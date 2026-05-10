Готов ли российский диктатор Путин завершить войну: анализ The Guardian

В РФ растет неопределенность в отношении войны против Украины

Заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном завершении войны против Украины вызвали публичные разъяснения со стороны Кремля. В то же время международные аналитики отмечают, что ситуация для России остается сложной как на фронте, так и внутри страны.

Противоречивые заявления Кремля о войне

9 мая Путин заявил, что, по его мнению, война против Украины якобы движется к завершению, хотя остается "серьезным делом". Он также выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, но только после согласования условий потенциального мирного соглашения.

После этих слов представители Кремля начали делать более осторожные заявления. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что процесс возможного урегулирования является сложным и не может быть быстрым.

Помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что переговоры с Украиной могут быть возобновлены, однако конкретных сроков пока нет.

Отсутствие прогресса на фронте

По данным The Guardian, российская армия не демонстрирует существенных успехов на поле боя. Наступление замедлилось, а боевые действия все больше переходят в изнурительную фазу.

Обе стороны, по оценкам издания, несут значительные потери и продолжают атаки на инфраструктуру друг друга. 

Внутреннее давление и затянувшаяся война

Аналитики также отмечают, что война усугубляет внутренние проблемы в России. Конфликт, который длится более двух лет, привел к большим человеческим потерям и значительной экономической нагрузке.

Кроме того, международная изоляция РФ усилилась, а отношения с Европой оказались на самом низком уровне со времен Холодной войны. В Кремле, по оценкам журналистов, растет беспокойство из-за отсутствия четких перспектив завершения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны. 

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно находить формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность", – заявил Зеленский.

Іран під санкціями за 8 років зробив балістичних ракет більше ніж зенітних протиракет у США, що його напевно і врятувало. Зеленський за 5 років 200 млрд. подачок разом з своїми подільниками з кооперативу, зібрав з "гівна і палок" крилату, яка раз на місяць навіть кудись влучає, і це насправді круто дивлячись на розумові здібності даного персонажа.
10.05.2026 21:26 Ответить
***** і обкурений ішак у цьому питанні близнюки -браття.
10.05.2026 21:06 Ответить
кому лінь читати: поки пуйло не здохне, буде воювати ; поки нпз цілі, воно буде воювати .

все інше - декорації.
10.05.2026 21:12 Ответить
Обговорювати нічого - точно попереду буде літня кампанія , а там - хто зна ...
10.05.2026 21:03 Ответить
Ще не достатньо, як колись ленін конав в Горах, а червона банда владу ділила.
10.05.2026 21:03 Ответить
...в Горках
10.05.2026 21:04 Ответить
І в результаті до влади прийшов сталін.
10.05.2026 21:07 Ответить
А якби бронштайн ( лейба троцкій) ?
Той у своїх планах був відвертим відморозком, планував весь світ залити кров'ю у революціях і червоних терорах...
Портрет совєцкой власті..
11.05.2026 01:03 Ответить
Чергове бараняче бекання...
10.05.2026 21:05 Ответить
Вови-недомірки. "Посісі" на расєє.
10.05.2026 21:23 Ответить
Коли здохне це ***** - появится ***** наступне.
Це доведено тисячолітньою історією ще з відкриття існування касапських племен.
Ви й самі можете в цьому переконатись, якщо вчили щось наподобі "История кпсс" в вузі ще до 1991 року. Кожен їхній цар навіть з 1917-го року намагався колонізувати навколішні території з проживаючим там населенням.
10.05.2026 23:05 Ответить
Як мінімум зміняться цілі, армію путіну не можна розпускати, бо це стадо буде займатись бандитизмом в середині росії, тому у будь якому випадку війна буде продовжуватись, доки не відбудеться держпереворот у рф. Але розмах чи маштаби будуть однозначно менші, бо резервів вже майже нема. Тим паче с серпня-вересня починаються політичні ігри, що теж потребує значних фінансових ресурсів.
10.05.2026 21:25 Ответить
резервів у них валом
11.05.2026 01:49 Ответить
путлер призупиниться тільки після завоювання всієї Донецької області. Так що рік-півтора ніяких мирних угод очікувати не потрібно.
10.05.2026 21:43 Ответить
Отож
Вся надія на "невідомих туарегів" які винесуть НПЗ. Або війсбкові заводи.
Або зроблять такий хаос на москві, що система втратить централізоване управління і " бєрітє сувєржнітєта сколько сможетє унєсті "
11.05.2026 01:06 Ответить
нині для ***** і його касапів існує тільки один вид завершення війни: наша (скоріше так: Зеліна) повна капітуляція у відповідності з ультиматумом ***** ще з 17 грудня 2021го року і в подальших його модифікаціях. На менше вони зараз не погоджуються. Як тільки наші вступляться з неокупованої частини Донбасу - одразу будуть ультиматуми вступистися з усієї території Запорізької та Херсонської областей; згодом - з усієї іншої території України.
10.05.2026 21:46 Ответить
Ні. Після завоювання Донбасу путлер чекатиме виборів. Потім чекатиме, коли ми розчаруємося в черговому президенті. Кілька років миру у нас будуть.
10.05.2026 21:51 Ответить
Жити лише завтрашнім днем звичайно, краще, ніж сьогоднішнім; але в політиці треба прогнозувати перспективу років на 10 або 15., мінімум (можливо, і цього недостатньо). Якщо прогнозувати лише на рік-два - обов'язково трапится те, що трапилось з нами, коли повірили Зелі, що за рік-два після виборів 2019-го року "ех, заживемо!"...

