Україна готується до випробувань ракети RUTA Block 3 дальністю 2000 км

Нова ракета дальністю 2000 км проходитиме випробування в Україні

Нідерландська оборонна компанія Destinus спільно з німецьким концерном Rheinmetall прискорює розробку нової ракети дальнього радіусу дії RUTA Block 3. Випробування планують провести в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії Destinus.

Новий етап розробки далекобійної ракети

У компанії заявили про старт прискореної програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної ракети з дальністю ураження до 2 000 км. Вона має стати частиною сімейства RUTA, що вже проходить різні етапи випробувань і виробництва.

Очікується, що тестування RUTA Block 3 розпочнуться у 2027 році на території України. Розробники зазначають, що нова версія базується на архітектурі попередніх моделей і продовжує їх розвиток.

Від випробувань до серійного виробництва

За даними компанії, ракета RUTA Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах. Версія Block 2 створена за участі українського оборонного кластера Brave1 і зараз проходить льотні випробування в Україні. Її виробництво планують розпочати цього року.

Програма розроблена для переходу європейських ракет далекобійного удару від обмежених запасів до сталого промислового виробництва.

У Destinus також наголосили, що RUTA Block 3 розширює можливості сімейства до нової категорії далекобійних ракет, які мають забезпечити високоточні удари на великій відстані.

+13
А де ЦЕ???!

За часів президентства Петра Порошенка (2014-2019 роки) в Україні було розгорнуто масштабні програми з розробки та випробування вітчизняного ракетного озброєння. Ключову роль у проектуванні ракет у цей період відігравали два провідні державні конструкторські бюро.
1. Державне Київське конструкторське бюро «Луч» (ДП КБ «Луч»)
КБ «Луч» під керівництвом Олега Коростельова стало головним драйвером українських ракетних програм того часу. Саме вони спроектували найбільш відомі зразки озброєння:
ЖРК / РСЗВ «Вільха» та «Вільха-М»: Глибока модернізація радянської системи «Смерч» із розробкою абсолютно нової високоточної керованої ракети калібру 300 мм. Ракета отримала імпульсні двигуни корекції траєкторії та систему наведення, що зробило її високоточною зброєю. Активні випробування та прийняття «Вільхи» на озброєння відбулися саме у 2016-2018 роках.
РК-360МЦ «Нептун»: Перша українська протикорабельна крилата ракета, розроблена на основі конструкторських рішень КБ «Луч». Проект стартував після 2014 року для захисту акваторії Чорного та Азовського морів. Перші успішні льотні випробування «Нептуна» відбулися у 2018 році.
ПТРК «Стугна-П» та «Корсар»: Хоча розробка легких протитанкових ракетних комплексів почалася раніше, саме в цей період КБ «Луч» налагодило їхнє масове виробництво та постачання у війська для протидії бронетехніці на Донбасі.
2. Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля (ДП КБ «Південне», м. Дніпро)
Традиційний гігант радянського та українського ракетобудування (історично спеціалізувався на космічних ракетах-носіях та міжконтинентальних балістичних ракетах). У 2014-2019 роках КБ «Південне» працювало над військовими проектами:
ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»: Оперативно-тактичний ракетний комплекс. Оскільки державне фінансування проекту за роки до цього практично зупинялося, КБ «Південне» у цей період створювало комплекс переважно за кошти іноземного замовника (Саудівської Аравії), де проект фігурував як «Раад-2» (Thunder-2). На параді до Дня Незалежності у 2018 році було вперше публічно продемонстровано ходовий макет самохідної пускової установки. КБ «Південне» відповідало за проектування балістичних та крилатих ракет для цього комплексу.
Тайфун (1, 2, 3): Лінійка снарядів для модернізації реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч» зі збільшеною дальністю польоту (роботи велися спільно з іншими підприємствами).
Крилаті ракети (Проект «Коршун»): Ескізні та теоретичні розробки надзвукових та надводних крилатих ракет.
Суміжні підприємства
У кооперації з цими КБ працювали десятки інших заводів та підприємств, зокрема:
ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - відповідало за створення сумішевого твердого ракетного палива та спорядження бойових частин («Вільха», «Грім-2»).
Мотор Січ - розробляло та постачало малогабаритні турбореактивні двигуни МС-400 для крилатих ракет «Нептун».
ДП ХКБМ ім. Морозова та Харківський завод транспортного устаткування - залучалися до проектування та створення спеціальних колісних шасі та пускових установок.
18.05.2026 20:26 Відповісти
+12
Шо значить випробування в Україні?! Треба випробувати на кацапах!
18.05.2026 20:19 Відповісти
+11
І знову новини з майбутнього...😐
18.05.2026 20:21 Відповісти
Ну випробувавати на живих))В бік маскви)
18.05.2026 20:18 Відповісти
Шо значить випробування в Україні?! Треба випробувати на кацапах!
18.05.2026 20:19 Відповісти
І знову новини з майбутнього...😐
18.05.2026 20:21 Відповісти
А що до москви 2000 км? Для перемоги повірте далі і не потрібно, але часто і стабільно.
18.05.2026 20:22 Відповісти
Буде як і з ''фламінгами''.
18.05.2026 20:24 Відповісти
На щастя ракети виробляються в Нідерландах.
18.05.2026 20:25 Відповісти
Цікаво, хто домовився про це з Нідерландами?
18.05.2026 20:30 Відповісти
Не, тут німці і голландці роблять.
18.05.2026 21:07 Відповісти
18.05.2026 20:26 Відповісти
Напевне в асфальті
18.05.2026 20:34 Відповісти
«покласти під зелене(!!) сукно» або «лежати під зеленим сукном» означають:

