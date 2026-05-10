Россияне пытаются накапливать живую силу в остатках застройки на Александровском направлении, - 7-й корпус ДШВ
На Александровском направлении российские захватчики пытаются сосредоточить живую силу в остатках застройки и укрытиях.
Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На Александровском направлении противник продолжает пытаться накапливать живую силу в остатках застройки и укрытиях, используя единичные перемещения для скрытого продвижения между позициями", - говорится в сообщении.
Уничтожение оккупантов
Отмечается, что операторы БПЛА 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ методично выявляют и уничтожают вражеских "туристов" еще на подходах к переднему краю.
