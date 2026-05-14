ЕС завершает подготовку пакета на 6 млрд евро на дроны для Украины, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о пакете на 6 млрд евро на дроны для Украины

После очередного массированного обстрела Украины со стороны России в Евросоюзе сообщили, что завершают работу над подготовкой пакета поддержки на 6 млрд евро для закупок дронов.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

Массированная атака РФ

Так, она напомнила, что прошлой ночью Россия совершила одну из самых продолжительных и жестоких дронных атак на Украину.

"Еще одна ночь смерти и разрушений. А также неизбирательные удары по гражданским", — отметила глава Еврокомиссии.

Поддержка Украины

Пока Россия открыто пренебрегает дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину. Мы завершаем подготовку пакета помощи на сумму 6 миллиардов евро для обеспечения беспилотниками", — заявила фон дер Ляйен.

Также она отметила, что ЕС продолжает давить на военную экономику России путем введения все более жестких санкций.

Можна було б ці гроші переказати відразу німцям. Я їм довіряю більше, ніж всій нашій зеленій шоблі. Поперше німці у співпраці з українцями по дроновій програмі, а подруге ці гроші гарантовано не будуть фінасувати різні корумповані "дінастії" зєлі-міндіча-єрмака-чернишова
14.05.2026 17:44 Ответить
6 млрд євро файрпонту ?
14.05.2026 18:04 Ответить
Чекалкін називає цю фірму "фраєр понти"
14.05.2026 19:18 Ответить
Вже обісрався на болотах, валянку?
14.05.2026 18:21 Ответить
А ти з окопу пишеш ?
14.05.2026 19:39 Ответить
пакети атб.
14.05.2026 19:01 Ответить
Які вони наївні..вони шо не розуміють що ці гроші підуть в кишені виродкам зешобли ...чи що
15.05.2026 06:36 Ответить
 
 