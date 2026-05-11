ЕС не успеет на следующей неделе предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита, - СМИ
Евросоюз не успеет на следующей неделе предоставить Украине первый транш помощи по кредиту на 90 млрд евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила о надежде, что на следующей неделе ЕС сможет произвести первые выплаты по кредиту.
В то же время, источники заявили, что первый транш может поступить не раньше начала июня.
Переговоры по Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС уже завершены. Следующий этап - утверждение Верховной Радой и Комитетом Европейской комиссии.
Спикер Европейской комиссии Балаж Уйвари на брифинге заявил о достижении значительного прогресса в реализации этого кредита.
"Осталось сделать еще несколько шагов, наше правило остается неизменным: закончить работу как можно быстрее. Но мы настроены осуществить первое выделение средств в течение второго квартала, и мы это сделаем. Речь идет о выплате около 9 миллиардов евро не позднее июня, то есть во втором квартале, и эта сумма будет распределена следующим образом. 5,9 миллиарда пойдут на оборонные цели, а 3,2 - в рамках Программы микрофинансовой помощи. В начале этого года мы получили первый перечень оборонных товаров. А следующие перечни сейчас обсуждаются", - сказал он.
Тому і необхідна ДІЄВА люстрація з вірьовкою, цього не знаючого баласту в органах державної влади!!
