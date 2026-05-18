Україна готується до випробувань ракети RUTA Block 3 дальністю 2000 км

Нідерландська оборонна компанія Destinus спільно з німецьким концерном Rheinmetall прискорює розробку нової ракети дальнього радіусу дії RUTA Block 3. Випробування планують провести в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії Destinus.

Новий етап розробки далекобійної ракети

У компанії заявили про старт прискореної програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної ракети з дальністю ураження до 2 000 км. Вона має стати частиною сімейства RUTA, що вже проходить різні етапи випробувань і виробництва.

Очікується, що тестування RUTA Block 3 розпочнуться у 2027 році на території України. Розробники зазначають, що нова версія базується на архітектурі попередніх моделей і продовжує їх розвиток.

Від випробувань до серійного виробництва

За даними компанії, ракета RUTA Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах. Версія Block 2 створена за участі українського оборонного кластера Brave1 і зараз проходить льотні випробування в Україні. Її виробництво планують розпочати цього року.

Програма розроблена для переходу європейських ракет далекобійного удару від обмежених запасів до сталого промислового виробництва.

У Destinus також наголосили, що RUTA Block 3 розширює можливості сімейства до нової категорії далекобійних ракет, які мають забезпечити високоточні удари на великій відстані.

