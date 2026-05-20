Зеленський пропонує відновити формат E3 для переговорів із Росією, - The Telegraph
Президент Володимир Зеленський звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб відновити формат E3 для проведення мирних переговорів.
Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Дипломатичні джерела заявили, що Зеленський бачить потенціал у відновленні формату E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.
З цією пропозицією Зеленський звертався до лідера Франції Макрона під час телефонної розмови минулого тижня, заявивши про бажання наповнити цей формат "додатковим змістом".
Джерело E3 підтвердило, що переговори тривають, проте конкретних планів щодо прямих переговорів із РФ не було досягнуто.
Джерела видання також розповіли, що українська влада хоче, щоб перемовник від Європейського Союзу наголосив, що мирні переговори "в інтересах Кремля", адже "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".
Формат E3
Це неформальний механізм дипломатичного співробітництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією.
Формат було утворено у 2003 році для переговорів із Іраном щодо ядерної програми. Тоді Велика Британія, Франція та Німеччина виступали ключовими посередниками між Тегераном, США та Радою Безпеки ООН.
Сьогодні цей формат використовують для координації позицій з ключових міжнародних питань (Близький Схід, безпека, санкції).
Що передувало?
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
Ще початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2022 року на саміті G20 зє офіційно заявив, що Україна не погодиться на жодні нові «Мінські домовленості».