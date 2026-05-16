Україні прогнозують "фінський сценарій" завершення війни, - звіт JPMorgan Chase
Війна може завершитися за "фінським сценарієм": без повної перемоги РФ, але з можливими територіальними втратами України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті найбільшого банку США JPMorgan Chase.
Аналітики банку зазначають, що найбільш імовірним сценарієм завершення російсько-української війни є так званий "фінський сценарій", за якого Україна може втратити частину територій, але збереже суверенітет, власну армію та стратегічний курс на інтеграцію із Заходом.
Переговори як ключ до завершення війни
У документі зазначається, що війна, ймовірно, завершиться шляхом переговорів, оскільки ситуація на фронті фактично зайшла в позиційний глухий кут і суттєвих змін лінії зіткнення не фіксується вже понад два роки.
У JPMorgan припускають, що в межах можливого компромісу Україна може погодитися на нейтральний статус, а також певні обмеження щодо чисельності та можливостей збройних сил. Водночас Росія зможе подати такий результат як політичну перемогу, не досягнувши повної капітуляції України.
"Фінський сценарій" як основна модель
Аналітики порівнюють потенційний розвиток подій із досвідом Фінляндії після війни з СРСР, коли країна втратила близько 10% території, однак зберегла демократичну систему, ринкову економіку та орієнтацію на Захід, уникаючи прямої конфронтації з Москвою.
Водночас у банку зазначають, що оцінки сценаріїв змінилися порівняно з попереднім роком: якщо раніше базовим розглядали "грузинський сценарій" із поверненням України в орбіту Росії, то тепер його ймовірність знизилась.
За оновленими оцінками JPMorgan, ймовірність "фінського сценарію" становить близько 50%, "грузинського" - 30%, "ізраїльського" — 10%, а сценаріїв "Південна Корея" та "Білорусь" - по 5%.
Хіба ж по діях,а не по словах,не видно,до чого тягне слуга?
А нах нам залишки корумпованої гнилої розкраденої дИржави яку залишать з клептократами обрізаними в голові?????
- Фінляндія не поклала стільки ЗУСИЛЬ в тій війні
- не пожертвувала стільки ВСІМ в тій війни
- і РФ не СССР і їй реально світить гаплик( не через фронт а тому що фінанси і економіка)
До речі цікавий факт ШІ компанії обмежили оркам доступ, але вони обходять його через проксі в тому числі часто і проксі України, куди наша кіберпезпека дивиться цікаво.
АНАЛітики ЖоПиМорганаЧейса чуть далі від справ в Україні, ніж я від Місяця!
АНАЛітики ЖоПиМорганаЧейса розуміються на Україні чуть гірше, ніж я в молекулярній біохімії клітин!
І взагалі слово "АНАЛітик" не просто так починається зі слова "АНАЛ", що якби недвозначно натякає звідки виходить вся їх АНАЛітика....
АНАЛітики пєндоського пентагону (точно так само як і кацапи), наприклад, давали Україні "три дні" в лютому 2022 року.....
2. Не зайшла, бо втрати 1 до 8 і російська економіка розвалилася років 6 тому назад, а водночас розвалиться в наступному році.
3. Ніяких перемовин, бо будь-які перемовини це капітуляція й повне винищення українського народу (частину в гулаг, частину на берлін, частину так розстріляють).
4. Не оголосить, бо його судитимуть в Гаазі й посадять в тюрму.
Ось з такими бадьорими тезами Україна поступово й зітреться на радість Урсулам, Каям і Фрідріхам.