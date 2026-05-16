Приближается время начала диалога Европы с Россией, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа может перейти к диалогу с Россией, поскольку позиция Украины укрепилась, а позиция РФ ослабла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью LRT Стубб отметил, что для этого существует две причины.
Более сильная позиция Украины как фактор переговоров
Стубб считает, что одной из ключевых причин для начала диалога является изменение баланса сил: Украина сейчас имеет более сильную позицию, тогда как Россия - более слабую. По его мнению, это создает условия, при которых Москва может быть заинтересована в переговорах.
Вторым аргументом он назвал интерес самой Европы. По мнению президента Финляндии, странам ЕС важно оставаться вовлеченными в процесс, ведь отсутствие за столом переговоров означает потерю влияния на принятие решений.
Стубб подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных представителях или условиях возможного диалога с Россией. В то же время он отметил, что не может быть одного человека, который будет говорить от имени всего ЕС, но могут быть несколько политиков, которые будут вести технические и практические обсуждения.
Вопрос перемирия как приоритет
По мнению президента Финляндии, первоочередной задачей должно стать достижение перемирия. Он отметил, что сейчас эта тема обсуждается недостаточно активно, хотя ранее были короткие паузы в боевых действиях.
Стубб также подчеркнул, что Европейский Союз в настоящее время демонстрирует высокий уровень единства, в частности в поддержке Украины, несмотря на отдельные разногласия среди государств-членов.
В то же время он добавил, что Европа потенциально могла бы поддержать США в вопросах достижения перемирия, поскольку Вашингтон сейчас больше сосредоточен на других международных вызовах.
Стубб мабуть щось знає)