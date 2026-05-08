Президенты Казахстана и Узбекистана будут присутствовать на военном параде в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправятся на военный парад в российскую столицу 9 мая.

Об этом сообщило Радио Аззатик, передает Укринформ.

Визит Токаева в Москву

О том, что Токаев "примет участие в торжественных мероприятиях в Москве", сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадиаров.

"Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом"", — написал Смадиаров в Telegram.

Также пресс-секретарь добавил, что в рамках визита запланирована отдельная встреча Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят двустороннее сотрудничество накануне визита президента России в Казахстан.

Визит Мирзиёева в Москву

Пресс-служба Мирзиёева 8 мая сообщила, что он вылетел в Москву. "Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне", — заявила пресс-служба.

Что предшествовало?

Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут: