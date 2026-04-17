Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію, - Зеленський
Україна зможе розширити бойову авіацію після розблокування фінансового пакета Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Авіація та Gripen
За словами глави держави, Україна працює над розширенням авіаційного компоненту, зокрема за рахунок шведських винищувачів Gripen.
"Ми готуємось розширити нашу бойову авіацію завдяки Gripen. Детально працюємо над цим", – зазначив Зеленський.
Фінансування від ЄС
Президент наголосив, що розблокування європейського пакета допомоги відкриє необхідні кошти для реалізації цих планів.
"Як тільки буде розблокований європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі", – сказав він.
Посилення оборони
Зеленський також підкреслив важливість підтримки України без жодних ознак послаблення, оскільки це впливає на ефективність дипломатичних процесів.
Окремо він повідомив про співпрацю зі Швецією щодо посилення протиповітряної оборони, зокрема захисту від ракетних і балістичних загроз.
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