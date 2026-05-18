Украина готовится к испытаниям ракеты RUTA Block 3 дальностью 2000 км
Нидерландская оборонная компания Destinus совместно с немецким концерном Rheinmetall ускоряет разработку новой ракеты дальнего радиуса действия RUTA Block 3. Испытания планируется провести в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании Destinus.
Новый этап разработки дальнобойной ракеты
В компании заявили о старте ускоренной программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточной ракеты с дальностью поражения до 2 000 км. Она должна стать частью семейства RUTA, которое уже проходит различные этапы испытаний и производства.
Ожидается, что испытания RUTA Block 3 начнутся в 2027 году на территории Украины. Разработчики отмечают, что новая версия основана на архитектуре предыдущих моделей и продолжает их развитие.
От испытаний к серийному производству
По данным компании, ракета RUTA Block 1 уже серийно производится в Нидерландах. Версия Block 2 создана при участии украинского оборонного кластера Brave1 и сейчас проходит летные испытания в Украине. Ее производство планируют начать в этом году.
Программа разработана для перехода европейских ракет дальнего удара от ограниченных запасов к устойчивому промышленному производству.
В Destinus также подчеркнули, что RUTA Block 3 расширяет возможности семейства до новой категории ракет дальнего действия, которые должны обеспечить высокоточные удары на большом расстоянии.
За часів президентства Петра Порошенка (2014-2019 роки) в Україні було розгорнуто масштабні програми з розробки та випробування вітчизняного ракетного озброєння. Ключову роль у проектуванні ракет у цей період відігравали два провідні державні конструкторські бюро.
1. Державне Київське конструкторське бюро «Луч» (ДП КБ «Луч»)
КБ «Луч» під керівництвом Олега Коростельова стало головним драйвером українських ракетних програм того часу. Саме вони спроектували найбільш відомі зразки озброєння:
ЖРК / РСЗВ «Вільха» та «Вільха-М»: Глибока модернізація радянської системи «Смерч» із розробкою абсолютно нової високоточної керованої ракети калібру 300 мм. Ракета отримала імпульсні двигуни корекції траєкторії та систему наведення, що зробило її високоточною зброєю. Активні випробування та прийняття «Вільхи» на озброєння відбулися саме у 2016-2018 роках.
РК-360МЦ «Нептун»: Перша українська протикорабельна крилата ракета, розроблена на основі конструкторських рішень КБ «Луч». Проект стартував після 2014 року для захисту акваторії Чорного та Азовського морів. Перші успішні льотні випробування «Нептуна» відбулися у 2018 році.
ПТРК «Стугна-П» та «Корсар»: Хоча розробка легких протитанкових ракетних комплексів почалася раніше, саме в цей період КБ «Луч» налагодило їхнє масове виробництво та постачання у війська для протидії бронетехніці на Донбасі.
2. Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля (ДП КБ «Південне», м. Дніпро)
Традиційний гігант радянського та українського ракетобудування (історично спеціалізувався на космічних ракетах-носіях та міжконтинентальних балістичних ракетах). У 2014-2019 роках КБ «Південне» працювало над військовими проектами:
ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»: Оперативно-тактичний ракетний комплекс. Оскільки державне фінансування проекту за роки до цього практично зупинялося, КБ «Південне» у цей період створювало комплекс переважно за кошти іноземного замовника (Саудівської Аравії), де проект фігурував як «Раад-2» (Thunder-2). На параді до Дня Незалежності у 2018 році було вперше публічно продемонстровано ходовий макет самохідної пускової установки. КБ «Південне» відповідало за проектування балістичних та крилатих ракет для цього комплексу.
Тайфун (1, 2, 3): Лінійка снарядів для модернізації реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч» зі збільшеною дальністю польоту (роботи велися спільно з іншими підприємствами).
Крилаті ракети (Проект «Коршун»): Ескізні та теоретичні розробки надзвукових та надводних крилатих ракет.
Суміжні підприємства
У кооперації з цими КБ працювали десятки інших заводів та підприємств, зокрема:
ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - відповідало за створення сумішевого твердого ракетного палива та спорядження бойових частин («Вільха», «Грім-2»).
Мотор Січ - розробляло та постачало малогабаритні турбореактивні двигуни МС-400 для крилатих ракет «Нептун».
ДП ХКБМ ім. Морозова та Харківський завод транспортного устаткування - залучалися до проектування та створення спеціальних колісних шасі та пускових установок.
Як там ''Фламінго''? Три тисячі до кінця минулого року зробили? Рознесли росію на шматочки?
Звичайно ні, зробили тільки сотні тисяч бракованих мін, кооператив ''Династію'' і ''двушку на москву''.