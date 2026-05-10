Росіяни намагаються накопичувати живу силу в залишках забудови на Олександрівському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО
На Олександрівському напрямку російські загарбники намагаються накопичувати живу силу в залишках забудови та укриттях.
Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"На Олександрівському напрямку противник продовжує намагатися накопичувати живу силу в залишках забудови та укриттях, використовуючи поодинокі переміщення для прихованого просування між позиціями", - йдеться в повідомленні.
Знищення окупантів
Зазначається, що оператори БпЛА 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ методично виявляють та знищують ворожих "туристів" ще на підходах до переднього краю.