Мета ***** і його касапів - повернути весь лаптєстан до кордонів до 19/08.1991року, (принаймі, європейську частину). Так що вони будуть вимагати від нас всіх вступитися, і не тільки ЗСУ, але й НАТО паралельно з підписанням (або шантажуючи непідписанням) будь-яких т.зв. "мирних угод"... Як, і в яких дозах, і яких виразах (ну, і їхня аргументація) - це вже особливого значення не мають.
10.05.2026 22:03 Ответить
Ні. Не будуть вони цього вимагати. Ваш сценарій нереальний. Їм потрібна буде незалежна Україна для "спуску пари" з окупованих територій. Це по-друге. А по-перше, сил у них немає для завоювання всієї України або навіть половини її.
10.05.2026 22:09 Ответить
маячня, з якою безперспективно сперечатись.
Хоча, про аналогічну маячню ми попереджалив 2019му...

«21 квітня. Вирішальний вибір»
Ви ж не повірили
10.05.2026 23:00 Ответить
Ага, закончится. Щас еще будет прощупывать европку пол года, а потом еще год тянуть резину до талого. Про "концы" как и про тяжёлую ситуацию в рф мы слушаем из всех кастрюл каждый божий год, а воз все там же
10.05.2026 21:47 Ответить
Картина «Зеленський підписує Указ про дозвіл на проведення параду на москві»
10.05.2026 21:52 Ответить
Коли Зєлєнскій починає говорити про "потрібно закінчувати війну" я згадую Оман, "Сойдьомся гдє-то посрєдінє" і "я нікому нічєго нє должєн кромє своіх родітєлєй", а потім сержанта Журавля, Маріуполь і Бучу. А коли чую від цього виродка, після призначень Єрмака, Рєзнік(ов)а, Шефірів, Міндічєй, Умєрова, Арахамії і т.п. і його "зєльоних дєпутатів"-інородців, слово "мир", то хочеться посадити його на кіл, як робили наші предки з такими виродками, та ще й підкинути хмизу щоб його одночасно смажити, бо свині краще перетравлюють злегка підсмажену падаль...
10.05.2026 21:56 Ответить
10.05.2026 22:01 Ответить
А хто це
11.05.2026 01:08 Ответить
Готові завершити війну не диктатор *****, а ЗСУ проведуть масштабну операцію зі звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів, все решта до уваги не повинно братися!
10.05.2026 22:18 Ответить
Так, так, проведемо.

Назви-ка свiй пiдроздiл, оператор-звiльнятор, я дещо перевiрю.
10.05.2026 23:15 Ответить
Не розумію про що ти там говориш і що будеш перевіряти.
10.05.2026 23:27 Ответить
Тобi не треба розумiти, тобi треба свiй пiдроздiл назвати.
10.05.2026 23:43 Ответить
Аналітики також відзначають, що війна посилює внутрішні проблеми в Росії. Конфлікт, який триває понад два роки , призвів до великих людських втрат і значного економічного навантаження
Джерело: https://censor.net/ua/n4002444
10.05.2026 23:38 Ответить
"Конфлікт, який триває понад два роки" - це вони про що?
11.05.2026 01:06 Ответить
 
 