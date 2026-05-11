Росії можуть знадобитися десятиліття для повного захоплення Донбасу, - The New York Times

Масове застосування дронів сповільнює наступ РФ в Україні

Попри заяви Кремля про успіхи, реальні темпи наступу РФ різко впали, а війна в умовах масового використання дронів стала серйозним викликом для окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати президента США Дональда Трампа, що армія РФ нібито перебуває за крок до перемоги в Україні, водночас вимагаючи передачі всього Донбасу під контроль Москви, аби запобігти "неминучій поразці" Києва. Однак реальна ситуація на фронті свідчить про протилежне: наступальні темпи окупантів суттєво знизилися, а на окремих напрямках російські сили навіть втратили раніше захоплені позиції", - пише видання.

Сповільнення ходу війни

За нинішньої динаміки просування Росії знадобляться десятиліття, щоб повністю окупувати Донбас - ключову стратегічну ціль Кремля. Аналітики Black Bird Group зазначають, що результати останніх місяців стали для російської армії найслабшими з 2023 року.

Однією з головних причин уповільнення став новий характер війни, де масове застосування безпілотників практично унеможливило великі механізовані прориви. Через постійний контроль з боку українських дронів російські війська дедалі частіше змушені використовувати тактику малих піхотних груп або пересування на мотоциклах. Це призводить до формування так званих "сірих зон", де лінія контролю розмита, а поранені військові часто залишаються без евакуації.

Додатково ситуацію для РФ ускладнюють технологічні проблеми, зокрема обмежений доступ до сучасних засобів зв’язку та логістичні труднощі, що негативно впливають на координацію підрозділів.

Суспільний тиск на Кремль

Водночас усередині самої Росії посилюється суспільний і політичний тиск на Кремль через колосальні втрати, економічне виснаження та труднощі з мобілізаційним ресурсом. Попри окремі сигнали про готовність до припинення бойових дій, Москва продовжує висувати жорсткі ультиматуми, включно з вимогами повного виходу українських сил із частини окупованих територій.

Україна, своєю чергою, робить ставку на технологічну перевагу, зокрема розвиток ударних дронів та ураження стратегічних цілей у тилу противника. Київ прагне максимально підвищити ціну війни для Росії, водночас готуючись до можливого нового етапу масштабного наступу, який може активізуватися вже найближчим часом.

ну якщо русня нах піде з України прям зараз, то не знадобяться.
11.05.2026 07:58 Відповісти
Ты поможешь им?
11.05.2026 08:04 Відповісти
Аналітики - молоді, є лише одне питання - скільки населення залишиться в Україні, якщо війна триватиме ще років 10?
11.05.2026 08:23 Відповісти
Точно таке ж питання стоїть, навіть якщо війна закінчиться сьогодні. Населенння Украіни і без війни зменьшується, якщо ви не помічали.
11.05.2026 09:28 Відповісти
Не захопити, а знищити.
Їбанута русня навіть у цьому вже не може
11.05.2026 08:35 Відповісти
А если воевать приедут американцы, которых 350млн. То может даже и дольше.
11.05.2026 10:45 Відповісти
«Донбас - ключова стратегічна мета Кремля». З рівнем аналітики тут все зрозуміло. Рашкованці стерли половину Донбасу, влаштували там демографічну, екологічну, економічну катастрофу, але «їм потрібен Донбас.
11.05.2026 11:23 Відповісти
 
 