ЕС может разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро 22 апреля, - СМИ
22 апреля послы стран Европейского Союза рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на пресс-секретаря кипрского председательства в ЕС.
Речь идет о включении поправки к регламенту многолетней финансовой рамки (MFF) в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС 22 апреля. Документ планируют принять в качестве технического решения без обсуждения.
После одобрения поправки будет запущена письменная процедура для окончательного внесения изменений в бюджет ЕС. По данным СМИ, это позволяет принять решение в течение суток после заседания.
В то же время первый транш финансирования Украина сможет получить не раньше мая. По информации источников, процесс согласования затягивается из-за необходимости согласования дополнительных документов, в частности Стратегии финансирования Украины, меморандума о взаимопонимании и обновленного плана для Украины.
Также продолжается подготовка двустороннего соглашения о займе между Украиной и ЕС, которое должно завершить правовую базу для финансирования.
