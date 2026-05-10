На фронте зафиксировано 60 боевых столкновений, наиболее активно враг атакует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 10 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нововасильевка, Рогозино, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из девяти боевых столкновений, которые произошли сегодня. Кроме того, противник осуществил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мирово, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях сегодня враг не проводил наступательных действий.

Смотрите также: Россияне пытаются накапливать живую силу в остатках застройки на Александровском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении сегодня противник начал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки и Иванополья. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

Читайте также: Враг сосредоточил более ста тысяч личного состава на Покровском направлении, - ГВ "Схід"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Зализнычное, Оленокстантиновка и Гуляйпольское.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.