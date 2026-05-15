Прежде чем говорить с РФ, ЕС следует определить, о чем именно, - Каллас
Россия навязывает Европе "старых игроков" для переговоров, пытаясь усилить свое влияние. Однако диалог пока преждевременен.
Об этом заявила верховный представитель Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Подробности
По ее словам, перед диалогом с РФ следует согласовать позиции внутри ЕС.
"Прежде чем говорить с Россией, мы должны между собой обсудить, о чем именно хотим с ней говорить", - отметила Каллас.
Также она отметила активизацию попыток России "вернуться к нормальности". В частности, россиянам снова разрешают участвовать в спортивных соревнованиях "так, будто ничего не произошло".
"То же самое мы видели и на Венецианской биеннале. Россия постоянно работает над возвращением своего влияния – и Европа должна оставаться бдительной", – сказала Каллас.
Что предшествовало?
- 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
- Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
- Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.
Караще обдумати саме це і чому таке сталось, а потім виправити і негайно цю ситуацію, давши Україні ************ зброю і своїх добровольців для досвіду в тому числі, а ще винути з дупи Європи.газово-нефтяну клізму, бо вона думати заважає.
Якшо країни Європи бойкотують геть усі спортивні змагання, у котрих приймають участь кацапи, то увесь світ дізнається про агресію кацапні і чимало держав теж приєднаються до такої акції бойкоту. Згадайте бойкот олімпіади-80 на мацквє. То була реакція демократичного світу на вторгнення есересеру до Афганістану.