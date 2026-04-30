57% українців проти виведення ЗСУ з Донеччини навіть в обмін на гарантії безпеки - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців категорично не підтримують ідею виведення військ із Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Згідно з результатами, 57% опитаних вважають таку умову "абсолютно неприйнятною". Водночас 36% готові погодитися на це, хоча більшість із них називають таке рішення складним. Ще 7% не змогли визначитися.

У КМІС зазначають, що загалом громадська думка з цього питання залишається стабільною.

Також 60% українців вважають, що саме Росія найбільше перешкоджає завершенню війни. На США як на головний чинник зриву миру вказали 14% респондентів, на Україну - 7%, на Європу - 5%.

Водночас очікування швидкого завершення війни залишаються низькими. Лише 31% опитаних вважають, що бойові дії можуть завершитися до кінця 2026 року, тоді як 48% прогнозують завершення не раніше 2027 року.

