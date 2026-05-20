Зеленський пропонує відновити формат E3 для переговорів із Росією, - The Telegraph

Президент Володимир Зеленський звернувся до Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб відновити формат E3 для проведення мирних переговорів.

Про це пише видання The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Дипломатичні джерела заявили, що Зеленський бачить потенціал у відновленні формату E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.

З цією пропозицією Зеленський звертався до лідера Франції Макрона під час телефонної розмови минулого тижня, заявивши про бажання наповнити цей формат "додатковим змістом".

Також читайте: Нові пом’якшення для РФ: Велика Британія відкрила імпорт дизеля та авіапалива з російської нафти

Джерело E3 підтвердило, що переговори тривають, проте конкретних планів щодо прямих переговорів із РФ не було досягнуто.

Джерела видання також розповіли, що українська влада хоче, щоб перемовник від Європейського Союзу наголосив, що мирні переговори "в інтересах Кремля", адже "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".

Читайте: РФ вчиться на війні в Україні: британський генерал Найтон попередив про зростання загрози для Європи

Формат E3

Це неформальний механізм дипломатичного співробітництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Формат було утворено у 2003 році для переговорів із Іраном щодо ядерної програми. Тоді Велика Британія, Франція та Німеччина виступали ключовими посередниками між Тегераном, США та Радою Безпеки ООН.

Сьогодні цей формат використовують для координації позицій з ключових міжнародних питань (Близький Схід, безпека, санкції).

Читайте: У ЄС шукають перемовника з РФ щодо війни в Україні: серед кандидатів Меркель і Драгі, - Politico

Що передувало?

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини вважає, що Туреччина може вплинути на завершення війни в Україні та конфлікту в Ірані