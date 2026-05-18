Меркель відмовилася бути посередником у переговорах з Путіним

Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула ідею свого посередництва на переговорах ЄС з Росією щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Hasepost.

Позиція Меркель щодо переговорів із Кремлем

Ангела Меркель заявила, що не вважає можливим вести діалог із Кремлем без реальної політичної влади. Вона виступила на форумі WDR Europaforum, де прокоментувала можливість своєї участі як посередника.

За її словами, переговори з Володимиром Путіним після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році відбувалися лише тому, що вона та президент Франції Франсуа Олланд були чинними лідерами своїх держав.

Дискусії у Європі щодо посередників

Також Меркель наголосила, що ідея залучення колишніх політиків як посередників є сумнівною.

На тлі її заяв у Європі тривають дискусії щодо можливого формату контактів із Кремлем. Раніше ЗМІ повідомляли, що Меркель розглядали як потенційного посередника через її досвід.

Серед інших кандидатів називали президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі. Також обговорювали кандидатури чинних дипломатів, зокрема з Норвегії та Індії.

Тим часом Кремль заявив, що європейські політики, які прагнуть діалогу з Росією, можуть безпосередньо контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним.

