Украине прогнозируют "финский сценарий" завершения войны, - отчет JPMorgan Chase

Война может завершиться по "финскому сценарию": без полной победы РФ, но с возможными территориальными потерями Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете крупнейшего банка США JPMorgan Chase.

Аналитики банка отмечают, что наиболее вероятным сценарием завершения российско-украинской войны является так называемый "финский сценарий", при котором Украина может потерять часть территорий, но сохранит суверенитет, собственную армию и стратегический курс на интеграцию с Западом.

Переговоры как ключ к завершению войны

В документе отмечается, что война, вероятно, завершится путем переговоров, поскольку ситуация на фронте фактически зашла в позиционный тупик и существенных изменений линии соприкосновения не фиксируется уже более двух лет.

В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус, а также на определенные ограничения по численности и возможностям вооруженных сил. В то же время Россия сможет преподнести такой результат как политическую победу, не добившись полной капитуляции Украины.

"Финский сценарий" как основная модель

Аналитики сравнивают потенциальное развитие событий с опытом Финляндии после войны с СССР, когда страна потеряла около 10% территории, однако сохранила демократическую систему, рыночную экономику и ориентацию на Запад, избегая прямой конфронтации с Москвой.

В то же время в банке отмечают, что оценки сценариев изменились по сравнению с предыдущим годом: если раньше базовым считался "грузинский сценарий" с возвращением Украины в орбиту России, то теперь его вероятность снизилась.

По обновленным оценкам JPMorgan, вероятность "финского сценария" составляет около 50%, "грузинского" - 30%, "израильского" - 10%, а сценариев "Южная Корея" и "Беларусь" - по 5%.

