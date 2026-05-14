ЕС завершает подготовку пакета на 6 млрд евро на дроны для Украины, - фон дер Ляйен

После очередного массированного обстрела Украины со стороны России в Евросоюзе сообщили, что завершают работу над подготовкой пакета поддержки на 6 млрд евро для закупок дронов.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

Массированная атака РФ

Так, она напомнила, что прошлой ночью Россия совершила одну из самых продолжительных и жестоких дронных атак на Украину.

"Еще одна ночь смерти и разрушений. А также неизбирательные удары по гражданским", — отметила глава Еврокомиссии.

Поддержка Украины

Пока Россия открыто пренебрегает дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину. Мы завершаем подготовку пакета помощи на сумму 6 миллиардов евро для обеспечения беспилотниками", — заявила фон дер Ляйен.

Также она отметила, что ЕС продолжает давить на военную экономику России путем введения все более жестких санкций.

