Совет ЕС предоставил больше полномочий миссии в Украине

Европейский Союз расширяет полномочия своей консультативной миссии в Украине. Решение было принято 11 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет об усилении мандата Консультативной миссии ЕС.

Это позволит расширить ее деятельность в двух важных направлениях — поддержка ветеранов и противодействие гибридным угрозам, — заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Новые задачи для миссии ЕС в Украине

Решение министров означает, что миссия сможет активнее работать с вопросами безопасности и стабильности. В частности, больше внимания уделят противодействию гибридным угрозам, которые включают кибератаки, дезинформацию и другие формы влияния.

Отдельный акцент будет сделан на помощи украинским ветеранам. Речь идет об их возвращении к мирной жизни, адаптации и интеграции в общество.

"Министры утвердили расширенный мандат для Консультативной миссии ЕС в Украине", – заявила представительница Евросоюза.

Она также подчеркнула, что это решение позволит активизировать работу миссии в сфере безопасности и социальной поддержки.

Как менялась роль миссии после 2022 года

Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в 2014 году. Ее основной целью была помощь в реформировании сектора безопасности, правоохранительной системы и судебных органов.

После начала полномасштабной войны в 2022 году приоритеты изменились. Миссия сосредоточилась на поддержке пограничной безопасности, развитии логистических маршрутов и борьбе с международной преступностью.

Также она помогает украинским службам безопасности работать в условиях войны и новых вызовов.

Обновленный мандат фактически расширяет эти направления и добавляет новые инструменты для реагирования на современные угрозы.

Ранее Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз уже на этой неделе официально присоединится к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины, при этом в дипломатических кругах ЕС признают, что предоставление первого транша помощи в рамках кредита на 90 млрд евро, вероятно, задержится и не состоится на следующей неделе.

