Президенты Казахстана и Узбекистана будут присутствовать на военном параде в Москве

Токаев и Мирзиёев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправятся на военный парад в российскую столицу 9 мая.

Об этом сообщило Радио Аззатик, передает Укринформ.

Визит Токаева в Москву

О том, что Токаев "примет участие в торжественных мероприятиях в Москве", сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадиаров.

"Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом"", — написал Смадиаров в Telegram.

Также пресс-секретарь добавил, что в рамках визита запланирована отдельная встреча Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят двустороннее сотрудничество накануне визита президента России в Казахстан.

Визит Мирзиёева в Москву

Пресс-служба Мирзиёева 8 мая сообщила, что он вылетел в Москву. "Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне", — заявила пресс-служба.

Что предшествовало?

Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут:

  • Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой
  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
  • Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
  • Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
  • Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Хто це?
08.05.2026 21:32 Ответить
Могли б не напружуватись, щоб писати Жомарт і Шовкат, а написати просто і змістовно - шавки!
08.05.2026 21:39 Ответить
Петухи фашистські. Ну дякуйте виродку Умерову який для Ху'йла добився безпеки для шабашу побєдобєсія.. Тепер всі пацюки приїдуть на поклон до Ху'йла. А українці в цей час будуть сидіти в підвалах ТЦК під тортурами
08.05.2026 21:39 Ответить
Опаджя, а от " гарантії" підтягують під слова Трампа
08.05.2026 21:31 Ответить
08.05.2026 21:32 Ответить
Казали, що ось цей чувак.
08.05.2026 21:36 Ответить
Ну Зеля втіхаря все порешал с парадом заранее, просто з екрана робив загадочний вигляд та намєкі про атакі Москви, оно такое храброє, коли знає, що ніхрена не буде, а Путін буде ржать над нами.
08.05.2026 21:34 Ответить
Похер, знают на что идут. Заранее предупредили же. Если что - все у Володьки который там уже 100 лет лежит - укроются.
08.05.2026 21:34 Ответить
Так це вони і є, отими гарантами для життя ******???
08.05.2026 21:35 Ответить
памперси хлу будуть міняти..
09.05.2026 00:07 Ответить
На відміну від минулого року, коли Сі Цзіньпін був почесним гостем, у 2026 році Пекін вирішив не направляти спеціальну делегацію.
Представляти Китай будуть лише співробітники китайського посольства в Росії.
08.05.2026 21:39 Ответить
Казахстан офіційно не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але й не підтримав його.
Астана публічно не визнає анексію українських територій Росією.
Попри економічну залежність, Казахстан заявляв про наміри дотримуватися західних санкцій, щоб уникнути вторинних обмежень.
Росія залишається одним із найбільших торгових партнерів Казахстанy (товарообіг понад 27 млрд доларів).
08.05.2026 22:55 Ответить
Узбекистан займає нейтральну позицію.
Країна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності України та не визнає легітимність окупованих територій.
Xоча Узбекистан залишається ключовим партнером Росії в Центральній Азії, він активно дистанціюється від геополітичних авантюр Кремля та демонструє готовність жорстко відстоювати власні національні інтереси.
08.05.2026 22:59 Ответить
казахи наживаються на цій війні..
вони нейтральні
09.05.2026 00:09 Ответить
08.05.2026 21:39 Ответить
08.05.2026 21:39 Ответить
Два анандских, кутынгинских хайвана, это типа два дебила это сила...
08.05.2026 21:52 Ответить
Как только они узнали что Украинцы не будут бить по москве сразу полетеле туда. Думаю Украинцы ..... Слава Украине !
08.05.2026 21:53 Ответить
От тобі й казахи....А у нас тут вже розпустили слюні про братів-казахів....Таких друзєй (братів) за куй да в музєй!!!!!
08.05.2026 21:53 Ответить
«...Мы будем стоять не впереди, а сзади. Мы будем стоять за спинами женщин и детей, а еще Токаєва і Мірзійоєва. Пусть они попробуют стрелять в своих людей.»
08.05.2026 22:02 Ответить
Двое ценителей анала...
08.05.2026 22:43 Ответить
отсосать не забівайте
08.05.2026 22:59 Ответить
гості знатниє, лаоскіє,
пабєдітєлі націонал-соціалізма..
в отдєльно взятой сранє..
09.05.2026 00:16 Ответить
а бєрдимухамєдов значить, ****, прогулює.
09.05.2026 01:47 Ответить
 
 