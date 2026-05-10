Готов ли российский диктатор Путин завершить войну: анализ The Guardian
Заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном завершении войны против Украины вызвали публичные разъяснения со стороны Кремля. В то же время международные аналитики отмечают, что ситуация для России остается сложной как на фронте, так и внутри страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Противоречивые заявления Кремля о войне
9 мая Путин заявил, что, по его мнению, война против Украины якобы движется к завершению, хотя остается "серьезным делом". Он также выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, но только после согласования условий потенциального мирного соглашения.
После этих слов представители Кремля начали делать более осторожные заявления. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что процесс возможного урегулирования является сложным и не может быть быстрым.
Помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что переговоры с Украиной могут быть возобновлены, однако конкретных сроков пока нет.
Отсутствие прогресса на фронте
По данным The Guardian, российская армия не демонстрирует существенных успехов на поле боя. Наступление замедлилось, а боевые действия все больше переходят в изнурительную фазу.
Обе стороны, по оценкам издания, несут значительные потери и продолжают атаки на инфраструктуру друг друга.
Внутреннее давление и затянувшаяся война
Аналитики также отмечают, что война усугубляет внутренние проблемы в России. Конфликт, который длится более двух лет, привел к большим человеческим потерям и значительной экономической нагрузке.
Кроме того, международная изоляция РФ усилилась, а отношения с Европой оказались на самом низком уровне со времен Холодной войны. В Кремле, по оценкам журналистов, растет беспокойство из-за отсутствия четких перспектив завершения войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.
"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно находить формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность", – заявил Зеленский.
