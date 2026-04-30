57% украинцев против вывода ВСУ из Донетчины даже в обмен на гарантии безопасности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев категорически не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам, 57% опрошенных считают такое условие "абсолютно неприемлемым". В то же время 36% готовы согласиться на это, хотя большинство из них называют такое решение сложным. Еще 7% не смогли определиться.
В КМИС отмечают, что в целом общественное мнение по этому вопросу остается стабильным.
Также 60% украинцев считают, что именно Россия больше всего препятствует завершению войны. На США как на главный фактор срыва мира указали 14% респондентов, на Украину — 7%, на Европу — 5%.
В то же время ожидания скорого завершения войны остаются низкими. Лишь 31% опрошенных считают, что боевые действия могут завершиться до конца 2026 года, тогда как 48% прогнозируют завершение не раньше 2027 года.
1) Гарантії існують там де і єдинороги чи дракони( хоча дракони є - на островах лише не такі)
2) Війна просто продовжидиться уже в Харківській Дніпропетровській і Полтавській
3) в Них в Конституції Крим ЗАпоріжжя і Херсон - далі шо?
4) Це повністю знищить моральний дух нації і делегітимізує нас як країну НАЗАВЖДИ
ЯКЩО 40+% думають що як вони погодяться то буде "мир" - НЕА) просто війна передвинеться далі на захід
А що буде із війною в ХЕрсонській Запорізькій Дніпропетровській Чернігівській Сумській областях?)
Чи там по лінії?
А що тоді робити з областями які в їхній конституції?)
Шо за бред. НА ці розводи тільки ідіоти велись років 12 тому - а зараз соромно таким навіть бути