь коментар
08.05.2026 21:39 Відповісти
Казахстан офіційно не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але й не підтримав його.
Астана публічно не визнає анексію українських територій Росією.
Попри економічну залежність, Казахстан заявляв про наміри дотримуватися західних санкцій, щоб уникнути вторинних обмежень.
Росія залишається одним із найбільших торгових партнерів Казахстанy (товарообіг понад 27 млрд доларів).
показати весь коментар
08.05.2026 22:55 Відповісти
Узбекистан займає нейтральну позицію.
Країна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності України та не визнає легітимність окупованих територій.
Xоча Узбекистан залишається ключовим партнером Росії в Центральній Азії, він активно дистанціюється від геополітичних авантюр Кремля та демонструє готовність жорстко відстоювати власні національні інтереси.
показати весь коментар
08.05.2026 22:59 Відповісти
казахи наживаються на цій війні..
вони нейтральні
показати весь коментар
09.05.2026 00:09 Відповісти
Петухи фашистські. Ну дякуйте виродку Умерову який для Ху'йла добився безпеки для шабашу побєдобєсія.. Тепер всі пацюки приїдуть на поклон до Ху'йла. А українці в цей час будуть сидіти в підвалах ТЦК під тортурами
показати весь коментар
08.05.2026 21:39 Відповісти
Могли б не напружуватись, щоб писати Жомарт і Шовкат, а написати просто і змістовно - шавки!
показати весь коментар
08.05.2026 21:39 Відповісти
Два анандских, кутынгинских хайвана, это типа два дебила это сила...
показати весь коментар
08.05.2026 21:52 Відповісти
Как только они узнали что Украинцы не будут бить по москве сразу полетеле туда. Думаю Украинцы ..... Слава Украине !
показати весь коментар
08.05.2026 21:53 Відповісти
От тобі й казахи....А у нас тут вже розпустили слюні про братів-казахів....Таких друзєй (братів) за куй да в музєй!!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 21:53 Відповісти
«...Мы будем стоять не впереди, а сзади. Мы будем стоять за спинами женщин и детей, а еще Токаєва і Мірзійоєва. Пусть они попробуют стрелять в своих людей.»
показати весь коментар
08.05.2026 22:02 Відповісти
Двое ценителей анала...
показати весь коментар
08.05.2026 22:43 Відповісти
отсосать не забівайте
показати весь коментар
08.05.2026 22:59 Відповісти
гості знатниє, лаоскіє,
пабєдітєлі націонал-соціалізма..
в отдєльно взятой сранє..
показати весь коментар
09.05.2026 00:16 Відповісти
а бєрдимухамєдов значить, ****, прогулює.
показати весь коментар
09.05.2026 01:47 Відповісти
Оце зашквар! Токаєв, одумайся! З ким тобі поруч стояти? Лайно довго вивітрюватиметься
показати весь коментар
09.05.2026 05:11 Відповісти
Заодно і красную плошчать підметуть перед парадом )
показати весь коментар
09.05.2026 07:51 Відповісти
 
 