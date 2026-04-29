РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9951 посетитель онлайн
Новости Сделка Украины с кредиторами
1 749 15

ЕС может затруднить доступ Украины к €90 млрд: под угрозой налоговые льготы для бизнеса

В ЕС рассматривают вариант ужесточения требований для предоставления Украине кредита на €90 млрд

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро — часть выплат может быть увязана с изменениями в налоговой политике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суть новых требований

В центре обсуждения – пересмотр льготной системы налогообложения, которая сейчас позволяет части украинских компаний платить лишь 5% от выручки. Изначально этот режим создавался для ФЛП и малого бизнеса, однако сейчас им пользуются и более крупные компании.

Министерство финансов Украины и международные доноры считают, что такая модель:

  •  создает нагрузку на военный бюджет;
  •  искажает конкуренцию;
  •  поддерживает значительную часть теневой экономики.

Читайте: ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро уже в конце весны, — Домбровскис

Что предлагают изменить

По данным источников, ЕС может потребовать от Украины введения 20% НДС для компаний, которые:

  •  работают в рамках упрощенной системы;
  •  имеют годовой доход свыше 4 млн грн.

Это означает фактическое сокращение налоговых льгот для значительной части бизнеса.

Читайте также: В ЕС начали процедуру утверждения 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций против РФ

Контекст помощи

Речь идет лишь о части большого пакета поддержки. В целом двухлетняя помощь ЕС Украине включает:


около 60 млрд евро на оборону;
остальные средства – на макрофинансовую поддержку и программу Ukraine Facility.

В Еврокомиссии заявили, что продолжается работа над меморандумом, который определит окончательные условия финансирования, но подробности не раскрывают.

"Программа реформ согласовывается с МВФ, и в данном случае это также так", – отметил представитель Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро 22 апреля, – СМИ

Политические риски

Ожидается, что такие требования могут вызвать серьезную напряженность внутри Украины, поскольку изменения являются непопулярными.

Дополнительным фактором являются сложные отношения между парламентом и президентом, что может затруднить принятие соответствующих решений.

Даже если реформы отложат, в будущем Украине все равно придется менять налоговую систему для соответствия стандартам ЕС в процессе вступления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о выплатах

Ранее сообщалось, что первый транш из "военной" части кредита составит 6 млрд евро и должен поступить до июня.

Эти средства планируют направить на закупку украинских дронов, а в следующих пакетах могут быть боеприпасы и средства ПВО.

Читайте: Пентагон тормозит помощь Украине – сенатор Макконнелл заявил о блокировании $400 млн

Автор: 

кредит (2392) налоги (3196) Евросоюз (18011) блокирование (493)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ФОПи хочуть подоїти
показать весь комментарий
29.04.2026 11:23 Ответить
ПДВ платить покупець, а не ФОП, тому доїти будуть їх
показать весь комментарий
29.04.2026 11:34 Ответить
Ну вони ж ціни вищі як в Форі чи АТБ не піднімуть - бо виторгу не буде - покупець здрисне
показать весь комментарий
29.04.2026 11:39 Ответить
Вірно. Прийдеться просто підняти вартість товарів і послуг від фоп і інших платників ЄП, на 20+%. 20% ПДВ, плюс витрати на бухгалтера, за його адміністрування.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:40 Ответить
АЛЕ на ті товари, чи послуги, які фоп, чи ТОВ придбає з ПДВ і матиме вхідну ПН з податковим кредитом, ПДВ буде нараховуватися тільки на додану вартість. Відповідно фоп, чи ТОВ на спрощенці буде зацікавлений отримувати ПН вхідну, щоб бути конкурентоспроможним. Бо інакше ціна на придбані товари буде на 20%, ніж у інших, хто це робитиме.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:44 Ответить
Вони і так ніхера не платять. Копійки. Менше ніж звичайний роботяга на заводі.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:42 Ответить
Знаю - кажуть шо в них немає навару - і якшо - шо виходять на мітинги
показать весь комментарий
29.04.2026 11:48 Ответить
Звичайний роботяга недоотримує, а ФОПи платять. У цьому і є різниця.
І знову ж таки - дай можливість звичайному «заощадити» (конверти) і він погодиться аж бігом. Дивна річ, чи не так? І наостанок - «оптимізація» оподаткування, або іншими словами ухиляння від сплати податків притаманна не тільки для України, а й будь якій іншій юрисдикції, навіть самій просунуто західній
показать весь комментарий
29.04.2026 11:52 Ответить
Ну наприклад в США несплата податків це тяжкий злочин.
показать весь комментарий
29.04.2026 12:28 Ответить
Спитайте у студентів, що їздили працювати на літні канікули по програмі Work & Travel, чи вся з/п їм заходила легально, чи конвертами теж 😉 а по друге - бізнес там петляє по повній, і дуже любить чорний кеш. Через те й надмірна любов до кацапів, бо вони інакше майже ні за що не платили 😂 я сам там був не раз, тому точно знаю про що пишу
показать весь комментарий
29.04.2026 13:33 Ответить
І що цікаво, не знаю як зараз, але не так давно у Штатах було, що на заправках паливо йшло із двома цінниками - один типу базовий, а інший якщо готівкою. І різниця була доволі відчутна. Дивно, з чого б це так? І це тупо на оцих великих електронних табло, тобто взагалі неприкрито 😂
показать весь комментарий
29.04.2026 13:39 Ответить
Дуже шкода їм грошенят,так шо орбан-це лише вiдмазка...iмхо..
показать весь комментарий
29.04.2026 11:29 Ответить
а вони цікавились, скільки % саме від ВИРУЧКИ платять великі компанії поза межами спрощеної системи (наче і 18% прибутку, але від Доходи мінус Витрати, а тут вже велика діжка для різних маніпуляцій)...
показать весь комментарий
29.04.2026 12:03 Ответить
Ізвєрґі!!! Смета на платинові унітази вже узгоджена!
показать весь комментарий
29.04.2026 12:33 Ответить
Что такое 4 млн дохода? В лучшем случае 500к прибыли с нынешней экономикой. По 45 к в месяц. Зарплата курьера в Киеве.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:13 Ответить
 
 