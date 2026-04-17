Разблокирование кредита ЕС позволит Украине расширить боевую авиацию, - Зеленский
Украина сможет расширить боевую авиацию после разблокирования финансового пакета Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Авиация и Gripen
По словам главы государства, Украина работает над расширением авиационного компонента, в частности за счет шведских истребителей Gripen.
"Мы готовимся расширить нашу боевую авиацию благодаря Gripen. Подробно работаем над этим", – отметил Зеленский.
Финансирование от ЕС
Президент подчеркнул, что разблокирование европейского пакета помощи откроет необходимые средства для реализации этих планов.
"Как только будет разблокирован европейский пакет для Украины, это откроет средства и на такие мощные оборонные вещи", – сказал он.
Укрепление обороны
Зеленский также подчеркнул важность поддержки Украины без каких-либо признаков ослабления, поскольку это влияет на эффективность дипломатических процессов.
Отдельно он сообщил о сотрудничестве со Швецией по усилению противовоздушной обороны, в частности защиты от ракетных и баллистических угроз.
А по 90млд- там 11 законів треба ще прийняти,як умову отримання.