ЄС може розблокувати кредит для України на 90 млрд євро 22 квітня, – ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на речницю Кіпрського головування в ЄС.

Йдеться про включення поправки до регламенту багаторічної фінансової рамки (MFF) до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС 22 квітня. Документ планують ухвалити як технічне рішення без обговорення.

Після схвалення поправки буде запущено письмову процедуру для остаточного внесення змін до бюджету ЄС. За даними медіа, це дозволяє ухвалити рішення протягом доби після засідання.

Водночас перший транш фінансування Україна зможе отримати не раніше травня. За інформацією джерел, процес погодження затягується через необхідність узгодження додаткових документів, зокрема Стратегії фінансування України, меморандуму про взаєморозуміння та оновленого плану для України.

Також триває підготовка двосторонньої угоди про позику між Україною та ЄС, яка має завершити правову базу для фінансування.

Давайте скоріш може болгари його не встигнуть заблокувать.
20.04.2026 18:45 Відповісти
не встигнуть вибрати...
20.04.2026 18:51 Відповісти
За "міндічив з рабіновичами" переживаєш? Тю, шо це я, це ж вже антисемітизм
20.04.2026 18:56 Відповісти
Якщо кредит не отримають буде як у анекдоті:
-Хтось буде менше красти?
-Ні, хтось буде менше їсти.
20.04.2026 21:31 Відповісти
НЕ МОЖЕ А ТОЧНО !!!
20.04.2026 19:15 Відповісти
Може означає, що можливо зможе, а можливо ні.
20.04.2026 19:52 Відповісти
 
 