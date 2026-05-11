Все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут быть открыты к лету, — Каллас

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас считает, что все шесть переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз могут быть открыты к лету.

Об этом она заявила после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, передает "ЕП", сообщает https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.

Открытие переговорных кластеров возможно "к лету"

"Министры обсудили вступление Украины. Украина достигла значительного прогресса в реформах в самых сложных условиях. Сейчас есть новый импульс, и мы должны использовать его, чтобы продвинуть путь Украины в ЕС. Это означает открытие всех переговорных кластеров до лета", — заявила она.

Каллас отметила, что "вступление Украины в ЕС – это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность", а также – четкий сигнал от ЕС Путину, что "европейское будущее Украины для нас важнее, чем ее уничтожение для России".

В то же время издание "ЄП" отмечает, что для стран Европы лето традиционно начинается не 1 июня, как в Украине, а 22 июня, в день летнего солнцестояния. 

"Что касается лета, собственно, утром у нас была та же дискуссия (с главами МИД ЕС). Речь шла о том, что что-то должно произойти "до лета", и я сказала: ведь осталось две недели! Но на самом деле, очевидно, европейское лето может начаться и в августе. Так что посмотрим", — ответила Каллас на просьбу журналистов уточнить, какое именно лето — украинское или европейское — она имела в виду.

Открытие первого кластера в июне

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Уточніть, будь ласка, до літа якого року?
Кластер кластер піпідастр
але це не точно.
Уточніть, будь ласка, до літа якого року?
Кластер кластер піпідастр
кластери відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба" ?
а, може і нє......
але це не точно.
Колеги, давайте подумаємо, як креативно обісрати цю заяву Каї Каллас.
у нас був шанс бути незалежними. Будувати економiку, розвивати самодостатню державу. Мали для цього все. А зараз це вже все втрачено.
Тобто, ви вважаєте, що вступати до ЄС це погано і не потрібно??? Це дійсно креативна відповідь.
я вважаю, що нам потрiбно було розвивати державу самостiйну, незалежну. Створювати умови для розвитку виробництва та переробки, залучати iнвестицii тощо. Не хочу багато писани..
"вступати до ЄС це погано і не потрібно" зараз просто вже нема iншого шляху. Проте рокiв 20 ми вже втратили. А до ЕС ми вступимо не ранiше 8-10 рокiв, але це велике питання. I не вiдомо, що буде там через 10
Я пишу конкретно щодо цієї конкретної новини, а не що було 20 років тому, і коли ми вступимо до ЄС.
конкретна новина це наслiдок нашого пройобу. Вибачте за таке формулювання.
Ви знову не розумієте. Я пишу не про наші п..., а про Каю Каллас.
Кая Каллас мабудь не погана жiнка, юрист, Полiтичний та державний дiяч.
Я про Каю Каллас, та її заяву щодо початку переговорів щодо вступу в ЄС.
це полiтична заява, яка не впливае на процес. Болтовня
я Вам написав. У нас зараз нема iншого шляху.
А для чого ви тоді взагалі коментували?
а який портрет Ваших колег?
До літа 30 ого року може? В навіщо ЄС бантустан у якому крадуть цивільних людей кожен день порушуючи конституцію?!
Піди, ухилянте, до ТЦК самостійно, щоб тебе не "крали". Не ховайся під жіночою спідницею!
досить вже цього будь ласка. Я був на вiйнi.
1. Я відповідав не на ваш коментар.
2. Яке відношення ухилянт Вася має до того, що ви були на війні?
3. Чому досить?
з 1 погоджуюсь. Вибачте. 2 чому Василь ухилянт? I я частково погоджуюсь з ним. 3 досить, тому що це болтовня.
Вася ухилянт тому, що він ухилянт. Дивно, що ви не бачите це з його коменту. Наче доросла людина...
Так це ж Вася та ви "болтовню" пишете, а не я. Може вам досить "болтовню" писати?
наприклад я про нього нiчого не знаю, як i Вас. Чому я маю вiрити у священих коров? Я бачив, що бачив. Тому дивiться на людей по людьськи. Врештi решт це його думка. Повiрте, вбити дуже просто, зберегти важче.
я був би мертвий, якби емоцii затмарювали очi.
Василь. Що Ви написали це найменше, чому Нi.
Кая поспішає, оскільки утворилося вікно у ЕС, в яке може влетіти Україна та Молдова, оскільки зараз невелике спустошення після відходу Орбана. Але ішак гальмуватиме.
Ой ввааа
