Глава МЗС Німеччини вважає, що Туреччина може вплинути на завершення війни в Україні та конфлікту в Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що Туреччина здатна вплинути на завершення війни в Україні та військового конфлікту в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Позиція Берліна щодо ролі Анкари

За словами Вадефуля, Європейський Союз та Туреччина повинні посилювати стратегічні зв’язки. Він наголосив, що Анкара має потенціал впливати на ключові міжнародні конфлікти завдяки своєму географічному та політичному значенню.

Міністр також зазначив, що Німеччина підтримує врахування позиції Туреччини під час формування оборонної та промислової політики ЄС.

Перспектива відносин Туреччини з ЄС

"Якщо Туреччина бажає вступити до Європейського Союзу, вона знайде дружнього та надійного партнера в Німеччині", - заявив Вадефуль.

Водночас він нагадав про важливість євроінтеграційного шляху Туреччини, який розпочався у 2005 році, але був фактично призупинений у 2016 році. Серед причин називаються питання прав людини, демократичного врядування та ситуація навколо Кіпру.

Попри це, Туреччина продовжує залишатися офіційним кандидатом на вступ до ЄС, а в НАТО закликають до покращення відносин між Брюсселем і Анкарою на тлі глобальних геополітичних змін.

  • Раніше ЗМІ писали, що війна може завершитися за "фінським сценарієм": без повної перемоги РФ, але з можливими територіальними втратами України.

Німеччина Іран Туреччина війна в Україні
А Німеччина не може ? - для чого так прибіднятись
18.05.2026 21:34 Відповісти
Звісно, може. Як і всі інші країни можуть. Об,явити повну блокаду рашці, нічого в них не покупати і не продавати, вигнати зі своєї страни всіх москалів, не пускати їх спртсменів і діячів культури, не контактувати з путлером, заперти їх в своїх кордонах, і рашка загнеться. Але такого ніхто не робить...
18.05.2026 21:48 Відповісти
Лицемерие как оно есть. А вообще, вся эта ситуация с евреями у власти и завозом мигрантов выглядит как попытка геноцида крупнейшей белой страны Европы
18.05.2026 21:51 Відповісти
Европка ищет снова папиков. За 5 лет войны можно было ее закончить обладая теми ресурами и если бы было наличие яиц хоть у кого-нибудь. Но жуют сопли пятый год, откупаясь баблом и некотрым количеством вооружения. Надеюсь ваши дети еще поучаствуют всю прелесть кацапского сапога на пороге, карма дело такое
18.05.2026 21:50 Відповісти
И это гундосит министр ИД такой страны как ФРГ! Конечно абсолютно субьективно предложу---но возможно стоит пересмотреть все наши базовые цели за последние 20 лет, конечно и с учётом войны. Да вообще снять тему тухлую давно о вступлении в ЕС и НАТО.! Нас туда не берут уже 20 лет!
18.05.2026 22:16 Відповісти
Ось такий член НАТО який начебто навіть сусід повинен захищати Україну. Хтось упевнений, що він захищатиме Україну у разі конфлікту з Росією? У мене особисто сумніви. Туреччину взагалі взяли в НАТО тільки для того, щоб можна було там тримати свої склади, а сама країна нітрохи не краща за оркостану
18.05.2026 22:19 Відповісти
Кстати Эрдоган как вариант. Европейцы ищут того, кто сможет говорить и договариваться с рахой. Говорить на их языке и с учётом специфики менталитета. В чем она состоит думаю и так все понимают. Не так много людей в той Европе осталось для такой роли. Одно дело с трибун по ушам ездить про единство и непоколебимость Европы, паралельно высказывая решительную озабоченность и совсем другое дело говорить о конкретных вещах с людьми ментально застрявшими в 18 веке да ещё и с ядерной бомбой в руках. А говорит придется, если уж воевать не готовы. А они не готовы.
18.05.2026 22:34 Відповісти
 
 