ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро уже в конце весны, - Домбровскис

Европейский Союз рассчитывает предоставить Украине первый транш кредита в размере 90 млрд евро в конце мая или в начале июня 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с журналистами.

По его словам, в настоящее время техническая подготовка финансирования проходит без задержек. В Еврокомиссии не видят рисков срыва графика и планируют завершить все процедуры в указанные сроки.

"Сейчас нет никаких задержек в работе, и мы не создаем никаких потенциальных задержек. Думаю, можно составить планы в конце мая – начале июня", – заявил Домбровскис.

Читайте: ЕС на переломном этапе в отношении кредита Украине в размере 90 млрд евро, - глава МИД Ирландии Макенти

Условия получения кредита

Параллельно продолжаются переговоры по тексту Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС. Также формируется перечень реформ, которые Киев должен выполнить для получения средств в рамках этой финансовой программы.

Домбровскис отметил, что Украина сможет дождаться поступления европейского финансирования благодаря поддержке других международных партнеров. По его словам, уже мобилизованные ресурсы позволяют покрыть текущие потребности до момента получения первого транша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда нефть пойдет по "Дружбе", ЕС быстро начнет распределение 90 млрд евро кредита для Украины, - Кос