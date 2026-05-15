РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
812 10

Прежде чем говорить с РФ, ЕС следует определить, о чем именно, - Каллас

Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

Россия навязывает Европе "старых игроков" для переговоров, пытаясь усилить свое влияние. Однако диалог пока преждевременен.

Об этом заявила верховный представитель Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По ее словам, перед диалогом с РФ следует согласовать позиции внутри ЕС.

"Прежде чем говорить с Россией, мы должны между собой обсудить, о чем именно хотим с ней говорить", - отметила Каллас.

Также она отметила активизацию попыток России "вернуться к нормальности". В частности, россиянам снова разрешают участвовать в спортивных соревнованиях "так, будто ничего не произошло".

"То же самое мы видели и на Венецианской биеннале. Россия постоянно работает над возвращением своего влияния – и Европа должна оставаться бдительной", – сказала Каллас.

Читайте: Песков заявил, что РФ не получала ответа из Европы по поводу кандидатуры Шредера в качестве посредника с ЕС

Что предшествовало?

  • 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
  • Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
  • Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

Читайте: ЕС завершает подготовку пакета на 6 млрд евро на дроны для Украины, - фон дер Ляйен

Автор: 

переговоры (5776) россия (97539) Евросоюз (18067) Каллас Кая (428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Прям цитаты великих. За 5 лет так и не поняли о чем говорить.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:14 Ответить
+1
Пані Каллас, ************ сказав, що з Європою ніхто говорити не буде.
Караще обдумати саме це і чому таке сталось, а потім виправити і негайно цю ситуацію, давши Україні ************ зброю і своїх добровольців для досвіду в тому числі, а ще винути з дупи Європи.газово-нефтяну клізму, бо вона думати заважає.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:32 Ответить
+1
З терористами не розмовляють, їх знищують!
показать весь комментарий
15.05.2026 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пані Каллас, ************ сказав, що з Європою ніхто говорити не буде.
Караще обдумати саме це і чому таке сталось, а потім виправити і негайно цю ситуацію, давши Україні ************ зброю і своїх добровольців для досвіду в тому числі, а ще винути з дупи Європи.газово-нефтяну клізму, бо вона думати заважає.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:32 Ответить
З терористами не розмовляють, їх знищують!
показать весь комментарий
15.05.2026 09:36 Ответить
Якщо ви з ними розмовлятимете як америка, тобто шукатимете компромісів та йтимете на поступки, то краще вже не розмовляйте. Бо це буде ще одна всесвітня ганьба та приниження. Вас самих.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:37 Ответить
Про порядок виполнєнія всєх трєбованій і про стєпєнь глубіни поклонов зємних (хотя тут всьо прєдєльно ясно: до самой зємлі).
показать весь комментарий
15.05.2026 09:47 Ответить
росія була колонією ойропи? Круто.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:57 Ответить
Прям цитаты великих. За 5 лет так и не поняли о чем говорить.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:14 Ответить
Якшо глянути трохи далі, то з 2008.08.08. Що з тОді вони вирішили обміняти кремлівський фашизм на дешеві енергоносії та ринок збуту своєї продукції.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:26 Ответить
Ще не наговорились? Буквально пару днів назад знову і говорили і домовлялись про пєрєміріє і про обмін полонених. І що з того вийшло.... Про що саме говорити з фашистом- людоїдом який напав на чужу країну і вирізає мирних людей і не збирається зупинятися а навпаки вже і на інших націлився? Таких тварюк тільки знищувати.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:17 Ответить
Трохи дивно чути подібні речі від такої високопосадовиці ЄС...
Якшо країни Європи бойкотують геть усі спортивні змагання, у котрих приймають участь кацапи, то увесь світ дізнається про агресію кацапні і чимало держав теж приєднаються до такої акції бойкоту. Згадайте бойкот олімпіади-80 на мацквє. То була реакція демократичного світу на вторгнення есересеру до Афганістану.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:19 Ответить
 
 