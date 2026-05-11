ЄС не встигне наступного тижня надати Україні перший транш із 90 млрд євро кредиту, - ЗМІ

Євросоюз наступного тижня не встигне надати Україні перший транш допомоги з кредиту на 90 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерело в європейських дипломатичних колах.

Раніше єврокомісарка Марта Кос заявила про сподівання, що наступного тижня ЄС зможе зробити перші платежі за позикою.

Водночас джерела заявили, що перший транш може надійти не раніше початку червня.

Переговори щодо Меморандуму про розуміння між Україною та ЄС уже завершено. Наступний етап - затвердження Верховною Радою та Комітетом Європейської комісії.

Речник Європейської комісії Балаж Уйварі на брифінгу заявив про досягнення значного прогресу в реалізації цього кредиту.

"Залишилося зробити ще кілька кроків, наше правило залишається незмінним: закінчити роботу якомога швидше. Але ми налаштовані здійснити перше виділення коштів упродовж другого кварталу, і ми це зробимо. Йдеться про виплату близько 9 мільярдів євро не пізніше червня, тобто в другому кварталі, і ця сума розподілятиметься наступним чином. 5,9 мільярда підуть на оборонні цілі, а 3,2 - у рамках Програми мікрофінансової допомоги. На початку цього року ми отримали перший перелік оборонних товарів. А наступні переліки зараз обговорюються", - сказав він.

