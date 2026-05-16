Україні прогнозують "фінський сценарій" завершення війни, - звіт JPMorgan Chase

JPMorgan Chase про війну в Україні: можливий сценарій із територіальними втратами

Війна може завершитися за "фінським сценарієм": без повної перемоги РФ, але з можливими територіальними втратами України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті найбільшого банку США JPMorgan Chase.

Аналітики банку зазначають, що найбільш імовірним сценарієм завершення російсько-української війни є так званий "фінський сценарій", за якого Україна може втратити частину територій, але збереже суверенітет, власну армію та стратегічний курс на інтеграцію із Заходом.

Переговори як ключ до завершення війни

У документі зазначається, що війна, ймовірно, завершиться шляхом переговорів, оскільки ситуація на фронті фактично зайшла в позиційний глухий кут і суттєвих змін лінії зіткнення не фіксується вже понад два роки.

У JPMorgan припускають, що в межах можливого компромісу Україна може погодитися на нейтральний статус, а також певні обмеження щодо чисельності та можливостей збройних сил. Водночас Росія зможе подати такий результат як політичну перемогу, не досягнувши повної капітуляції України.

"Фінський сценарій" як основна модель

Аналітики порівнюють потенційний розвиток подій із досвідом Фінляндії після війни з СРСР, коли країна втратила близько 10% території, однак зберегла демократичну систему, ринкову економіку та орієнтацію на Захід, уникаючи прямої конфронтації з Москвою.

Водночас у банку зазначають, що оцінки сценаріїв змінилися порівняно з попереднім роком: якщо раніше базовим розглядали "грузинський сценарій" із поверненням України в орбіту Росії, то тепер його ймовірність знизилась.

За оновленими оцінками JPMorgan, ймовірність "фінського сценарію" становить близько 50%, "грузинського" - 30%, "ізраїльського" — 10%, а сценаріїв "Південна Корея" та "Білорусь" - по 5%.

Топ коментарі
16.05.2026 08:01 Відповісти
зачекайте!
всі утюги волають, що україна переломила хід війни.
то, яка у сраку здача територій?
може у ветеранів запитати?
чотири роки крові і гімна.
велика кількість загиблих побратимів.
велика кількість знедолених, і на тобі!
віддавайте території?
тобто, капітулюйте?
JPMorgan Chase отримали кацапські грошики?
16.05.2026 08:03 Відповісти
А не пішли би ті носаті "банкіри" з JP Morgan на х*й зі своїми сценаріями і прогнозами. Пущай ліпше з Іраном розберуться спочатку вояки херові
16.05.2026 08:08 Відповісти
Не для того був вояж в Оман.
Хіба ж по діях,а не по словах,не видно,до чого тягне слуга?
16.05.2026 09:47 Відповісти
Ох і гарні ж гарантії цілістності по будапешському забравши запас атомного №3 в світі!!!

А нах нам залишки корумпованої гнилої розкраденої дИржави яку залишать з клептократами обрізаними в голові?????
16.05.2026 09:51 Відповісти
А був би в нас запас атомного №3 в світі, то Янукович атомною бомбою вдарив по Москві, а Зеленський водневою!!!
16.05.2026 11:06 Відповісти
Тільки є АЛЕ

- Фінляндія не поклала стільки ЗУСИЛЬ в тій війні
- не пожертвувала стільки ВСІМ в тій війни
- і РФ не СССР і їй реально світить гаплик( не через фронт а тому що фінанси і економіка)
16.05.2026 09:53 Відповісти
А ще може розповіш що на них санкції діють і наші слюзники не купляють у них ресурси. Та ми самі прокачуємо їх нафту, щоб мати потім чим заправляти свої авто.

