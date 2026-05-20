1 635 19

Зеленський пропонує відновити формат E3 для переговорів із Росією, - The Telegraph

Зеленський хоче відновити формат E3: що відомо?

Президент Володимир Зеленський звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб відновити формат E3 для проведення мирних переговорів.

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Дипломатичні джерела заявили, що Зеленський бачить потенціал у відновленні формату E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.

З цією пропозицією Зеленський звертався до лідера Франції Макрона під час телефонної розмови минулого тижня, заявивши про бажання наповнити цей формат "додатковим змістом".

Джерело E3 підтвердило, що переговори тривають, проте конкретних планів щодо прямих переговорів із РФ не було досягнуто.

Джерела видання також розповіли, що українська влада хоче, щоб перемовник від Європейського Союзу наголосив, що мирні переговори "в інтересах Кремля", адже "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".

Формат E3

Це неформальний механізм дипломатичного співробітництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Формат було утворено у 2003 році для переговорів із Іраном щодо ядерної програми. Тоді Велика Британія, Франція та Німеччина виступали ключовими посередниками між Тегераном, США та Радою Безпеки ООН.

Сьогодні цей формат використовують для координації позицій з ключових міжнародних питань (Близький Схід, безпека, санкції).

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Топ коментарі
Михайло Ткач: Фігуранти плівок Міндіча бояться що війна закінчиться
Пряма мова:
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
20.05.2026 13:01
Та ніхто тебе давно не слухає - всі дивляться як скаже таролог дерьмака та ржуть і хвалять Бога шо такі керівники є тіки в Україні - так обрала більшість українців.
20.05.2026 12:59
Немає і не буде ніяких мирних переговорів, не розводьте тут кремлівську пропаганду!
20.05.2026 13:04
українська влада хоче, щоб перемовник від Європейського Союзу наголосив, що мирні переговори "в інтересах Кремля", Джерело: https://censor.net/ua/n4004157
20.05.2026 12:55
Це щось накшталт дозволу проведення параду?
20.05.2026 13:20
Формат Е-3,замість формат-1(США),означає свідоме затягування закінчення війни.
20.05.2026 12:58
Вся шобла не хоче закінчення її.
Бо,коли закінчиться,вийдуть під стіни оп і спитають їх,а вони про себе такі дифірамби наспівували..
20.05.2026 13:08
америка відвалилась
20.05.2026 13:03
Алльо, то це якийсь "Мінськ-4" виходить?!
Ще початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2022 року на саміті G20 зє офіційно заявив, що Україна не погодиться на жодні нові «Мінські домовленості».
20.05.2026 13:06
бо в Зеля не сподівається на перемогу, тому мабуть вирішів домовлятися
20.05.2026 13:38
Може надіється, що ***** залишить його гауляйтером? Даремно, бо в ***** є кум мертвечук.
20.05.2026 13:42
Поверни пісок який твої дружбани-корупціонери вкрали з території кладовища в Українці Gan Дон ти непотрібний!
20.05.2026 13:14
А я пропоную зеленському взяти мутузеу і вдавится, покі народ його на швабру не посадив. А ця мить все ближчи, Вова.
20.05.2026 13:18
ще ні один мойша на швабрі не сидів
20.05.2026 13:33
А дєрмака в головні перемовники! 🤬
20.05.2026 13:20
Схожий формат був в переговорах в рамках т.зв. "Нормандського процесу" (а потім - "Мінського"), але тоді ***** домігся виключення з формату британців.
20.05.2026 13:26
чим більше та чаще Зеля хоче перемовин з кацапстаном, тим тривожніше
20.05.2026 13:36
ЗЕлена габадська гуйня Мацкви аж пердить намагаючись виконати Оман і рятує московських хабадський каганат?
20.05.2026 13:38
