ЕС в июне перечислит Украине первый транш кредита на 90 млрд евро: его направят на дроны

В июне Европейский Союз перечислит Украине первый транш из нового кредитного пакета на 90 миллиардов евро, который будет направлен на закупку беспилотников для украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом 12 мая заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

По словам Каллас, беспилотники сейчас являются "ключевым потенциалом" для сдерживания российских войск на фронте. В то же время она подчеркнула, что даже после запуска кредитной программы двусторонняя военная помощь Украине должна продолжаться. Так же ЕС должен продолжать санкционное давление на Россию.

"Украина получит первый транш из кредита на 90 миллиардов уже в июне, и эти средства будут непосредственно направлены на дроны", – сказала Каллас.

Министры обороны ЕС также обсудили 6,6 миллиарда евро, заблокированных в Европейском фонде мира.

Более 2 лет вето на использование средств из этого фонда для частичной компенсации расходов на оружие, которое страны-члены предоставляют Украине, накладывала Венгрия. За это время появились новые механизмы финансирования вооружения для Украины, как, например, 90-миллиардный кредит.

По словам Каллас, государства-члены поддержали поиск механизмов для разблокирования этих средств, хотя между странами остаются разногласия.

"Мы подготовим соответствующие предложения, поскольку государства-члены, конечно, имеют разные идеи относительно того, как именно это сделать, и нам нужен сбалансированный подход, который учтет все позиции", — сказала Каллас.

Отдельно Евросоюз работает над гарантиями безопасности для Украины в случае прекращения огня. Речь идет, в частности, об усилении спутникового центра ЕС для мониторинга возможного перемирия, отслеживания российского "теневого флота" и борьбы с обходом санкций.

