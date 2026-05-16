Украине прогнозируют "финский сценарий" завершения войны, - отчет JPMorgan Chase
Война может завершиться по "финскому сценарию": без полной победы РФ, но с возможными территориальными потерями Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете крупнейшего банка США JPMorgan Chase.
Аналитики банка отмечают, что наиболее вероятным сценарием завершения российско-украинской войны является так называемый "финский сценарий", при котором Украина может потерять часть территорий, но сохранит суверенитет, собственную армию и стратегический курс на интеграцию с Западом.
Переговоры как ключ к завершению войны
В документе отмечается, что война, вероятно, завершится путем переговоров, поскольку ситуация на фронте фактически зашла в позиционный тупик и существенных изменений линии соприкосновения не фиксируется уже более двух лет.
В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус, а также на определенные ограничения по численности и возможностям вооруженных сил. В то же время Россия сможет преподнести такой результат как политическую победу, не добившись полной капитуляции Украины.
"Финский сценарий" как основная модель
Аналитики сравнивают потенциальное развитие событий с опытом Финляндии после войны с СССР, когда страна потеряла около 10% территории, однако сохранила демократическую систему, рыночную экономику и ориентацию на Запад, избегая прямой конфронтации с Москвой.
В то же время в банке отмечают, что оценки сценариев изменились по сравнению с предыдущим годом: если раньше базовым считался "грузинский сценарий" с возвращением Украины в орбиту России, то теперь его вероятность снизилась.
По обновленным оценкам JPMorgan, вероятность "финского сценария" составляет около 50%, "грузинского" - 30%, "израильского" - 10%, а сценариев "Южная Корея" и "Беларусь" - по 5%.
всі утюги волають, що україна переломила хід війни.
то, яка у сраку здача територій?
може у ветеранів запитати?
чотири роки крові і гімна.
велика кількість загиблих побратимів.
велика кількість знедолених, і на тобі!
віддавайте території?
тобто, капітулюйте?
JPMorgan Chase отримали кацапські грошики?