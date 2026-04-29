ЕС может затруднить доступ Украины к €90 млрд: под угрозой налоговые льготы для бизнеса
Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро — часть выплат может быть увязана с изменениями в налоговой политике.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
Суть новых требований
В центре обсуждения – пересмотр льготной системы налогообложения, которая сейчас позволяет части украинских компаний платить лишь 5% от выручки. Изначально этот режим создавался для ФЛП и малого бизнеса, однако сейчас им пользуются и более крупные компании.
Министерство финансов Украины и международные доноры считают, что такая модель:
- создает нагрузку на военный бюджет;
- искажает конкуренцию;
- поддерживает значительную часть теневой экономики.
Что предлагают изменить
По данным источников, ЕС может потребовать от Украины введения 20% НДС для компаний, которые:
- работают в рамках упрощенной системы;
- имеют годовой доход свыше 4 млн грн.
Это означает фактическое сокращение налоговых льгот для значительной части бизнеса.
Контекст помощи
Речь идет лишь о части большого пакета поддержки. В целом двухлетняя помощь ЕС Украине включает:
около 60 млрд евро на оборону;
остальные средства – на макрофинансовую поддержку и программу Ukraine Facility.
В Еврокомиссии заявили, что продолжается работа над меморандумом, который определит окончательные условия финансирования, но подробности не раскрывают.
"Программа реформ согласовывается с МВФ, и в данном случае это также так", – отметил представитель Еврокомиссии.
Политические риски
Ожидается, что такие требования могут вызвать серьезную напряженность внутри Украины, поскольку изменения являются непопулярными.
Дополнительным фактором являются сложные отношения между парламентом и президентом, что может затруднить принятие соответствующих решений.
Даже если реформы отложат, в будущем Украине все равно придется менять налоговую систему для соответствия стандартам ЕС в процессе вступления.
Что известно о выплатах
Ранее сообщалось, что первый транш из "военной" части кредита составит 6 млрд евро и должен поступить до июня.
Эти средства планируют направить на закупку украинских дронов, а в следующих пакетах могут быть боеприпасы и средства ПВО.
І знову ж таки - дай можливість звичайному «заощадити» (конверти) і він погодиться аж бігом. Дивна річ, чи не так? І наостанок - «оптимізація» оподаткування, або іншими словами ухиляння від сплати податків притаманна не тільки для України, а й будь якій іншій юрисдикції, навіть самій просунуто західній