Меркель отказалась быть посредником в переговорах с Путиным

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества на переговорах ЕС с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Hasepost.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Меркель относительно переговоров с Кремлем

Ангела Меркель заявила, что не считает возможным вести диалог с Кремлем без реальной политической власти. Она выступила на форуме WDR Europaforum, где прокомментировала возможность своего участия в качестве посредника.

По ее словам, переговоры с Владимиром Путиным после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году происходили только потому, что она и президент Франции Франсуа Олланд были действующими лидерами своих государств.

Читайте также: В ЕС ищут переговорщика с РФ по войне в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги, - Politico

Дискуссии в Европе о посредниках

Также Меркель подчеркнула, что идея привлечения бывших политиков в качестве посредников является сомнительной.

На фоне ее заявлений в Европе продолжаются дискуссии о возможном формате контактов с Кремлем. Ранее СМИ сообщали, что Меркель рассматривали как потенциального посредника из-за ее опыта.

Среди других кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Также обсуждались кандидатуры действующих дипломатов, в частности из Норвегии и Индии.

Между тем Кремль заявил, что европейские политики, стремящиеся к диалогу с Россией, могут напрямую контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приближается время начала диалога Европы с Россией, - Стубб