УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
3 037 10

ЄС не встигне наступного тижня надати Україні перший транш із 90 млрд євро кредиту, - ЗМІ

90 млрд для України: коли буде перший транш?

Євросоюз наступного тижня не встигне надати Україні перший транш допомоги з кредиту на 90 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерело в європейських дипломатичних колах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Раніше єврокомісарка Марта Кос заявила про сподівання, що наступного тижня ЄС зможе зробити перші платежі за позикою.

Водночас джерела заявили, що перший транш може надійти не раніше початку червня.

Читайте також: ЄС може ускладнити доступ України до €90 млрд: під загрозою податкові пільги бізнесу

Переговори щодо Меморандуму про розуміння між Україною та ЄС уже завершено. Наступний етап - затвердження Верховною Радою та Комітетом Європейської комісії.

Речник Європейської комісії Балаж Уйварі на брифінгу заявив про досягнення значного прогресу в реалізації цього кредиту.

"Залишилося зробити ще кілька кроків, наше правило залишається незмінним: закінчити роботу якомога швидше. Але ми налаштовані здійснити перше виділення коштів упродовж другого кварталу, і ми це зробимо. Йдеться про виплату близько 9 мільярдів євро не пізніше червня, тобто в другому кварталі, і ця сума розподілятиметься наступним чином. 5,9 мільярда підуть на оборонні цілі, а 3,2 - у рамках Програми мікрофінансової допомоги. На початку цього року ми отримали перший перелік оборонних товарів. А наступні переліки зараз обговорюються", - сказав він.

Також читайте: ЄС запровадив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Автор: 

кредит (4142) допомога (9136) Євросоюз (15053)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Терміни добудови "Династії" затримується.
показати весь коментар
11.05.2026 16:36 Відповісти
+8
Двушку на мацкву затримується
показати весь коментар
11.05.2026 16:39 Відповісти
+3
капец, кагал мешки приготовил и обещал еще сто лет войны
показати весь коментар
11.05.2026 17:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терміни добудови "Династії" затримується.
показати весь коментар
11.05.2026 16:36 Відповісти
Головне, щоб оті КабМіндічі зєрмаком і аброхамієм, своє рило не сунули та руки з прокладками і шламбаумами!! Бо зеленський з вертухаями, зайнятий будівлями у Козині, і «не ЗНАЄ» про таке, як і упродовж 7 років!!! Керманичі з ГПУ ДБР БЕБ ФІНМОНІТОРИНГУ НБУ рахункової палати та ще, з десяток їм подібних структур, можуть це засвідчити!! Вони, геть нічого, теж не ЗНАЛИ…
Тому і необхідна ДІЄВА люстрація з вірьовкою, цього не знаючого баласту в органах державної влади!!
показати весь коментар
11.05.2026 17:55 Відповісти
Двушку на мацкву затримується
показати весь коментар
11.05.2026 16:39 Відповісти
капец, кагал мешки приготовил и обещал еще сто лет войны
показати весь коментар
11.05.2026 17:40 Відповісти
Головне, щоб оті КабМіндічі зєрмаком і аброхамієм, своє рило не сунули та руки з прокладками і шламбаумами та криптовалютою!! Бо зеленський з вертухаями зайнятий будівлями у Козині, і «не ЗНАЄ» про таке, як і упродовж 7 років!!! Керманичі з ГПУ ДБР БЕБ ФІНМОНІТОРИНГУ НБУ рахункової палати та ще, з десяток їм подібних структур можуть це засвідчити!! Вони, геть нічого, теж не ЗНАЛИ…
Тому і необхідна ДІЄВА люстрація з вірьовкою, цього не знаючого баласту в органах державної влади!!
показати весь коментар
11.05.2026 17:56 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 18:30 Відповісти
А якщо не дасть 90 млрд, тоді що? Невже ботам доведеться працювати?
показати весь коментар
11.05.2026 19:55 Відповісти
Картонна фламінга їсти просить.
показати весь коментар
11.05.2026 21:11 Відповісти
 
 