До речі цікавий факт ШІ компанії обмежили оркам доступ, але вони обходять його через проксі в тому числі часто і проксі України, куди наша кіберпезпека дивиться цікаво.
16.05.2026 10:10 Відповісти
Маннергейм не був наркозалежним. Занадто оптимістично, скоріше Парагвайський варіант: той теж на коксі сидів.
16.05.2026 10:07 Відповісти
Це і так вже ясно.
16.05.2026 10:13 Відповісти
кацап,ти що тут забув,чурбан! йди на СВО,там передбачай пабєду. іди на....за рюсскім карабльом,кацап!
16.05.2026 10:28 Відповісти
Бздура
16.05.2026 10:20 Відповісти
Українці, дякуйте собі за фінский сценарій ,за свій вибір в19р...Вам треба була війна , вона є, вам треба був "русскій світ " , він прийшов до вас , тепер можете ржати з повернутими мізками , мафія 🤡 зеленського , зробить ваших дітей, своїми рабами...Тепер у вас є вибір , без вибору...
16.05.2026 10:24 Відповісти
Амери недавно передбачали,що вони Іран розібьють за 3 дні,іранці повстануть ,скинуть аятол,стануть на коліна перед амерами та ізраїтелями і амерам та ізраїтелям безплатно дістанеться вся іранська нафта....Пора закінчувати з поклонінням "всесильним та всезнаючим" амерам.
16.05.2026 10:27 Відповісти
Каже чєл з країни, ПВО якої забезпечується американськими петріотами. Таке враження, що люди з головою не дружать давно і ґрунтовно.
16.05.2026 11:20 Відповісти
До чого тут ППО і якість американських аналітиків?
16.05.2026 11:48 Відповісти
Україну захищають петріоти. А твої брати по розуму обсирають США вже більше, ніж рашку. Читай що коментуєш і читай що коментують. І хоча б інколи включає мозок. Особливо коли збираєшся задавати дебільні питання
16.05.2026 13:23 Відповісти
Те, що Петріоти захищають Україну, значить що американські аналітики завжди праві?
16.05.2026 16:00 Відповісти
ти кацап чи чех? я не розумію вашого терміну чел! Петріотів уже майже немає і їх надали не трампони,а ще Байден. ну і враховуючи,що Україна колись .безплатгло!!,передала амерам 3 у світі ядерний арсенал і підірвала 174 пускові установки,все це вартістю невідомо скільки млрд.баків.....Петріоти це якась дрібниця,замість то що амери повинні б були для України зробити. зрозумів,невідомий чел?
16.05.2026 11:56 Відповісти
Повна маячня. Ти справді такий дебіл?
16.05.2026 13:18 Відповісти
Україна ще Крим забере !
16.05.2026 10:28 Відповісти
Радісно волає інший побєдун. А тцк ловить майбутніх "визволителів криму" як полохливих зайців.
16.05.2026 11:21 Відповісти
Познущатись прийшов? Звалив до Швейцарії, переймаєшся, що соціалку скасують?
16.05.2026 15:47 Відповісти
"Аналітики банку зазначають...."

АНАЛітики ЖоПиМорганаЧейса чуть далі від справ в Україні, ніж я від Місяця!
АНАЛітики ЖоПиМорганаЧейса розуміються на Україні чуть гірше, ніж я в молекулярній біохімії клітин!
І взагалі слово "АНАЛітик" не просто так починається зі слова "АНАЛ", що якби недвозначно натякає звідки виходить вся їх АНАЛітика....

