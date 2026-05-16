Україні прогнозують "фінський сценарій" завершення війни, - звіт JPMorgan Chase

Війна може завершитися за "фінським сценарієм": без повної перемоги РФ, але з можливими територіальними втратами України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті найбільшого банку США JPMorgan Chase.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Аналітики банку зазначають, що найбільш імовірним сценарієм завершення російсько-української війни є так званий "фінський сценарій", за якого Україна може втратити частину територій, але збереже суверенітет, власну армію та стратегічний курс на інтеграцію із Заходом.

Переговори як ключ до завершення війни

У документі зазначається, що війна, ймовірно, завершиться шляхом переговорів, оскільки ситуація на фронті фактично зайшла в позиційний глухий кут і суттєвих змін лінії зіткнення не фіксується вже понад два роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 57% українців проти виведення ЗСУ з Донеччини навіть в обмін на гарантії безпеки - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У JPMorgan припускають, що в межах можливого компромісу Україна може погодитися на нейтральний статус, а також певні обмеження щодо чисельності та можливостей збройних сил. Водночас Росія зможе подати такий результат як політичну перемогу, не досягнувши повної капітуляції України.

"Фінський сценарій" як основна модель

Аналітики порівнюють потенційний розвиток подій із досвідом Фінляндії після війни з СРСР, коли країна втратила близько 10% території, однак зберегла демократичну систему, ринкову економіку та орієнтацію на Захід, уникаючи прямої конфронтації з Москвою.

Водночас у банку зазначають, що оцінки сценаріїв змінилися порівняно з попереднім роком: якщо раніше базовим розглядали "грузинський сценарій" із поверненням України в орбіту Росії, то тепер його ймовірність знизилась.

За оновленими оцінками JPMorgan, ймовірність "фінського сценарію" становить близько 50%, "грузинського" - 30%, "ізраїльського" — 10%, а сценаріїв "Південна Корея" та "Білорусь" - по 5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чи готовий російський диктатор Путін завершити війну: аналіз The Guardian