Украина готовится к испытаниям ракеты RUTA Block 3 дальностью 2000 км

Нидерландская оборонная компания Destinus совместно с немецким концерном Rheinmetall ускоряет разработку новой ракеты дальнего радиуса действия RUTA Block 3. Испытания планируется провести в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании Destinus.

Новый этап разработки дальнобойной ракеты

В компании заявили о старте ускоренной программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточной ракеты с дальностью поражения до 2 000 км. Она должна стать частью семейства RUTA, которое уже проходит различные этапы испытаний и производства.

Ожидается, что испытания RUTA Block 3 начнутся в 2027 году на территории Украины. Разработчики отмечают, что новая версия основана на архитектуре предыдущих моделей и продолжает их развитие.

От испытаний к серийному производству

По данным компании, ракета RUTA Block 1 уже серийно производится в Нидерландах. Версия Block 2 создана при участии украинского оборонного кластера Brave1 и сейчас проходит летные испытания в Украине. Ее производство планируют начать в этом году.

Программа разработана для перехода европейских ракет дальнего удара от ограниченных запасов к устойчивому промышленному производству.

В Destinus также подчеркнули, что RUTA Block 3 расширяет возможности семейства до новой категории ракет дальнего действия, которые должны обеспечить высокоточные удары на большом расстоянии.

