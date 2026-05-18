Україна готується до випробувань ракети RUTA Block 3 дальністю 2000 км
Нідерландська оборонна компанія Destinus спільно з німецьким концерном Rheinmetall прискорює розробку нової ракети дальнього радіусу дії RUTA Block 3. Випробування планують провести в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії Destinus.
Новий етап розробки далекобійної ракети
У компанії заявили про старт прискореної програми RUTA Block 3, яка передбачає створення високоточної ракети з дальністю ураження до 2 000 км. Вона має стати частиною сімейства RUTA, що вже проходить різні етапи випробувань і виробництва.
Очікується, що тестування RUTA Block 3 розпочнуться у 2027 році на території України. Розробники зазначають, що нова версія базується на архітектурі попередніх моделей і продовжує їх розвиток.
Від випробувань до серійного виробництва
За даними компанії, ракета RUTA Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах. Версія Block 2 створена за участі українського оборонного кластера Brave1 і зараз проходить льотні випробування в Україні. Її виробництво планують розпочати цього року.
Програма розроблена для переходу європейських ракет далекобійного удару від обмежених запасів до сталого промислового виробництва.
У Destinus також наголосили, що RUTA Block 3 розширює можливості сімейства до нової категорії далекобійних ракет, які мають забезпечити високоточні удари на великій відстані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За часів президентства Петра Порошенка (2014-2019 роки) в Україні було розгорнуто масштабні програми з розробки та випробування вітчизняного ракетного озброєння. Ключову роль у проектуванні ракет у цей період відігравали два провідні державні конструкторські бюро.
1. Державне Київське конструкторське бюро «Луч» (ДП КБ «Луч»)
КБ «Луч» під керівництвом Олега Коростельова стало головним драйвером українських ракетних програм того часу. Саме вони спроектували найбільш відомі зразки озброєння:
ЖРК / РСЗВ «Вільха» та «Вільха-М»: Глибока модернізація радянської системи «Смерч» із розробкою абсолютно нової високоточної керованої ракети калібру 300 мм. Ракета отримала імпульсні двигуни корекції траєкторії та систему наведення, що зробило її високоточною зброєю. Активні випробування та прийняття «Вільхи» на озброєння відбулися саме у 2016-2018 роках.
РК-360МЦ «Нептун»: Перша українська протикорабельна крилата ракета, розроблена на основі конструкторських рішень КБ «Луч». Проект стартував після 2014 року для захисту акваторії Чорного та Азовського морів. Перші успішні льотні випробування «Нептуна» відбулися у 2018 році.
ПТРК «Стугна-П» та «Корсар»: Хоча розробка легких протитанкових ракетних комплексів почалася раніше, саме в цей період КБ «Луч» налагодило їхнє масове виробництво та постачання у війська для протидії бронетехніці на Донбасі.
2. Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля (ДП КБ «Південне», м. Дніпро)
Традиційний гігант радянського та українського ракетобудування (історично спеціалізувався на космічних ракетах-носіях та міжконтинентальних балістичних ракетах). У 2014-2019 роках КБ «Південне» працювало над військовими проектами:
ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»: Оперативно-тактичний ракетний комплекс. Оскільки державне фінансування проекту за роки до цього практично зупинялося, КБ «Південне» у цей період створювало комплекс переважно за кошти іноземного замовника (Саудівської Аравії), де проект фігурував як «Раад-2» (Thunder-2). На параді до Дня Незалежності у 2018 році було вперше публічно продемонстровано ходовий макет самохідної пускової установки. КБ «Південне» відповідало за проектування балістичних та крилатих ракет для цього комплексу.
Тайфун (1, 2, 3): Лінійка снарядів для модернізації реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч» зі збільшеною дальністю польоту (роботи велися спільно з іншими підприємствами).
Крилаті ракети (Проект «Коршун»): Ескізні та теоретичні розробки надзвукових та надводних крилатих ракет.
Суміжні підприємства
У кооперації з цими КБ працювали десятки інших заводів та підприємств, зокрема:
ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - відповідало за створення сумішевого твердого ракетного палива та спорядження бойових частин («Вільха», «Грім-2»).
Мотор Січ - розробляло та постачало малогабаритні турбореактивні двигуни МС-400 для крилатих ракет «Нептун».
ДП ХКБМ ім. Морозова та Харківський завод транспортного устаткування - залучалися до проектування та створення спеціальних колісних шасі та пускових установок.
Затягувати вирішення якоїсь справи.Ховати документи, заяви, законопроєкти чи важливі рішення в довгу шухляду.Ігнорувати або залишати без розгляду важливі папери. [https://uk.glosbe.com/ru/uk/%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%BE 1]
Як там ''Фламінго''? Три тисячі до кінця минулого року зробили? Рознесли росію на шматочки?
Звичайно ні, зробили тільки сотні тисяч бракованих мін, кооператив ''Династію'' і ''двушку на москву''.