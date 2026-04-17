Разблокирование кредита ЕС позволит Украине расширить боевую авиацию, - Зеленский

Украина сможет расширить боевую авиацию после разблокирования финансового пакета Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авиация и Gripen

По словам главы государства, Украина работает над расширением авиационного компонента, в частности за счет шведских истребителей Gripen.

"Мы готовимся расширить нашу боевую авиацию благодаря Gripen. Подробно работаем над этим", – отметил Зеленский.

Финансирование от ЕС

Президент подчеркнул, что разблокирование европейского пакета помощи откроет необходимые средства для реализации этих планов.

"Как только будет разблокирован европейский пакет для Украины, это откроет средства и на такие мощные оборонные вещи", – сказал он.

Укрепление обороны

Зеленский также подчеркнул важность поддержки Украины без каких-либо признаков ослабления, поскольку это влияет на эффективность дипломатических процессов.

Отдельно он сообщил о сотрудничестве со Швецией по усилению противовоздушной обороны, в частности защиты от ракетных и баллистических угроз.

