57% українців проти виведення ЗСУ з Донеччини навіть в обмін на гарантії безпеки - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців категорично не підтримують ідею виведення військ із Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Згідно з результатами, 57% опитаних вважають таку умову "абсолютно неприйнятною". Водночас 36% готові погодитися на це, хоча більшість із них називають таке рішення складним. Ще 7% не змогли визначитися.

У КМІС зазначають, що загалом громадська думка з цього питання залишається стабільною.

Також 60% українців вважають, що саме Росія найбільше перешкоджає завершенню війни. На США як на головний чинник зриву миру вказали 14% респондентів, на Україну - 7%, на Європу - 5%.

Водночас очікування швидкого завершення війни залишаються низькими. Лише 31% опитаних вважають, що бойові дії можуть завершитися до кінця 2026 року, тоді як 48% прогнозують завершення не раніше 2027 року.

ЯКІ 57%?))))

1) Гарантії існують там де і єдинороги чи дракони( хоча дракони є - на островах лише не такі)
2) Війна просто продовжидиться уже в Харківській Дніпропетровській і Полтавській
3) в Них в Конституції Крим ЗАпоріжжя і Херсон - далі шо?
4) Це повністю знищить моральний дух нації і делегітимізує нас як країну НАЗАВЖДИ

ЯКЩО 40+% думають що як вони погодяться то буде "мир" - НЕА) просто війна передвинеться далі на захід
30.04.2026 14:37 Відповісти
А що буде із війною в ХЕрсонській Запорізькій Дніпропетровській Чернігівській Сумській областях?)

Чи там по лінії?

А що тоді робити з областями які в їхній конституції?)

Шо за бред. НА ці розводи тільки ідіоти велись років 12 тому - а зараз соромно таким навіть бути
30.04.2026 14:42 Відповісти
Тут все зрозуміло! 57 % тих,хто сам на війну ніколи не піде і 36% які бояться потрапити на фронт!
30.04.2026 14:52 Відповісти
хто має дозвіл на зброю, це кілька мільйонів людей, чому вони майже всі не воюють, а тільки хочуть воювати руками обмежено прилатних, хворих, наркоманів, так війни не виграються
01.05.2026 00:22 Відповісти
Я живу в стране в которой 36% абсолютно безмоглых дебилов с памятью рыбки. Разве вы не помните что было после того как Украина отдала путину Крым без единого выстрела? Он напал на Донбасс, а Крым использовал как плацдарм для нового нападения на Украину в 22 году. Или эти 36% дебилов рачсчитывают успеть слинять из Украины до неизбежного нового нападения ? А на Украину и ее будущее-им плевать. Только вот сразу после перемирия все западные страны перестанут принимать беженцев и содержать и кормить на шару их и вы в европу не попадете не имея трудового контракта-как это было до 22 года. Никому нахлебники не нужны
01.05.2026 03:44 Відповісти
Думают проскочить , а как же. Надеются что без них халявная жизнь в Европе не закончится.
Мне больше интересно с какой целью проводятся такие опросы и публикуются результаты. Неужели и тут в популизм поиграть нужно. Пусть бы тогда спрашивали если они хотят чтобы ВСУ отступило в Польшу и Словакию например. Или если граждане хотят что бы например раз в месяц все незамужние женщины приходили в местное РОВД для занятий сексом со всеми желающими по предъявлению паспорта и справки об отсутствии задолженности по комуналке
01.05.2026 06:19 Відповісти
якщо не дай бог ***** захопить ще якісь райони то будуть призивати в армію параші пошлють ..асвабаждать.. руськоязічних кацапов в литву . латвію . естонію --- з лугандона . криму і даунбасу вже тисячі лежать на цвинтарях яких ***** відправив воювать за срюській мір . щоб захопити слов.янськ краматорськ . костянтинівку ***** потрібно буде положити ще півмільйона ..хароших узкіх .. який долбойоб з офісу міг поставити питання виходу з даунбасу в чисте поле а потім полізуть на дніпро харків запоріжжя і далі
01.05.2026 06:49 Відповісти
