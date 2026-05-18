Меркель отказалась быть посредником в переговорах с Путиным
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества на переговорах ЕС с Россией по вопросу прекращения войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Hasepost.
Позиция Меркель относительно переговоров с Кремлем
Ангела Меркель заявила, что не считает возможным вести диалог с Кремлем без реальной политической власти. Она выступила на форуме WDR Europaforum, где прокомментировала возможность своего участия в качестве посредника.
По ее словам, переговоры с Владимиром Путиным после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году происходили только потому, что она и президент Франции Франсуа Олланд были действующими лидерами своих государств.
Дискуссии в Европе о посредниках
Также Меркель подчеркнула, что идея привлечения бывших политиков в качестве посредников является сомнительной.
На фоне ее заявлений в Европе продолжаются дискуссии о возможном формате контактов с Кремлем. Ранее СМИ сообщали, что Меркель рассматривали как потенциального посредника из-за ее опыта.
Среди других кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Также обсуждались кандидатуры действующих дипломатов, в частности из Норвегии и Индии.
- Между тем Кремль заявил, что европейские политики, стремящиеся к диалогу с Россией, могут напрямую контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.
