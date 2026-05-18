РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9297 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
937 9

Меркель отказалась быть посредником в переговорах с Путиным

Меркель отказалась от переговоров с Путиным по Украине

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества на переговорах ЕС с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Hasepost.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Меркель относительно переговоров с Кремлем

Ангела Меркель заявила, что не считает возможным вести диалог с Кремлем без реальной политической власти. Она выступила на форуме WDR Europaforum, где прокомментировала возможность своего участия в качестве посредника.

По ее словам, переговоры с Владимиром Путиным после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году происходили только потому, что она и президент Франции Франсуа Олланд были действующими лидерами своих государств.

Читайте также: В ЕС ищут переговорщика с РФ по войне в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги, - Politico

Дискуссии в Европе о посредниках

Также Меркель подчеркнула, что идея привлечения бывших политиков в качестве посредников является сомнительной.

На фоне ее заявлений в Европе продолжаются дискуссии о возможном формате контактов с Кремлем. Ранее СМИ сообщали, что Меркель рассматривали как потенциального посредника из-за ее опыта.

Среди других кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Также обсуждались кандидатуры действующих дипломатов, в частности из Норвегии и Индии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приближается время начала диалога Европы с Россией, - Стубб

Автор: 

Меркель Ангела (2077) переговоры с Россией (1464) война в Украине (8279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А писали, що дурна.
показать весь комментарий
18.05.2026 20:34 Ответить
у пуйла такий фен-шуй, що з ним вести переговори все одно сра...ти на одному гектарі - не докричишся
показать весь комментарий
18.05.2026 21:04 Ответить
Ave merkel
показать весь комментарий
18.05.2026 20:39 Ответить
Якщо вже ця стара хвойда відмовилась, то справи ***** дійсно кепські. Нема орбана, а кім і бульба не тягнуть на перемовників
показать весь комментарий
18.05.2026 20:39 Ответить
Не здивуюсь коли сам Мерц вискочить 🐱
показать весь комментарий
18.05.2026 20:53 Ответить
А де та страшна австріячка з якою ***** плясало на її весільї? Може вона погодиться?
показать весь комментарий
18.05.2026 20:54 Ответить
Слава Богу...горе, якби не відмовилась.
показать весь комментарий
18.05.2026 20:54 Ответить
Какая еще нахрен Меркель? Дайте бабке уже отдохнуть наконец, она это более чем заслужила!
показать весь комментарий
18.05.2026 21:01 Ответить
 
 