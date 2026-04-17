Разблокирование кредита ЕС позволит Украине расширить боевую авиацию, - Зеленский

Кредит ЕС откроет Украине финансирование для самолетов Gripen

Украина сможет расширить боевую авиацию после разблокирования финансового пакета Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Авиация и Gripen

По словам главы государства, Украина работает над расширением авиационного компонента, в частности за счет шведских истребителей Gripen.

"Мы готовимся расширить нашу боевую авиацию благодаря Gripen. Подробно работаем над этим", – отметил Зеленский.

Финансирование от ЕС

Президент подчеркнул, что разблокирование европейского пакета помощи откроет необходимые средства для реализации этих планов.

"Как только будет разблокирован европейский пакет для Украины, это откроет средства и на такие мощные оборонные вещи", – сказал он.

Укрепление обороны

Зеленский также подчеркнул важность поддержки Украины без каких-либо признаков ослабления, поскольку это влияет на эффективность дипломатических процессов.

Отдельно он сообщил о сотрудничестве со Швецией по усилению противовоздушной обороны, в частности защиты от ракетных и баллистических угроз.

...і дасть змогу пуляти бойовими двушками на москву..
17.04.2026 16:56 Ответить
Якби ж такі літаки як в Ізраїля і США які вільно бомбили Іран
17.04.2026 17:02 Ответить
17.04.2026 17:03 Ответить
а розширення Zефламінгів буде .. бо кажуть вже паРаша майже знищена..

ще просто кілька суперфламінгів не вистачає для перемоги
17.04.2026 17:04 Ответить
Тобто Україна бере кредит у Європи щоб купляти на ці гроші зброю у Європи і потім ще бути винною гроші Європі?
Вигідно, нічого не скажеш.
17.04.2026 17:06 Ответить
ну ви звісно можете стріляти фламіндічами..

17.04.2026 17:08 Ответить
Самальоти літять... Будєм всіх бамбіть!!!
17.04.2026 17:23 Ответить
Не совсем. Предполагаеться погасить этот кредит будущими репарациями рахи в пользу Украины. Так что это вроде как мы закупаем у Европы оружие на репарации которые нам уже сейчас должна раха. Они должны были бы пойти на восстановление страны, но тут предполагаеться, что либо эту страну уже не планируют восстанавливать, либо этой страны уже и не будет. По факту они тратят деньги на оружие для нас, но планируют компенсировать эти затраты за счёт рахи. Где в этой формуле Украина каждый должен решить сам.
17.04.2026 17:59 Ответить
Аби ж воно так.
Белендить,що попало.Про ф16 затіяв у свій час бульду,ніби це панацея вже перемоги.
А причина в управлінні: прогнав За- з цього всі почались невдачі- бо ж то сирок ніколи не матиме рейтингу,тим більше,як у нього, та ще і виходець із рашки.
А по 90млд- там 11 законів треба ще прийняти,як умову отримання.
17.04.2026 17:32 Ответить
 
 