Президенты Казахстана и Узбекистана будут присутствовать на военном параде в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправятся на военный парад в российскую столицу 9 мая.
Об этом сообщило Радио Аззатик, передает Укринформ.
Визит Токаева в Москву
О том, что Токаев "примет участие в торжественных мероприятиях в Москве", сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадиаров.
"Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом"", — написал Смадиаров в Telegram.
Также пресс-секретарь добавил, что в рамках визита запланирована отдельная встреча Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят двустороннее сотрудничество накануне визита президента России в Казахстан.
Визит Мирзиёева в Москву
Пресс-служба Мирзиёева 8 мая сообщила, что он вылетел в Москву. "Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне", — заявила пресс-служба.
Что предшествовало?
Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут:
- Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
- Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Представляти Китай будуть лише співробітники китайського посольства в Росії.
Астана публічно не визнає анексію українських територій Росією.
Попри економічну залежність, Казахстан заявляв про наміри дотримуватися західних санкцій, щоб уникнути вторинних обмежень.
Росія залишається одним із найбільших торгових партнерів Казахстанy (товарообіг понад 27 млрд доларів).
Країна офіційно заявила про підтримку територіальної цілісності України та не визнає легітимність окупованих територій.
Xоча Узбекистан залишається ключовим партнером Росії в Центральній Азії, він активно дистанціюється від геополітичних авантюр Кремля та демонструє готовність жорстко відстоювати власні національні інтереси.
вони нейтральні
пабєдітєлі націонал-соціалізма..
в отдєльно взятой сранє..