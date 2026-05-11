ЕС не успеет на следующей неделе предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита, - СМИ

90 млрд для Украины: когда будет первый транш?

Евросоюз не успеет на следующей неделе предоставить Украине первый транш помощи по кредиту на 90 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

Подробности

Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила о надежде, что на следующей неделе ЕС сможет произвести первые выплаты по кредиту.

В то же время, источники заявили, что первый транш может поступить не раньше начала июня.

Переговоры по Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС уже завершены. Следующий этап - утверждение Верховной Радой и Комитетом Европейской комиссии.

Спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари на брифинге заявил о достижении значительного прогресса в реализации этого кредита.

"Осталось сделать еще несколько шагов, наше правило остается неизменным: закончить работу как можно быстрее. Но мы настроены осуществить первое выделение средств в течение второго квартала, и мы это сделаем. Речь идет о выплате около 9 миллиардов евро не позднее июня, то есть во втором квартале, и эта сумма будет распределена следующим образом. 5,9 миллиарда пойдут на оборонные цели, а 3,2 - в рамках Программы микрофинансовой помощи. В начале этого года мы получили первый перечень оборонных товаров. А следующие перечни сейчас обсуждаются", - сказал он.

Топ комментарии
+8
Терміни добудови "Династії" затримується.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:36 Ответить
+8
Двушку на мацкву затримується
показать весь комментарий
11.05.2026 16:39 Ответить
+3
капец, кагал мешки приготовил и обещал еще сто лет войны
показать весь комментарий
11.05.2026 17:40 Ответить
Головне, щоб оті КабМіндічі зєрмаком і аброхамієм, своє рило не сунули та руки з прокладками і шламбаумами!! Бо зеленський з вертухаями, зайнятий будівлями у Козині, і «не ЗНАЄ» про таке, як і упродовж 7 років!!! Керманичі з ГПУ ДБР БЕБ ФІНМОНІТОРИНГУ НБУ рахункової палати та ще, з десяток їм подібних структур, можуть це засвідчити!! Вони, геть нічого, теж не ЗНАЛИ…
Тому і необхідна ДІЄВА люстрація з вірьовкою, цього не знаючого баласту в органах державної влади!!
капец, кагал мешки приготовил и обещал еще сто лет войны
Головне, щоб оті КабМіндічі зєрмаком і аброхамієм, своє рило не сунули та руки з прокладками і шламбаумами та криптовалютою!! Бо зеленський з вертухаями зайнятий будівлями у Козині, і «не ЗНАЄ» про таке, як і упродовж 7 років!!! Керманичі з ГПУ ДБР БЕБ ФІНМОНІТОРИНГУ НБУ рахункової палати та ще, з десяток їм подібних структур можуть це засвідчити!! Вони, геть нічого, теж не ЗНАЛИ…
Тому і необхідна ДІЄВА люстрація з вірьовкою, цього не знаючого баласту в органах державної влади!!
А якщо не дасть 90 млрд, тоді що? Невже ботам доведеться працювати?
показать весь комментарий
11.05.2026 19:55 Ответить
Картонна фламінга їсти просить.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:11 Ответить
 
 