Украине прогнозируют "финский сценарий" завершения войны, - отчет JPMorgan Chase

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете крупнейшего банка США JPMorgan Chase.

Аналитики банка отмечают, что наиболее вероятным сценарием завершения российско-украинской войны является так называемый "финский сценарий", при котором Украина может потерять часть территорий, но сохранит суверенитет, собственную армию и стратегический курс на интеграцию с Западом.

Переговоры как ключ к завершению войны

В документе отмечается, что война, вероятно, завершится путем переговоров, поскольку ситуация на фронте фактически зашла в позиционный тупик и существенных изменений линии соприкосновения не фиксируется уже более двух лет.

В JPMorgan предполагают, что в рамках возможного компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус, а также на определенные ограничения по численности и возможностям вооруженных сил. В то же время Россия сможет преподнести такой результат как политическую победу, не добившись полной капитуляции Украины.

"Финский сценарий" как основная модель

Аналитики сравнивают потенциальное развитие событий с опытом Финляндии после войны с СССР, когда страна потеряла около 10% территории, однако сохранила демократическую систему, рыночную экономику и ориентацию на Запад, избегая прямой конфронтации с Москвой.

В то же время в банке отмечают, что оценки сценариев изменились по сравнению с предыдущим годом: если раньше базовым считался "грузинский сценарий" с возвращением Украины в орбиту России, то теперь его вероятность снизилась.

По обновленным оценкам JPMorgan, вероятность "финского сценария" составляет около 50%, "грузинского" - 30%, "израильского" - 10%, а сценариев "Южная Корея" и "Беларусь" - по 5%.

Топ комментарии
16.05.2026 08:01 Ответить
зачекайте!
всі утюги волають, що україна переломила хід війни.
то, яка у сраку здача територій?
може у ветеранів запитати?
чотири роки крові і гімна.
велика кількість загиблих побратимів.
велика кількість знедолених, і на тобі!
віддавайте території?
тобто, капітулюйте?
JPMorgan Chase отримали кацапські грошики?
16.05.2026 08:03 Ответить
А не пішли би ті носаті "банкіри" з JP Morgan на х*й зі своїми сценаріями і прогнозами. Пущай ліпше з Іраном розберуться спочатку вояки херові
16.05.2026 08:08 Ответить
"Фінський сценарій" - це не лише 10% території Фінляндії , але й ІІ СВ і пів-Європи на півстоліття під "совком". Займалися б ті "аналітики" своєю рідною справою - кредитуванням-інвестуванням.
16.05.2026 10:43 Ответить
заспокойтеся - зеленський ніколи не віддасть донбасс - бо йому потрібно віддати всю Україну.така задача блазня.
16.05.2026 10:46 Ответить
кремлівську Падаль ліквідувати і все
16.05.2026 11:00 Ответить
Рік тому прогнозували грузинський сценарій та що війна закінчиться у 2025. Висновок - "іксперди" J. P Morgan Chase - тупі продажні прокацапські шльондри.
16.05.2026 11:09 Ответить
У 2010 та 2019 був чеченський сценарій.
16.05.2026 11:11 Ответить
"фінський сценарій" -це рашистська могила для України
16.05.2026 11:20 Ответить
усунення зеленського від влади кардинально змінить ситуацію на користь України. все інше це повільна окупація та винищення українців
16.05.2026 11:24 Ответить
Який фінський сценарій? Раша хоче всю Україну захопити щоб мобілізувати в свою армію українців і погнати їх на захід,Польщу,Балтію,Молдавію,Казахстан тощо. Амери цього не розуміють,а от тут вже повно якось прокацапської швалі,яка за це агітує...
16.05.2026 11:59 Ответить
вже видно чим все закінчиться, жи.дівським гулагом
16.05.2026 12:17 Ответить
Як для одних так і для других, як при совку.
16.05.2026 13:24 Ответить
