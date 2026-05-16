Приближается время начала диалога Европы с Россией, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа может перейти к диалогу с Россией, поскольку позиция Украины укрепилась, а позиция РФ ослабла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью LRT Стубб отметил, что для этого существует две причины.

Более сильная позиция Украины как фактор переговоров

Стубб считает, что одной из ключевых причин для начала диалога является изменение баланса сил: Украина сейчас имеет более сильную позицию, тогда как Россия - более слабую. По его мнению, это создает условия, при которых Москва может быть заинтересована в переговорах.

Вторым аргументом он назвал интерес самой Европы. По мнению президента Финляндии, странам ЕС важно оставаться вовлеченными в процесс, ведь отсутствие за столом переговоров означает потерю влияния на принятие решений.

Стубб подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных представителях или условиях возможного диалога с Россией. В то же время он отметил, что не может быть одного человека, который будет говорить от имени всего ЕС, но могут быть несколько политиков, которые будут вести технические и практические обсуждения.

Вопрос перемирия как приоритет

По мнению президента Финляндии, первоочередной задачей должно стать достижение перемирия. Он отметил, что сейчас эта тема обсуждается недостаточно активно, хотя ранее были короткие паузы в боевых действиях.

Стубб также подчеркнул, что Европейский Союз в настоящее время демонстрирует высокий уровень единства, в частности в поддержке Украины, несмотря на отдельные разногласия среди государств-членов.

В то же время он добавил, что Европа потенциально могла бы поддержать США в вопросах достижения перемирия, поскольку Вашингтон сейчас больше сосредоточен на других международных вызовах.

Точніше до діалогу з тим, що лишиться від росії.
А цей ніяк не заткнеться.
З такою ж впевненістю можна сказати, що наближається кінець світу.
Точніше до діалогу з тим, що лишиться від росії.
16.05.2026 14:58 Ответить
З такою ж впевненістю можна сказати, що наближається кінець світу.
16.05.2026 15:05 Ответить
А що трапилось, путін уже здох?
Стубб мабуть щось знає)
16.05.2026 15:07 Ответить
ба бiльше. Цей дiалог буде мiнiмум 2 роки)
16.05.2026 15:08 Ответить
Він на істукана у окулярах схожий. Ну і заяви його такі самі.
16.05.2026 15:08 Ответить
менi схожий на актора Эдди Редмэйн.
16.05.2026 15:14 Ответить
А мені на Брюса Спенса (Каітан Гіро)

16.05.2026 15:30 Ответить
16.05.2026 15:31 Ответить
Стубб просто "сидить на ізмєнє". Кацапський блеф має потужний вплив на всю цю євробратію. Адже Стубб вже не перший місяць кукурікає про переговори. А як же НАТО,Стубб? Видно щось знає.
16.05.2026 15:43 Ответить
Саме так.
16.05.2026 15:44 Ответить
з вигляду "солідний хлоп" ,але "на словах "фасою парить"
16.05.2026 15:24 Ответить
Путін так не думає, а всякі болтуни його нісколько не лякають. Що наш віслючок, шо еврогеї вообще не слухають, що Путін каже. Вони думають, що він якось діє логічно, а з якого перепуга? Путін думає перемогти.
16.05.2026 15:32 Ответить
Щось, Саша, часто про це говорить...
16.05.2026 16:16 Ответить
 
 