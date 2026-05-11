Все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут быть открыты к лету, — Каллас

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас считает, что все шесть переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз могут быть открыты к лету.

Об этом она заявила после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

"Министры обсудили вступление Украины. Украина достигла значительного прогресса в реформах в самых сложных условиях. Сейчас есть новый импульс, и мы должны использовать его, чтобы продвинуть путь Украины в ЕС. Это означает открытие всех переговорных кластеров до лета", — заявила она.

Каллас отметила, что "вступление Украины в ЕС – это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность", а также – четкий сигнал от ЕС Путину, что "европейское будущее Украины для нас важнее, чем ее уничтожение для России".

В то же время издание "ЄП" отмечает, что для стран Европы лето традиционно начинается не 1 июня, как в Украине, а 22 июня, в день летнего солнцестояния.

"Что касается лета, собственно, утром у нас была та же дискуссия (с главами МИД ЕС). Речь шла о том, что что-то должно произойти "до лета", и я сказала: ведь осталось две недели! Но на самом деле, очевидно, европейское лето может начаться и в августе. Так что посмотрим", — ответила Каллас на просьбу журналистов уточнить, какое именно лето — украинское или европейское — она имела в виду.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