Затягувати вирішення якоїсь справи.Ховати документи, заяви, законопроєкти чи важливі рішення в довгу шухляду.Ігнорувати або залишати без розгляду важливі папери. [https://uk.glosbe.com/ru/uk/%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%BE 1]
18.05.2026 20:38 Відповісти
По пiчiнєгам!!!
18.05.2026 20:34 Відповісти
Як же Зелі підфортунило мати 73% вухастих. Знову обіцянки і знову нові ракети. Виглядає так, що пообіцяли - наче вже зробили і переходять до нових обіцянок.
Як там ''Фламінго''? Три тисячі до кінця минулого року зробили? Рознесли росію на шматочки?
Звичайно ні, зробили тільки сотні тисяч бракованих мін, кооператив ''Династію'' і ''двушку на москву''.
18.05.2026 20:35 Відповісти
А как там с эффективным применением Block 2? И 27 год - это не совсем "уже готовится".
18.05.2026 20:36 Відповісти
нова серія серіалу
18.05.2026 20:39 Відповісти
вона хоч балістична чи знов фламінгоподібна?
18.05.2026 20:45 Відповісти
Крыластая).
18.05.2026 20:48 Відповісти
Четвертый сон Веры Павловны, будущее светло и прекрасно.
18.05.2026 20:46 Відповісти
Нам на 500 км висточить. Цілей море.
18.05.2026 20:48 Відповісти
Може вже хай до 2028 чи до 2029? Це якийсь позор, рашка клепає повну номенклатуру балістики а южмаш який виробляв весь майже спектр ракет колись не може в повноцінну балістику за 4+ років.
18.05.2026 20:52 Відповісти
І який же майже весь спектр ракет виробляв цей завод?
18.05.2026 21:20 Відповісти
снова сплошные анонсы...
18.05.2026 20:56 Відповісти
Коли вже майбутнє стане сьогоденням в плані ракетної програми? Не випробування, не реляції, не разові прильоти, а стабільно, без пафосу, без реклами, кожного тижня, а може і кожного дня прильоти по рашистам?
18.05.2026 20:59 Відповісти
сьогодення це відосики від потужного пісюніста.
18.05.2026 21:07 Відповісти
А, як то так, що ішак першим не прокукурікав!? Виходить так, що цьому мудаку не довіряють та не хочуть, щоб це чмо піарилось на чиїхось здобутках. "Фламіндіч" навчив.
18.05.2026 21:05 Відповісти
Придётся следующий парад проводить на сахалине.
18.05.2026 21:17 Відповісти
 
 