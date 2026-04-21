ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро уже в конце весны, - Домбровскис

ЕС хочет предоставить Украине 1-й транш из 90 млрд евро уже весной или в начале лета

Европейский Союз рассчитывает предоставить Украине первый транш кредита в размере 90 млрд евро в конце мая или в начале июня 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время общения с журналистами.

По его словам, в настоящее время техническая подготовка финансирования проходит без задержек. В Еврокомиссии не видят рисков срыва графика и планируют завершить все процедуры в указанные сроки.

"Сейчас нет никаких задержек в работе, и мы не создаем никаких потенциальных задержек. Думаю, можно составить планы в конце мая – начале июня", – заявил Домбровскис.

Читайте: ЕС на переломном этапе в отношении кредита Украине в размере 90 млрд евро, - глава МИД Ирландии Макенти

Условия получения кредита

Параллельно продолжаются переговоры по тексту Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС. Также формируется перечень реформ, которые Киев должен выполнить для получения средств в рамках этой финансовой программы.

Домбровскис отметил, что Украина сможет дождаться поступления европейского финансирования благодаря поддержке других международных партнеров. По его словам, уже мобилизованные ресурсы позволяют покрыть текущие потребности до момента получения первого транша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда нефть пойдет по "Дружбе", ЕС быстро начнет распределение 90 млрд евро кредита для Украины, - Кос

Та давайте вже ті 90 лярдів, всі одразу. Навіщо декілька раз вставати?
21.04.2026 14:19 Ответить
Больше 10 в одни руки не давать, а то опять не всем слугам народа хватит, обидеться поздают мандаты, кто тогда за потужні законопроекти голосовать будет
21.04.2026 14:26 Ответить
Наркоману продають дозу для однієї-двох широк, а не повний пакет.
21.04.2026 14:57 Ответить
а поки що на переламному моменті... чюли і не раз.
21.04.2026 14:25 Ответить
Ага. Оце в нас партнери. Спішать аж падають допомагати нам. То їм орбан ''заважав'', то на початку весни повинні були дати весь транш, а це в кінці весни, може дадуть і то частину і то якщо Україна почне качати кацапську нафту і то це не точно. Є ще ідіоти які повірять в гарантії безпеки від ЄС? Да тільки Україна підпише капітуляцію, всі ті суки відразу про Україну забудуть і кинуться в обійми Х'уйла і будуть благати простити їх засранців
21.04.2026 14:26 Ответить
Паралельно тривають переговори щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Також формується перелік реформ, які Київ має виконати для отримання коштів у межах цієї фінансової програми.Європейські аферисти вже й про орбана не згадують, дають зрозуміти,що саме ЄС "ПРОТЯГУЄ",ЧИ ТО ТОРМОЗИТЬ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
21.04.2026 14:28 Ответить
Якого року?
21.04.2026 14:38 Ответить
Якогось. З початку треба єври поламати на частини.
21.04.2026 14:50 Ответить
Кінцем весни в Європі рауеється 21 червня.
21.04.2026 14:48 Ответить
 
 