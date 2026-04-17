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Новини Авіація ЗСУ Блокування Орбаном кредиту для України
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Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію, - Зеленський

Кредит ЄС відкриє Україні фінансування для літаків Gripen

Україна зможе розширити бойову авіацію після розблокування фінансового пакета Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Авіація та Gripen

За словами глави держави, Україна працює над розширенням авіаційного компоненту, зокрема за рахунок шведських винищувачів Gripen.

"Ми готуємось розширити нашу бойову авіацію завдяки Gripen. Детально працюємо над цим", – зазначив Зеленський.

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Фінансування від ЄС

Президент наголосив, що розблокування європейського пакета допомоги відкриє необхідні кошти для реалізації цих планів.

"Як тільки буде розблокований європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі", – сказав він.

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Посилення оборони

Зеленський також підкреслив важливість підтримки України без жодних ознак послаблення, оскільки це впливає на ефективність дипломатичних процесів.

Окремо він повідомив про співпрацю зі Швецією щодо посилення протиповітряної оборони, зокрема захисту від ракетних і балістичних загроз.

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авіація (4320) кредит (4217) Україна (7657) Євросоюз (15438)
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Топ коментарі
+9
...і дасть змогу пуляти бойовими двушками на москву..
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17.04.2026 16:56 Відповісти
+5
Тобто Україна бере кредит у Європи щоб купляти на ці гроші зброю у Європи і потім ще бути винною гроші Європі?
Вигідно, нічого не скажеш.
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17.04.2026 17:06 Відповісти
+4
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17.04.2026 17:03 Відповісти

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