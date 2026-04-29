ЕС может затруднить доступ Украины к €90 млрд: под угрозой налоговые льготы для бизнеса

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро — часть выплат может быть увязана с изменениями в налоговой политике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суть новых требований

В центре обсуждения – пересмотр льготной системы налогообложения, которая сейчас позволяет части украинских компаний платить лишь 5% от выручки. Изначально этот режим создавался для ФЛП и малого бизнеса, однако сейчас им пользуются и более крупные компании.

Министерство финансов Украины и международные доноры считают, что такая модель:

создает нагрузку на военный бюджет;

искажает конкуренцию;

поддерживает значительную часть теневой экономики.

Что предлагают изменить

По данным источников, ЕС может потребовать от Украины введения 20% НДС для компаний, которые:

работают в рамках упрощенной системы;

имеют годовой доход свыше 4 млн грн.

Это означает фактическое сокращение налоговых льгот для значительной части бизнеса.

Контекст помощи

Речь идет лишь о части большого пакета поддержки. В целом двухлетняя помощь ЕС Украине включает:



около 60 млрд евро на оборону;

остальные средства – на макрофинансовую поддержку и программу Ukraine Facility.

В Еврокомиссии заявили, что продолжается работа над меморандумом, который определит окончательные условия финансирования, но подробности не раскрывают.

"Программа реформ согласовывается с МВФ, и в данном случае это также так", – отметил представитель Еврокомиссии.

Политические риски

Ожидается, что такие требования могут вызвать серьезную напряженность внутри Украины, поскольку изменения являются непопулярными.

Дополнительным фактором являются сложные отношения между парламентом и президентом, что может затруднить принятие соответствующих решений.

Даже если реформы отложат, в будущем Украине все равно придется менять налоговую систему для соответствия стандартам ЕС в процессе вступления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о выплатах

Ранее сообщалось, что первый транш из "военной" части кредита составит 6 млрд евро и должен поступить до июня.

Эти средства планируют направить на закупку украинских дронов, а в следующих пакетах могут быть боеприпасы и средства ПВО.

