Россияне пытаются накапливать живую силу в остатках застройки на Александровском направлении, - 7-й корпус ДШВ

На Александровском направлении российские захватчики пытаются сосредоточить живую силу в остатках застройки и укрытиях.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"На Александровском направлении противник продолжает пытаться накапливать живую силу в остатках застройки и укрытиях, используя единичные перемещения для скрытого продвижения между позициями", - говорится в сообщении.

Уничтожение оккупантов

Отмечается, что операторы БПЛА 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ методично выявляют и уничтожают вражеских "туристов" еще на подходах к переднему краю.

