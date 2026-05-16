Приближается время начала диалога Европы с Россией, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа может перейти к диалогу с Россией, поскольку позиция Украины укрепилась, а позиция РФ ослабла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью LRT Стубб отметил, что для этого существует две причины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более сильная позиция Украины как фактор переговоров

Стубб считает, что одной из ключевых причин для начала диалога является изменение баланса сил: Украина сейчас имеет более сильную позицию, тогда как Россия - более слабую. По его мнению, это создает условия, при которых Москва может быть заинтересована в переговорах.

Вторым аргументом он назвал интерес самой Европы. По мнению президента Финляндии, странам ЕС важно оставаться вовлеченными в процесс, ведь отсутствие за столом переговоров означает потерю влияния на принятие решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига объяснил, каким должен быть мир для Украины

Стубб подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных представителях или условиях возможного диалога с Россией. В то же время он отметил, что не может быть одного человека, который будет говорить от имени всего ЕС, но могут быть несколько политиков, которые будут вести технические и практические обсуждения.

Вопрос перемирия как приоритет

По мнению президента Финляндии, первоочередной задачей должно стать достижение перемирия. Он отметил, что сейчас эта тема обсуждается недостаточно активно, хотя ранее были короткие паузы в боевых действиях.

Стубб также подчеркнул, что Европейский Союз в настоящее время демонстрирует высокий уровень единства, в частности в поддержке Украины, несмотря на отдельные разногласия среди государств-членов.

В то же время он добавил, что Европа потенциально могла бы поддержать США в вопросах достижения перемирия, поскольку Вашингтон сейчас больше сосредоточен на других международных вызовах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прежде чем говорить с РФ, ЕС следует определить, о чем именно, - Каллас