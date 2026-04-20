ЄС може розблокувати кредит для України на 90 млрд євро 22 квітня, – ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на речницю Кіпрського головування в ЄС.

Йдеться про включення поправки до регламенту багаторічної фінансової рамки (MFF) до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС 22 квітня. Документ планують ухвалити як технічне рішення без обговорення.

Після схвалення поправки буде запущено письмову процедуру для остаточного внесення змін до бюджету ЄС. За даними медіа, це дозволяє ухвалити рішення протягом доби після засідання.

Водночас перший транш фінансування Україна зможе отримати не раніше травня. За інформацією джерел, процес погодження затягується через необхідність узгодження додаткових документів, зокрема Стратегії фінансування України, меморандуму про взаєморозуміння та оновленого плану для України.

Також триває підготовка двосторонньої угоди про позику між Україною та ЄС, яка має завершити правову базу для фінансування.

