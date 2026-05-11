Рада ЄС надала більше повноважень місії в Україні

Європейський Союз розширює можливості своєї консультативної місії в Україні. Рішення ухвалили 11 травня під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про посилення мандату Консультативної місії ЄС.

Це дозволить розширити її діяльність у двох важливих напрямах — підтримка ветеранів та протидія гібридним загрозам, - заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Нові завдання для місії ЄС в Україні

Рішення міністрів означає, що місія зможе активніше працювати з питаннями безпеки та стабільності. Зокрема, більше уваги приділять протидії гібридним загрозам, які включають кібератаки, дезінформацію та інші форми впливу.

Окремий акцент зроблять на допомозі українським ветеранам. Йдеться про їх повернення до мирного життя, адаптацію та інтеграцію в суспільство.

"Міністри ухвалили посилений мандат для Консультативної місії ЄС в Україні", – заявила представниця Євросоюзу.

Вона також наголосила, що це рішення дозволить активізувати роботу місії у сфері безпеки та соціальної підтримки.

Як змінювалася роль місії після 2022 року

Консультативну місію ЄС в Україні створили у 2014 році. Її основною метою була допомога у реформуванні сектору безпеки, правоохоронної системи та судових органів.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році пріоритети змінилися. Місія зосередилася на підтримці прикордонної безпеки, розвитку логістичних маршрутів та боротьбі з міжнародною злочинністю.

Також вона допомагає українським службам безпеки працювати в умовах війни та нових викликів.

Оновлений мандат фактично розширює ці напрямки та додає нові інструменти для реагування на сучасні загрози.

Раніше Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз уже цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, водночас у дипломатичних колах ЄС визнають, що надання першого траншу допомоги в межах кредиту на 90 млрд євро, ймовірно, затримається і не відбудеться наступного тижня.

