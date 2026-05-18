Глава МЗС Німеччини вважає, що Туреччина може вплинути на завершення війни в Україні та конфлікту в Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що Туреччина здатна вплинути на завершення війни в Україні та військового конфлікту в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Позиція Берліна щодо ролі Анкари

За словами Вадефуля, Європейський Союз та Туреччина повинні посилювати стратегічні зв’язки. Він наголосив, що Анкара має потенціал впливати на ключові міжнародні конфлікти завдяки своєму географічному та політичному значенню.

Міністр також зазначив, що Німеччина підтримує врахування позиції Туреччини під час формування оборонної та промислової політики ЄС.

Перспектива відносин Туреччини з ЄС

"Якщо Туреччина бажає вступити до Європейського Союзу, вона знайде дружнього та надійного партнера в Німеччині", - заявив Вадефуль.

Водночас він нагадав про важливість євроінтеграційного шляху Туреччини, який розпочався у 2005 році, але був фактично призупинений у 2016 році. Серед причин називаються питання прав людини, демократичного врядування та ситуація навколо Кіпру.

Попри це, Туреччина продовжує залишатися офіційним кандидатом на вступ до ЄС, а в НАТО закликають до покращення відносин між Брюсселем і Анкарою на тлі глобальних геополітичних змін.

Раніше ЗМІ писали, що війна може завершитися за "фінським сценарієм": без повної перемоги РФ, але з можливими територіальними втратами України.