АНАЛітики пєндоського пентагону (точно так само як і кацапи), наприклад, давали Україні "три дні" в лютому 2022 року.....
16.05.2026 10:42 Відповісти
Просрався, опудало? Що не так кажуть аналiтiки? Україна має можливiсть повернути террiторiи? Нi, не має. Вiйна не зайшла у глухий кут? Зайшла. Вiйна закiнчиться перемовами? Так. В результатi ***** не оголосить себе переможцем? Оголосить. Так що не так с цiей аналiтiкой?
16.05.2026 16:44 Відповісти
"Фінський сценарій" - це не лише 10% території Фінляндії , але й ІІ СВ і пів-Європи на півстоліття під "совком". Займалися б ті "аналітики" своєю рідною справою - кредитуванням-інвестуванням.
16.05.2026 10:43 Відповісти
заспокойтеся - зеленський ніколи не віддасть донбасс - бо йому потрібно віддати всю Україну.така задача блазня.
16.05.2026 10:46 Відповісти
кремлівську Падаль ліквідувати і все
16.05.2026 11:00 Відповісти
Рік тому прогнозували грузинський сценарій та що війна закінчиться у 2025. Висновок - "іксперди" J. P Morgan Chase - тупі продажні прокацапські шльондри.
16.05.2026 11:09 Відповісти
А якщо б вони написали, що Україна поверне Донбас та Крим, то стали би українськiми патрiотами?
16.05.2026 16:46 Відповісти
До чого тут це? Вони зробили один прогноз пальцем в небо, тепер роблять інший, хоча ще року не минуло. Скажіть, який іще американський аналітичний центр так штампує прогнози щодо завершення війни в Україні, при цьому будучи всього-навсього підрозділом БАНКУ.
16.05.2026 17:00 Відповісти
У 2010 та 2019 був чеченський сценарій.
16.05.2026 11:11 Відповісти
"фінський сценарій" -це рашистська могила для України
16.05.2026 11:20 Відповісти
Черговий американський кавоялтинець, такий сміливий, що здриснув аж за океан
16.05.2026 15:48 Відповісти
усунення зеленського від влади кардинально змінить ситуацію на користь України. все інше це повільна окупація та винищення українців
16.05.2026 11:24 Відповісти
Який фінський сценарій? Раша хоче всю Україну захопити щоб мобілізувати в свою армію українців і погнати їх на захід,Польщу,Балтію,Молдавію,Казахстан тощо. Амери цього не розуміють,а от тут вже повно якось прокацапської швалі,яка за це агітує...
16.05.2026 11:59 Відповісти
вже видно чим все закінчиться, жи.дівським гулагом
16.05.2026 12:17 Відповісти
Як для одних так і для других, як при совку.
16.05.2026 13:24 Відповісти
Тобто це Стамбульський договорняк, під яким схоже вже тоді, у березні 2022, поставили свої візи одна чи дві істоти з делегації, яку в Стамбул відправив зеленський і який дав добро на узгодження. І якби у березні під Києвом москалота не отримала по *********, то схоже ще тоді б він був підписаний. Це де-факто та сама капітуляція, але про це не говориться в цьому документі відкрито. Нейтральний статус, обмежена армія, далі можна не продовжувати, це все те, доречі, про що казала Мендель в інтервю, що зепідор був готовий ще у 2022 підписувати Стамбульську капітуляцію. Тепер це саме каже https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmorganchase/documents/center-for-geopolitics/jmpc-cfg-ukraine-report.pdf JPMorgan Chase.
16.05.2026 14:55 Відповісти
Ща патриоты налетят
16.05.2026 15:19 Відповісти
Скоріше, варіант Кіпру...
16.05.2026 15:38 Відповісти
Кіпріотам ніхто не казав ідіть переможіть всю Туреччину або загиньте
16.05.2026 15:49 Відповісти
Це Ви з Понамарем домовились)))) Українці в окупації воювали з кацапією, і зараз буде підривати все що у них є. До повної пустелі до самого Урала…
16.05.2026 16:28 Відповісти
Що не так кажуть аналiтiки? Україна має можливiсть повернути террiторiи? Нi, не має. Вiйна не зайшла у глухий кут? Зайшла. Вiйна закiнчиться перемовами? Так. В результатi ***** не оголосить себе переможцем? Оголосить. Так що не так с цiей аналiтiкой?
16.05.2026 16:49 Відповісти
1. Має і поверне!
2. Не зайшла, бо втрати 1 до 8 і російська економіка розвалилася років 6 тому назад, а водночас розвалиться в наступному році.
3. Ніяких перемовин, бо будь-які перемовини це капітуляція й повне винищення українського народу (частину в гулаг, частину на берлін, частину так розстріляють).
4. Не оголосить, бо його судитимуть в Гаазі й посадять в тюрму.

Ось з такими бадьорими тезами Україна поступово й зітреться на радість Урсулам, Каям і Фрідріхам.
16.05.2026 17:45 Відповісти
