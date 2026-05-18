Меркель відмовилася бути посередником у переговорах з Путіним

меркель відмовилася від переговорів з Путіним щодо України

Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула ідею свого посередництва на переговорах ЄС з Росією щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Hasepost.

Позиція Меркель щодо переговорів із Кремлем

Ангела Меркель заявила, що не вважає можливим вести діалог із Кремлем без реальної політичної влади. Вона виступила на форумі WDR Europaforum, де прокоментувала можливість своєї участі як посередника.

За її словами, переговори з Володимиром Путіним після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році відбувалися лише тому, що вона та президент Франції Франсуа Олланд були чинними лідерами своїх держав.

Дискусії у Європі щодо посередників

Також Меркель наголосила, що ідея залучення колишніх політиків як посередників є сумнівною.

На тлі її заяв у Європі тривають дискусії щодо можливого формату контактів із Кремлем. Раніше ЗМІ повідомляли, що Меркель розглядали як потенційного посередника через її досвід.

Серед інших кандидатів називали президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі. Також обговорювали кандидатури чинних дипломатів, зокрема з Норвегії та Індії.

Меркель Ангела переговори з Росією війна в Україні
Топ коментарі
+3
Якщо вже ця стара хвойда відмовилась, то справи ***** дійсно кепські. Нема орбана, а кім і бульба не тягнуть на перемовників
18.05.2026 20:39 Відповісти
+1
А писали, що дурна.
18.05.2026 20:34 Відповісти
А писали, що дурна.
18.05.2026 20:34 Відповісти
у пуйла такий фен-шуй, що з ним вести переговори все одно сра...ти на одному гектарі - не докричишся
18.05.2026 21:04 Відповісти
а ще уйло дуже любить анжелу через її собакофобію

У 2007 році під час зустрічі в Сочі Володимир Путін дозволив своєму чорному лабрадору на ім'я Коні вільно розгулювати в кімнаті, де проводилися переговори, хоча добре знав про страх Меркель перед собаками. Це змусило канцлерку помітно нервувати.
18.05.2026 21:09 Відповісти
18.05.2026 21:10 Відповісти
А яка вона? Заігрувала з пуйлом, віддала перевагу нелегальним мігрантам, а не власному населенню.
В той безхребетний мерц її копія, як на виборах гарно співав про тауруси для України, а коли прийшло до влади то все забув.
18.05.2026 21:21 Відповісти
Ave merkel
18.05.2026 20:39 Відповісти
Не здивуюсь коли сам Мерц вискочить 🐱
18.05.2026 20:53 Відповісти
А де та страшна австріячка з якою ***** плясало на її весільї? Може вона погодиться?
18.05.2026 20:54 Відповісти
в рязані на викладацькій роботі в пту
18.05.2026 21:11 Відповісти
Слава Богу...горе, якби не відмовилась.
18.05.2026 20:54 Відповісти
Какая еще нахрен Меркель? Дайте бабке уже отдохнуть наконец, она это более чем заслужила!
18.05.2026 21:01 Відповісти
Чим це вона так вже заслужила? Тим. що підсадила всю Європу на газову голку росії??
18.05.2026 21:12 Відповісти
Госпожа Меркель наверное немного прифигела от такого предложения на пенсии))). Не думаю, что какому-либо бывшему адекватному политику захотелось бы слушать лекции про печенегов и половцев.
18.05.2026 21:11 Відповісти
 
 