57% украинцев против вывода ВСУ из Донетчины даже в обмен на гарантии безопасности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев категорически не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Согласно результатам, 57% опрошенных считают такое условие "абсолютно неприемлемым". В то же время 36% готовы согласиться на это, хотя большинство из них называют такое решение сложным. Еще 7% не смогли определиться.

В КМИС отмечают, что в целом общественное мнение по этому вопросу остается стабильным.

Также 60% украинцев считают, что именно Россия больше всего препятствует завершению войны. На США как на главный фактор срыва мира указали 14% респондентов, на Украину — 7%, на Европу — 5%.

В то же время ожидания скорого завершения войны остаются низкими. Лишь 31% опрошенных считают, что боевые действия могут завершиться до конца 2026 года, тогда как 48% прогнозируют завершение не раньше 2027 года.

